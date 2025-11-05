Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, κατά τη τελευταία συνεδρίασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία και εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με την απόδοση εσόδων από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στην προτεινόμενη κυβερνητική ρύθμιση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, αναφέρει:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση επί της προτεινόμενης κυβερνητικής ρύθμισης για την απόδοση μέρους των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) σε ταμεία πρόνοιας σωμάτων ασφαλείας, διαπιστώνει ότι η προτεινόμενη κυβερνητική ρύθμιση είναι νομικά και θεσμικά αδικαιολόγητη. Δεν υπάρχει καμία αιτιώδης ή λειτουργική σύνδεση μεταξύ των προστίμων του Κ.Ο.Κ. και των φορέων όπως ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.).

Οι ανωτέρω φορείς δεν έχουν καμία επιχειρησιακή ή θεσμική αρμοδιότητα στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ούτε συμμετέχουν σε έργα, υποδομές ή στη συντήρηση του οδικού δικτύου.

Αντίθετα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν – κατά νόμο – την κύρια ευθύνη για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη συντήρηση του οδικού δικτύου, τη σήμανση, τον φωτισμό και τις παρεμβάσεις πρόληψης ατυχημάτων.

Η απόδοση εσόδων από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. σε ταμεία πρόνοιας σωμάτων ασφαλείας, που δεν έχουν αποστολή συναφή με τον σκοπό των προστίμων, συνιστά προνομιακή και αυθαίρετη κατανομή δημοσίων εσόδων.

Μια τέτοια ρύθμιση αντίκειται στις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της ισότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο Σύνταγμα (άρθρα 4 και 25), δεδομένου ότι τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. οφείλουν να κατευθύνονται αποκλειστικά σε δράσεις που εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο επιβάλλονται — δηλαδή τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι την ενίσχυση τρίτων φορέων χωρίς συνάφεια με αυτή.

Αποφασίζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην προτεινόμενη κυβερνητική ρύθμιση και ζητεί την άμεση απόσυρσή της, υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη και τον θεσμικό ρόλο για την οδική ασφάλεια σε τοπικό επίπεδο».