Μπροστά σε ένα απροσδόκητο θέαμα ήρθαν πριν από λίγα 24ωρα μαθητές και δάσκαλοι στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών όταν διαπίστωσαν ότι έλειπαν οι βρύσες από εκεί που πίνουν νερό τα παιδιά.

Συνολικά είχαν κάνει φτερά 6 βρύσες οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχαν τοποθετηθεί μερικές ημέρες νωρίτερα στο σχολείο του Μενιδίου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με χρήματα των οποίων είχαν τοποθετηθεί οι βρύσες.