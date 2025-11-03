Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Πώς φτάσαμε στο μακελειό

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Οι άγνωστες λεπτομέρειες της βεντέτας στα Βορίζια

Πώς φτάσαμε στο μακελειό

• Τρεις και όχι δύο οι εμπλεκόμενες οικογένειες

• Μια ζωοκλοπή και κάποιες επιδοτήσεις οι αιτίες του πολέμου

• Τα επεισόδια ξεκίνησαν προ 9μήνου, ο σασμός δεν απέδωσε και μια βόμβα «ανατίναξε» το χωριό

===========

Αλλιώς πρόστιμο…

Τέλος χρόνου για απογραφή των ασανσέρ

• Μόλις ένας στους εννιά ανελκυστήρες έχει απογραφεί μέχρι σήμερα

• Λήγει σε τέσσερις εβδομάδες η προθεσμία

• Πώς γίνεται η απογραφή

• Το κόστος του ελέγχου

• Τι γίνεται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

===========

Τι φταίει

Γιατί δεν ανοίγει η Βασ. Ολγας για τους Αθηναίους

• Τι υποστηρίζει ο Δήμος Αθηναίων • Υπάρχει – και πόση – σπατάλη χρήματος;

• Τι απαντά το υπ. Πολιτισμού

===========

Ποια είναι

Πέντε μέτωπα για το Μαξίμου τον Νοέμβριο

• Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΕΛΤΑ έως την ακρίβεια και τα εσωκομματικά προβλήματα

===========

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Το πρώτο 48ωρο της πρεσβευτού στο νέο πόστο της

===========

Προσφυγικό

Ερχεται πόλεμος Βερολίνου – Αθήνας για τις επιστροφές

===========

5.000 χρόνια ιστορίας

Λαμπρά εγκαίνια για το Μουσείο του Καΐρου

===========

Θρίλερ σε τρένο

Τα θύματα νόμισαν ότι είναι Halloween

• Νέα επίθεση με μαχαίρι στη Βρετανία

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός

Το 2-1 επί του Αρη και οι αρετές του ξεχωριστού Ταρέμι

Mε περίπατο πρώτος ο ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

Με Πινέδα στις καθυστερήσεις

Mετά την ήττα του ΠΑΟ στον Βόλο

Ο Μπενίτεθ φέρνει συνεργάτες και σκέφτεται ενίσχυση

Ρεάλ

Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Ρονάλντο