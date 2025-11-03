Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Πώς φτάσαμε στο μακελειό
Οι άγνωστες λεπτομέρειες της βεντέτας στα Βορίζια • Τρεις και όχι δύο οι εμπλεκόμενες οικογένειες
Οι άγνωστες λεπτομέρειες της βεντέτας στα Βορίζια
Πώς φτάσαμε στο μακελειό
• Τρεις και όχι δύο οι εμπλεκόμενες οικογένειες
• Μια ζωοκλοπή και κάποιες επιδοτήσεις οι αιτίες του πολέμου
• Τα επεισόδια ξεκίνησαν προ 9μήνου, ο σασμός δεν απέδωσε και μια βόμβα «ανατίναξε» το χωριό
Αλλιώς πρόστιμο…
Τέλος χρόνου για απογραφή των ασανσέρ
• Μόλις ένας στους εννιά ανελκυστήρες έχει απογραφεί μέχρι σήμερα
• Λήγει σε τέσσερις εβδομάδες η προθεσμία
• Πώς γίνεται η απογραφή
• Το κόστος του ελέγχου
• Τι γίνεται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας
Τι φταίει
Γιατί δεν ανοίγει η Βασ. Ολγας για τους Αθηναίους
• Τι υποστηρίζει ο Δήμος Αθηναίων • Υπάρχει – και πόση – σπατάλη χρήματος;
• Τι απαντά το υπ. Πολιτισμού
Ποια είναι
Πέντε μέτωπα για το Μαξίμου τον Νοέμβριο
• Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΕΛΤΑ έως την ακρίβεια και τα εσωκομματικά προβλήματα
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Το πρώτο 48ωρο της πρεσβευτού στο νέο πόστο της
Προσφυγικό
Ερχεται πόλεμος Βερολίνου – Αθήνας για τις επιστροφές
5.000 χρόνια ιστορίας
Λαμπρά εγκαίνια για το Μουσείο του Καΐρου
Θρίλερ σε τρένο
Τα θύματα νόμισαν ότι είναι Halloween
• Νέα επίθεση με μαχαίρι στη Βρετανία
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός
Το 2-1 επί του Αρη και οι αρετές του ξεχωριστού Ταρέμι
Mε περίπατο πρώτος ο ΠΑΟΚ
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0
Με Πινέδα στις καθυστερήσεις
Mετά την ήττα του ΠΑΟ στον Βόλο
Ο Μπενίτεθ φέρνει συνεργάτες και σκέφτεται ενίσχυση
Ρεάλ
Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Ρονάλντο
- Μεξικό: Δολοφονία δημάρχου από ενόπλους κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης
- Γερμανία: Αναστάτωση στις πτήσεις λόγω drone στο αεροδρόμιο της Βρέμης
- Τζαμάικα: Τουλάχιστον 28 νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα – Ενας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ
- Οι «νέοι Κολ» αντιστέκονται στο συνταξιοδοτικό σχέδιο του Μερτς
- Αμερικανοί φιλάνθρωποι μεταφέρουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε βρετανικές δομές
