02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα
Πολιτική Γραμματεία 02 Νοεμβρίου 2025 | 17:27

Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα

«Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης

«Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό για την άθλια κυβερνητική μεθόδευση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομείων», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, απαντώντας στο Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Ζαχαριάδης χαρακτηρίζει την απόφαση του λουκέτου στα ΕΛΤΑ ως «ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας που βρίσκεται σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα, που λειτουργεί με αιφνιδιασμούς, εκβιασμούς και χωρίς διαβούλευση».

Συμπλήρωσε πως «η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας (εκτός πρωτευουσών νομών). Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα καταστήματα. Να μην τολμήσουν να κλείσουν ξαφνικά κανένα από τα 204 καταστήματα και στη Βουλή την Τρίτη να συζητηθούν όλα διεξοδικά».

Ακόμη, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ, λέγοντας πως ο κ. Μητσοτάκης, «κορόιδεψε και εξαπάτησε τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καλύπτει τα γαλάζια στελέχη, καλύπτει τους γαλάζιους ταμίες. Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι».

Τέλος, αναφέρθηκε στα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα, επισημαίνοντας πως «αντί να κλείνουν λακκούβες και να βελτιώνουν την ασφάλεια της οδοποιίας, θα μοιράζονται νέα επιδόματα στην Αστυνομία και στον Στρατό».

Όσα ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης:

«Είναι δυνατόν το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη να μην αναφέρει τίποτα για τα ΕΛΤΑ; Κι όμως συμβαίνει. Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό για την άθλια κυβερνητική μεθόδευση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομείων, έχουν ξεσηκωθεί μέχρι και γαλάζιοι δήμαρχοι και βουλευτές του κόμματος του και δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι. Ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας που βρίσκεται σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα, που λειτουργεί με αιφνιδιασμούς, εκβιασμούς και χωρίς διαβούλευση.

Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας (εκτός πρωτευουσών νομών). Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα καταστήματα. Να μην τολμήσουν να κλείσουν ξαφνικά κανένα από τα 204 καταστήματα και στη Βουλή την Τρίτη να συζητηθούν όλα διεξοδικά. Το σχέδιο που φαίνεται να έχει η κυβέρνηση για αιφνιδιαστικό κλείσιμο 70 καταστημάτων ΕΛΤΑ τη Δευτέρα το πρωί οφείλει να διαψευστεί από σήμερα και να μην εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να μιλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την πλευρά του μεταρρυθμιστή και του πολιτικού που προχωρά σε εξυγίανση. Το «άρρωστο σύστημα» στις επιδοτήσεις, όπως παραδέχεται ο ίδιος, δεν ήταν φυσικό φαινόμενο. Το δημιούργησαν τα γαλάζια στελέχη προς άγραν ψηφοφόρων, με γνώση και συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και υπουργών του. Οι διαβεβαιώσεις του για «επιτάχυνση» των αποζημιώσεων δεν πείθουν κανέναν πραγματικό αγρότη και κτηνοτρόφο. Θυμίζουμε ότι στις αρχές Οκτώβρη ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Τσιάρας έλεγαν ότι σε λίγες μέρες θα έχουν πληρωθεί τα χρωστούμενα στους αγρότες. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε. Κορόιδεψε και εξαπάτησε τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καλύπτει τα γαλάζια στελέχη, καλύπτει τους γαλάζιους ταμίες. Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι.

Στο τέμπο που του χτυπάει ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τις ώρες αναμονής που μειώθηκαν με το «βραχιολάκι» και για τον εκσυγχρονισμό των ΤΕΠ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν είπε όμως στους πολίτες όλη την αλήθεια, αφού οι «ευχαριστημένοι» του κ. Γεωργιάδη από το ΕΣΥ είναι όσοι κατάφεραν τελικά να έχουν πρόσβαση, ενώ οι υπόλοιποι είτε θα περιμένουν αργά και βασανιστικά τη σειρά τους είτε θα απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είπε τίποτα επίσης για τη μείωση στις δαπάνες υγείας σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας και τη μετακύλιση νέων οικονομικών βαρών στους ασθενείς και στα ήδη επιβαρυμένα νοικοκυριά. Δεν είπε για τις καταρρεύσεις ψευδοροφών στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είπε για την υποστελέχωση και τη συνακόλουθη εξουθένωση του υγειονομικού προσωπικού, που αποτελεί το μείζον πρόβλημα του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έργα ύψους 2.5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, χωρίς όμως να παρουσιάσει ένα πραγματικό σχέδιο: ανακοινώσεις χωρίς προτεραιότητες, χωρίς σαφή χρονοδιάγραμμα, χωρίς κανένα κριτήριο δίκαιης κατανομής των πόρων. Μιλά για «θωράκιση» της χώρας, την ώρα που η κυβέρνησή του έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια το καθήκον της να λάβει μέτρα πρόληψης και να χαράξει στρατηγική. Η κλιματική κρίση όντως εντείνει τις πιέσεις, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται από την άναρχη κατανάλωση, την απουσία επενδύσεων, την αδράνεια και τις λανθασμένες πολιτικές επιλογές. Η κυβέρνηση, αντί να επενδύσει σε δίκτυα και έργα, επέλεξε συστηματικά να απαξιώσει τις ΔΕΥΑ, να τις οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία και τώρα επιχειρεί την ιδιωτικοποίησή τους υπό το πρόσχημα της «εξυγίανσης». Η παντελής απουσία έργων για τη λειψυδρία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μνημείο κυβερνητικής ανικανότητας. Η λειψυδρία δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, είναι ένα προβλέψιμο και γνωστό φαινόμενο εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση όμως επέλεξε συνειδητά να το αγνοήσει. Η υποτίμηση του νερού ως θεμελιώδους δημόσιου αγαθού δεν είναι απλώς αμέλεια· είναι συνειδητή πολιτική επιλογή.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα ζητήματα την άμυνας αλλά και πάλι κάτι «ξέχασε»: την ώρα που εκείνος έκοβε κορδέλες για την πρόσοψη στο Πεντάγωνο, στρατιωτικοί διαδήλωναν ενάντια στην απαξίωση του επαγγέλματός τους – του θυμίζουμε πως για πρώτη φορά μετά το 2012 στρατιωτικοί πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της κυβερνητικής πολιτικής! Για την συστηματική απαξίωση της ελληνικής παραγωγής οπλικών συστημάτων επίσης δεν ανέφερε τίποτα.

Όντως έχει μεγάλη σημασία να μειώνονται τα τροχαία. Και κανείς δεν μπορεί να στήνει μια αντιπαράθεση ή μια καμπάνια πάνω στο αίμα της ασφάλτου. Σωστή είναι η πρόταση που λέει ότι πρέπει να πλησιάσουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους στην οδική ασφάλεια. Κινούμαστε όμως προς τα εκεί; Η κυβέρνηση καταρτίζει αιφνιδιαστικά νομοσχέδιο με το οποίο αφαιρεί από τους δήμους περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, εισάγει και μια νέα «καινοτομία», ως προς τα πρόστιμα του ΚΟΚ, που φρόντισε και να τα αυξήσει, πριν αλλάξει αυτόν που θα τα εισπράττει. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα, όπως σε όλο τον κόσμο, τα πρόστιμα από τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εισπράττονται από την αυτοδιοίκηση και διατίθενται για έργα οδικής ασφάλειας. Αυτό αλλάζει με βάση την εισήγηση της κυβέρνησης και τα έσοδα θα εισπράττονται από την κυβέρνηση και θα διοχετεύονται και στα ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας για να γίνουν επιδόματα. Από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ (περί τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως) θα διανέμονται κατά κύριο λόγο στην Πρόνοια Αστυνομικών, υπαλλήλων της Αστυνομίας Πόλεων, εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού. Αντί να κλείνουν λακκούβες και να βελτιώνουν την ασφάλεια της οδοποιίας, θα μοιράζονται νέα επιδόματα στην Αστυνομία και στον Στρατό. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την οδική ασφάλεια; Να αποσύρει τώρα ο κ. Μητσοτάκης τις σχετικές διατάξεις.

Σημειώστε παρεμπιπτόντως ότι: (α) το 1 στα 10 τροχαία ατυχήματα οφείλεται αποκλειστικά στο κακό οδικό δίκτυο και (β) η Ελλάδα είναι 3η μεταξύ των 27 της Ε.Ε. στα θανατηφόρα τροχαία».

Κράτος Δικαίου: Όταν η κυβέρνηση ασκεί άκομψη κριτική στη Δικαιοσύνη και δεν εφαρμόζει αποφάσεις της
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Κράτος Δικαίου: Όταν η κυβέρνηση ασκεί άκομψη κριτική στη Δικαιοσύνη και δεν εφαρμόζει αποφάσεις της

Η νέα επίθεση της Σοφίας Βούλτεψη στην Λάουρα Κοβέσι απέδειξε ότι μόλις η κυβέρνηση στριμώχνεται βγάζει μια... αλλεργία απέναντι στη Δικαιοσύνη και την ανεξαρτησία της. Το προσωπείο της ΝΔ απέναντι στο κράτος δικαίου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού
Κίνημα Δημοκρατίας 02.11.25

Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού

«Προφανώς και θέλει 'κόπο' να μοιράσεις εκατομμύρια των φορολογούμενων στους 'φραπέδες', τους 'χασάπηδες' και τους υπόλοιπους κολλητούς της ΝΔ των Μητσοτάκη-Αυγενάκη», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»
Στον Ριζόμυλο Μαγνησίας 02.11.25

Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε κτηνοτρόφους ότι: «Με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος και η 'γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών
Η ανάρτηση 02.11.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, πανηγυρίζει ακόμη για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ στις... 3 ώρες και 30 λεπτά, αν και υποστηρίζει ότι δεν το κάνει

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Και «γαλάζιες» διαφωνίες 02.11.25

ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Η αντιπολίτευση τονίζει ότι η τρίμηνη παράταση λειτουργίας των καταστημάτων της επαρχίας στα ΕΛΤΑ δεν είναι λύση, ενώ δείχνει τον πανικό της κυβέρνησης μετά τις αντιδράσεις

Σύνταξη
Κάλπη: Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους
Μετακινήσεις 02.11.25

Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους

Η σεναριολογία για τρεις νέους σχηματισμούς, η γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και η χρονική απόσταση από την κάλπη ενισχύουν τη ρευστότητα και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ
Δημόσιος χαρακτήρας 01.11.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σημείωσε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»
«Δεν υπάρχει σχέδιο» 01.11.25

ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»

Η αποδυνάμωση των ΕΛΤΑ, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει αποδυνάμωση του κράτους. Και ζητά σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 01.11.25

Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ - Να ανακληθεί ζητάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύνταξη
