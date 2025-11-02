newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: «Κουβέντα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ από τον Μητσοτάκη – Αλαζονική εξουσία»
Πολιτική Γραμματεία 02 Νοεμβρίου 2025 | 15:40

ΣΥΡΙΖΑ: «Κουβέντα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ από τον Μητσοτάκη – Αλαζονική εξουσία»

Αιχμηρό το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του σχολιάζει την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφερόμενος τόσο στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ όσο και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι»

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η ανάρτηση Μητσοτάκη είναι: «Ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας που βρίσκεται σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα, που λειτουργεί με αιφνιδιασμούς, εκβιασμούς και χωρίς διαβούλευση. Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας (εκτός πρωτευουσών νομών). Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα καταστήματα.

Να μην τολμήσουν να κλείσουν ξαφνικά κανένα από τα 204 καταστήματα και στη Βουλή την Τρίτη να συζητηθούν όλα διεξοδικά. Το σχέδιο που φαίνεται να έχει η κυβέρνηση για αιφνιδιαστικό κλείσιμο 70 καταστημάτων ΕΛΤΑ τη Δευτέρα το πρωί οφείλει να διαψευστεί από σήμερα και να μην εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση».

Θράσος Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ακόμη ότι: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να μιλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την πλευρά του μεταρρυθμιστή και του πολιτικού που προχωρά σε εξυγίανση. Το ‘άρρωστο σύστημα’ στις επιδοτήσεις, όπως παραδέχεται ο ίδιος, δεν ήταν φυσικό φαινόμενο.

Το δημιούργησαν τα γαλάζια στελέχη προς άγραν ψηφοφόρων, με γνώση και συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και υπουργών του. Οι διαβεβαιώσεις του για ‘επιτάχυνση’ των αποζημιώσεων δεν πείθουν κανέναν πραγματικό αγρότη και κτηνοτρόφο. Θυμίζουμε ότι στις αρχές Οκτώβρη ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Τσιάρας έλεγαν ότι σε λίγες μέρες θα έχουν πληρωθεί τα χρωστούμενα στους αγρότες. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε. Κορόιδεψε και εξαπάτησε τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καλύπτει τα γαλάζια στελέχη, καλύπτει τους γαλάζιους ταμίες. Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι».

Business
ΕΛΤΑ: Η τελευταία ευκαιρία – Από τον Καποδίστρια μέχρι το deal με την Alpha

ΕΛΤΑ: Η τελευταία ευκαιρία – Από τον Καποδίστρια μέχρι το deal με την Alpha

Business
Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας

Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού
Κίνημα Δημοκρατίας 02.11.25

Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού

«Προφανώς και θέλει 'κόπο' να μοιράσεις εκατομμύρια των φορολογούμενων στους 'φραπέδες', τους 'χασάπηδες' και τους υπόλοιπους κολλητούς της ΝΔ των Μητσοτάκη-Αυγενάκη», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα
«Κυβερνητική μεθόδευση» 02.11.25

Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα

«Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»
Στον Ριζόμυλο Μαγνησίας 02.11.25

Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε κτηνοτρόφους ότι: «Με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος και η 'γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών
Η ανάρτηση 02.11.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, πανηγυρίζει ακόμη για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ στις... 3 ώρες και 30 λεπτά, αν και υποστηρίζει ότι δεν το κάνει

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Και «γαλάζιες» διαφωνίες 02.11.25

ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Η αντιπολίτευση τονίζει ότι η τρίμηνη παράταση λειτουργίας των καταστημάτων της επαρχίας στα ΕΛΤΑ δεν είναι λύση, ενώ δείχνει τον πανικό της κυβέρνησης μετά τις αντιδράσεις

Σύνταξη
Κάλπη: Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους
Μετακινήσεις 02.11.25

Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους

Η σεναριολογία για τρεις νέους σχηματισμούς, η γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και η χρονική απόσταση από την κάλπη ενισχύουν τη ρευστότητα και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ
Δημόσιος χαρακτήρας 01.11.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σημείωσε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»
«Δεν υπάρχει σχέδιο» 01.11.25

ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»

Η αποδυνάμωση των ΕΛΤΑ, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει αποδυνάμωση του κράτους. Και ζητά σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 01.11.25

Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ - Να ανακληθεί ζητάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Σε ανακοινώσεις θα προχωρήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

Να καλμάρει τις αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ επιχειρεί η κυβέρνηση - Ανακοινώσεις για το πώς θα υλοποιηθεί το «σχέδιο εξυγίανσης» θα κάνει η διοίκηση του οργανισμού

Σύνταξη
Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού
Κίνημα Δημοκρατίας 02.11.25

Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού

«Προφανώς και θέλει 'κόπο' να μοιράσεις εκατομμύρια των φορολογούμενων στους 'φραπέδες', τους 'χασάπηδες' και τους υπόλοιπους κολλητούς της ΝΔ των Μητσοτάκη-Αυγενάκη», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική – Ανησυχούν οι κάτοικοι [βίντεο]
Ντοκουμέντο 02.11.25

Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική - Ανησυχούν οι κάτοικοι

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αφού πριν από περίπου έναν μήνα λύκος είχε εντοπιστεί στα Σήμαντρα, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο καταγράφηκε επίθεση λύκου σε πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα
«Κυβερνητική μεθόδευση» 02.11.25

Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα

«Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον – Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται
The Blues Brothers 02.11.25

Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον - Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται

O Τζιμ Μπελούσι αναπολεί μια αγαπημένη στιγμή από τα πρώτα βήματα της καριέρας του στο Χόλιγουντ — και πώς αυτή σχετίζεται με τον αδελφό του Τζον, που έφυγε από τη ζωή στα 33 του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιάννης Λάλας: H σύγκρουση με ηγετικό μέλος της Greek Mafia και η δολοφονική απόπειρα τον περασμένο Μάη
Ελλάδα 02.11.25

Γιάννης Λάλας: H σύγκρουση με ηγετικό μέλος της Greek Mafia και η δολοφονική απόπειρα τον περασμένο Μάη

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.

Σύνταξη
Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού επικράτησε εύκολα με 10-0 της Διεθνούς Ακαδημίας 3Β ΑΣ στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για τη 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στον 39χρονο που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου - Αύριο θα γίνει η κηδεία του υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις

Η Ίντερ προηγήθηκε στο 16′ με τον Ζιελίνσκι, η Ελλάς Βερόνα ισοφάρισε στο 40′ με τον Ζεοβάνι, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας
Volley League Γυναικών 02.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας

Παρακολουθήστε στις 15:30, σε live streaming, την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μίλωνας για την 3η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»
Στον Ριζόμυλο Μαγνησίας 02.11.25

Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε κτηνοτρόφους ότι: «Με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος και η 'γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια – Νέες μαρτυρίες για το μακελειό
Στο Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια - Νέες μαρτυρίες για το μακελειό

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι στα Βορίζια θα παραμείνει ισχυρή αστυνομική δύναμη - Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει αύριο, ενώ της 56χρονης θα τελεστεί στα Χανιά, χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία

Σύνταξη
«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ
The Big Lebowski 02.11.25

«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ

Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Σύνταξη
Χαμάς: Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Πόσοι θα την ψήφιζαν 02.11.25

Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση έγινε τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη - Τέσσερις στους πέντε Παλαιστίνιους θέλουν παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
