ΣΥΡΙΖΑ: «Κουβέντα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ από τον Μητσοτάκη – Αλαζονική εξουσία»
Αιχμηρό το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του σχολιάζει την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφερόμενος τόσο στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ όσο και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι»
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η ανάρτηση Μητσοτάκη είναι: «Ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας που βρίσκεται σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα, που λειτουργεί με αιφνιδιασμούς, εκβιασμούς και χωρίς διαβούλευση. Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας (εκτός πρωτευουσών νομών). Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα καταστήματα.
Να μην τολμήσουν να κλείσουν ξαφνικά κανένα από τα 204 καταστήματα και στη Βουλή την Τρίτη να συζητηθούν όλα διεξοδικά. Το σχέδιο που φαίνεται να έχει η κυβέρνηση για αιφνιδιαστικό κλείσιμο 70 καταστημάτων ΕΛΤΑ τη Δευτέρα το πρωί οφείλει να διαψευστεί από σήμερα και να μην εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση».
Θράσος Μητσοτάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ακόμη ότι: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να μιλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την πλευρά του μεταρρυθμιστή και του πολιτικού που προχωρά σε εξυγίανση. Το ‘άρρωστο σύστημα’ στις επιδοτήσεις, όπως παραδέχεται ο ίδιος, δεν ήταν φυσικό φαινόμενο.
Το δημιούργησαν τα γαλάζια στελέχη προς άγραν ψηφοφόρων, με γνώση και συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και υπουργών του. Οι διαβεβαιώσεις του για ‘επιτάχυνση’ των αποζημιώσεων δεν πείθουν κανέναν πραγματικό αγρότη και κτηνοτρόφο. Θυμίζουμε ότι στις αρχές Οκτώβρη ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Τσιάρας έλεγαν ότι σε λίγες μέρες θα έχουν πληρωθεί τα χρωστούμενα στους αγρότες. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε. Κορόιδεψε και εξαπάτησε τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καλύπτει τα γαλάζια στελέχη, καλύπτει τους γαλάζιους ταμίες. Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι».
