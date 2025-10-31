Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος

Το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, πριν από ακριβώς ένα χρόνο, κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Και πυροδότησε στη Σερβία τις μεγαλύτερες φοιτητικές κινητοποιήσεις με αίτημα τις εκλογές. Από το απόγευμα της Πέμπτης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πορεία-διαδήλωση από το Βελιγράδι και άλλες πόλεις προς το Νόβι Σαντ. Με το ίδιο αίτημα. Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να παραιτηθεί η κυβέρνηση Βούτσιτς.

Novi Sad spreman da dočeka kolone studenata i građana koje se večeras spajaju u tom gradu. 🫱🏾‍🫲🏽🇷🇸 pic.twitter.com/CV9aNYShQH — Kreni-Promeni (@KPromeni) October 31, 2025

Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ήδη στην πόλη και διαδηλώνουν. Στόχος τους, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου να βρίσκονται μπροστά στον σιδηροδρομικό σταθμό, για να τιμήσουν τα θύματα. Ραντεβού, στις 11.52 ακριβώς. Την ώρα που την 1η Νοεμβρίου 2024 κατέρρευσε το πρόσφατα ανακαινισμένο στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού στην πόλη Νόβι Σαντ.

Και θα κρατήσουν συμβολικά 16 λεπτά σιγής. Εκτός από τους 16 νεκρούς, δεκάδες επίσης τραυματίστηκαν, καθώς περίμεναν τα τρένα για να πάνε στους προορισμούς τους.

Κοιμήθηκαν στον δρόμο

Το βράδυ της Πέμπτης, στην Ιντίγια, στα μισά του δρόμου μεταξύ Βελιγραδίου και Νόβι Σαντ, περίπου 3.000 νέοι κοιμήθηκαν κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στον κεντρικό δρόμο της πόλης. Οι πολίτες τους έδωσαν στρώματα και κουβέρτες.

Studenti i studentkinje iz Novog Pazara su stigli u Novi Sad. Na ulazu u ovaj grad dvoje od njih su se verili. Jako je emotivan doček ovih ljudi koji su hodali 16 dana od Novog Pazara za 16 žrtava pic.twitter.com/T1YT9UHPCl — Mašina (@MasinaRS) October 31, 2025

Ο δήμαρχος της Ιντίγια αρνήθηκε να ανοίξει οποιονδήποτε δημόσιο χώρο για να φιλοξενήσει τους φοιτητές.

Καταστολή

Εδώ και ένα χρόνο, οι φοιτητές διαμαρτύρονται ενάντια στη διαφθορά, που ήταν η αιτία για το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ, αλλά και ενάντια στη σερβική κυβέρνηση, την οποία κατηγορούν για αυταρχισμό. Οι διαδηλώσεις διαλύονται με χρήση βίας και χημικών.

Ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αρνείται να προκηρύξει εκλογές. Επίσης, πλέον το επίσημο κυβερνητικό αφήγημα για το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ είναι ότι επρόκειτο για «τρομοκρατική ενέργεια», απορρίπτοντας το ενδεχόμενο των κακοτεχνιών και της κατασπατάλησης δημόσιων πόρων.

Studenti i građani iz svih delova Srbije stižu večeras u Novi Sad!

Novosađani ih veličanstveno dočekuju.

Jedinstvo i solidarnost svih koji žele slobodnu i demokratsku Srbiju je iskra nade! ❤ pic.twitter.com/Dha8HvMaTT — Saška Radujkov (@RadujkovSaska) October 31, 2025

Η θέση της ΕΕ

Η Σερβία είναι υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα. Στην ετήσια έκθεση για την κατάσταση στις υποψήφιες χώρες, που θα δημοσιοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου, αναμένεται να υιοθετήσει πολύ σκληρή γλώσσα προς το Βελιγράδι.

Επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία ένα ψήφισμα που καλούσε τον Βούτσιτς να σταματήσει την καταστολή και να «δείξει σοβαρότητα» στην ενταξιακή πορεία της Σερβίας.