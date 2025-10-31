Σφοδρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν χθες, Πέμπτη, στη Νέα Υόρκη, στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς, ενώ οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα στις πτήσεις και η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές.

Σε 10 λεπτά «πνίγηκε» η Νέα Υόρκη

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επεισόδια πλημμύρας και ζημιές, ενώ αξιωματούχοι στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ της πόλης ανακοίνωσαν πως υπάρχουν προβλήματα στις προγραμματισμένες πτήσεις.

Δείτε βίντεο από τη Νέα Υόρκη:

Flooding in New York City was terrible on Thursday. This video is of Brooklyn. The infrastructure in NYC is old and horribly unqualified to do the job. Much like the likely new mayor, Mamdani. (abc7ny on TT) pic.twitter.com/BmAgb8oZkj — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 31, 2025

Flooding in #Brooklyn, #NewYork – flood waters so deep they’re coming into the bus. A woman riding with me said she’d been riding this route for years and has never seen it this bad.

Her basement is flooded.pic.twitter.com/C6fpnF5NyD #USA — ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) October 30, 2025



«Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε ο Άνταμς στο X, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος της βροχής που, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έπεφτε μέσα σε λίγες ώρες, έπεσε σε διάστημα 10 λεπτών το απόγευμα.

This storm broke rainfall records for October 30. Today’s forecast showed rain arriving over a few hours, but much of it fell in a 10 minute window this afternoon. We will redouble our work to monitor storms and alert vulnerable neighborhoods. — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 31, 2025

Προειδοποιήσεις για πλημμύρες

Οι μετεωρολογικές αρχές ανακοίνωσαν ρεκόρ 4,7 εκατοστών βροχής στο Σέντραλ Παρκ, ενώ 5,31 εκατοστά έπεσαν στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια και 5,05 εκατοστά στο Newark Liberty International Airport στο Νιού Τζέρσεϊ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποιήσεις για πλημμύρες στα παράλια σε τμήματα του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.