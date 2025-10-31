newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, προβλήματα στις πτήσεις
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 10:14

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, προβλήματα στις πτήσεις

«Πνίγηκε» η Νέα Υόρκη - «Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε ο δήμαρχος της πόλης στο Χ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Spotlight

Σφοδρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν χθες, Πέμπτη, στη Νέα Υόρκη, στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς, ενώ οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα στις πτήσεις και η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές.

Σε 10 λεπτά «πνίγηκε» η Νέα Υόρκη

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επεισόδια πλημμύρας και ζημιές, ενώ αξιωματούχοι στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ της πόλης ανακοίνωσαν πως υπάρχουν προβλήματα στις προγραμματισμένες πτήσεις.

Δείτε βίντεο από τη Νέα Υόρκη:


«Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε ο Άνταμς στο X, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος της βροχής που, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έπεφτε μέσα σε λίγες ώρες, έπεσε σε διάστημα 10 λεπτών το απόγευμα.

Προειδοποιήσεις για πλημμύρες

Οι μετεωρολογικές αρχές ανακοίνωσαν ρεκόρ 4,7 εκατοστών βροχής στο Σέντραλ Παρκ, ενώ 5,31 εκατοστά έπεσαν στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια και 5,05 εκατοστά στο Newark Liberty International Airport στο Νιού Τζέρσεϊ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποιήσεις για πλημμύρες στα παράλια σε τμήματα του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Ξυπνήστε αναζωογονημένοι! 3 +1 βήματα για να το πετύχετε

Business
ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ

ΑΔΜΗΕ: Τρία έργα 3,7 δισ. ευρώ διψούν για χρηματοδότηση – Η λύση της ΑΜΚ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ: Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση για πυρηνικές δοκιμές, φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών
Δύο γραμμές στις ΗΠΑ 31.10.25

Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση Τραμπ για πυρηνικές δοκιμές - Φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών

Η δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών δεν ευσταθεί - Γιατί εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ εναντιώνονται με αυτή την επιλογή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Κόσμος 31.10.25

Το χρονικό της πτώσης ενός πρίγκιπα: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον Άντριου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο Άντριου συμφώνησε να αποχωρήσει από τη Βασιλική Στοά , καθώς οι σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα: Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα – Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ
Παροιμιώδης ψυχραιμία 31.10.25

Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα - Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι! Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου» έγραψε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Ισπανία: Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ
Ισπανία 31.10.25

Επισημοποιήθηκε η απόσυρση στήριξης των Καταλανών αυτονομιστών στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Το Junts ανακοίνωσε πως το 86,98% των μελών του κόμματος υπερψήφισε την πρόταση της ηγεσίας και μόλις το 10,22% εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Σύνταξη
Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ
Social Europe 31.10.25

Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ

Η κλιματική αλλαγή άρχισε ήδη να εκτοπίζει ανθρώπους από τους τόπους τους. Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες εγκαθίστανται στην Αυστραλία. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα τείχη ή στην αλληλεγγύη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;
Μπούμερανγκ 31.10.25

Δώρο σε Κίνα και Ρωσία οι πυρηνικές δοκιμές που εξήγγειλε ο Τραμπ;

Τον λιγότερο σκεπτικισμό προκαλεί στους ειδικούς τυχόν επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, ενώ εκθέσεις προειδοποιούν ότι ο κόσμος ήδη βρίσκεται στο χείλος νέας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νότια Κορέα – APEC: Η περιοχή Ασίας – Ειρηνικού βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής, λέει ο πρόεδρος Λι
Σύνοδος APEC 31.10.25

Σε κρίσιμο σημείο καμπής η περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, λέει ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας

Η συνεργασία μεταξύ των μελών της APEC είναι η ενδεδειγμένη απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις της εποχής, λέει ο πρόεδρος της Ν. Κορέας, κρίνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει την «ανεύθυνη» εντολή του Τραμπ για έναρξη των πυρηνικών δοκιμών
Τεχεράνη 31.10.25

Ιράν για Τραμπ: Ενας πυρηνικά οπλισμένος νταής ξαναρχίζει τις δοκιμές

Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «πυρηνικά οπλισμένο νταή» τον Τραμπ, ο οποίος δίνει εντολή να αρχίσουν οι δοκιμές πυρηνικών όπλων τη στιγμή που «δαιμονοποιεί το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

Σύνταξη
Λετονία: Η Βουλή της υπερψήφισε την αποχώρηση από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών
Πρωτόγνωρο στην ΕΕ 31.10.25

Η Βουλή της Λετονίας υπέρ της αποχώρησης από τη σύμβαση για την προστασία των γυναικών

Εάν εγκριθεί η απόφαση της Βουλής από τον πρόεδρο της Λετονίας, θα γίνει η πρώτη χώρα-μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των γυναικών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση για πυρηνικές δοκιμές, φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών
Δύο γραμμές στις ΗΠΑ 31.10.25

Μέρες Ψυχρού Πολέμου θυμίζει η ανακοίνωση Τραμπ για πυρηνικές δοκιμές - Φόβος για παγκόσμια κούρσα εξοπλισμών

Η δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών δεν ευσταθεί - Γιατί εμπειρογνώμονες των ΗΠΑ εναντιώνονται με αυτή την επιλογή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας
Συμβαίνει 31.10.25

Η χημεία δεν ήταν αρκετή: Η «άβολη κατάσταση» που οδήγησε στον χωρισμό τους Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που οι ηθοποιοί Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση τους, που έμοιαζε περισσότερο με φάντασμα και πλέον έγιναν γνωστοί και οι λόγοι του χωρισμού.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Στον αέρα 1.500 εργαζόμενοι – «Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα
Ελλάδα 31.10.25

«Ταφόπλακα» για την επαρχία το λουκέτο σε 200 καταστήματα ΕΛΤΑ - Στον αέρα 250 εργαζόμενοι

Οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ εξασφαλίζουν μέχρι σήμερα ότι συντάξεις και επιδόματα παραδίδονται σε μια σειρά χωριά της Ελλάδας - «Οι νευραλγικές υπηρεσίες παραδίδονται σε ιδιώτες»

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Αμετανόητος ο μητροπολίτης για την επίπληξη στον εκπαιδευτικό – «Η Εκκλησία δεν τα ανέχεται αυτά»
Στη Ζάκυνθο 31.10.25

Αμετανόητος ο μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον εκπαιδευτικό - «Η Εκκλησία δεν τα ανέχεται αυτά»

«Άλλο το εκκλησίασμα και άλλος ο ομιλητής στην Ωραία Πύλη - Δεν θα του έλεγα τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού» λέει για το περιστατικό στη Ζάκυνθο ο μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Σύνταξη
Βρετανία: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Κόσμος 31.10.25

Το χρονικό της πτώσης ενός πρίγκιπα: Τα μεταθανάτια απομνημονεύματα και ένα email που «έκαψαν» τον Άντριου

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι ο Άντριου συμφώνησε να αποχωρήσει από τη Βασιλική Στοά , καθώς οι σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαραθέσεις.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει
Viral 31.10.25

Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει

Και από το πουθενά, η επιχειρηματίας και Influencer Κιμ Καρντάσιαν πήρε θέση στο θέμα «τελικά, έχει πάει ο άνθρωπος στο φεγγάρι;». Οι συνωμοσιολόγοι μόνο που δεν έκαναν πάρτι και η NASA, μάλλον δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Έγινε καταγγελία 31.10.25

Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Σύνταξη
Κρήτη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο – Έξι συλλήψεις
Κρήτη 31.10.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο - Έξι συλλήψεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 05:30, με την έφοδο να γίνεται από στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης. Οι αστυνομικοί της Ασφάλεια Ηρακλείου προχώρησαν σε έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές

Σύνταξη
Στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα: Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα – Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ
Παροιμιώδης ψυχραιμία 31.10.25

Αναταράξεις που παγώνουν το αίμα - Βίντεο από κόκπιτ αεροσκάφους της ΝΟΑΑ στο «μάτι» του τυφώνα Μελίσα

«Τι κότσια έχουν αυτοί οι τύποι! Δεν θα παραπονεθώ ποτέ ξανά για τις αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πτήσης μου» έγραψε χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου
Ωραίος 31.10.25

Ποτέ δεν είναι αργά: O Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ έπρεπε να γίνει 34 ετών και σταρ του Χόλιγουντ για να πάρει το απολυτήριο λυκείου

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ αποκάλυψε ότι πήρε το δίπλωμά του από το Professional Performing Arts School του Μανχάταν πριν λίγες ημέρες και μετά από 16 χρόνια, στην πρεμιέρα του Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο
Διεθνοποίηση 31.10.25

Γιατί τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν οικουμενικά σε έναν κατακερματισμένο κόσμο

Καθώς ο παγκόσμιος κατακερματισμός επιταχύνεται, η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει πιέσεις να εγκαταλείψει την διεθνή της αποστολή - αλλά η ιστορία δείχνει ότι τα ανοιχτά, ενεργά πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη πρόοδο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τυφώνας Μελίσα: Στους 49 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι – Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές
Σαρώνει την Καραϊβική 31.10.25

Στους 49 οι νεκροί από τον τυφώνα Μελίσα, δεκάδες οι αγνοούμενοι - Στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές

Ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε Τζαμάικα και Αϊτή από το πέρασμα του τυφώνα Μελίσα - Σε επιφυλακή οι Βερμούδες καθώς αν και εξασθενημένη η καταιγίδα εξακολουθεί να σαρώνει την Καραϊβική

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο