Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…
Ο Ολυμπιακός πήρε το «θρίλερ» με 62-58 κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 8η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά την ήττα απέναντι στη Μονακό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα πολλά λάθη στα οποία απέδωσε στην έλλειψη ηρεμίας που διακατέχει τους παίκτες του από την πίεση για νίκη που αισθάνονται.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
«Δεν αλλάξαμε τίποτα στην τακτική στο ημίχρονο, είπαμε στους παίκτες να ηρεμήσουν. Έχουμε όλη τη σεζόν μπροστά μας. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή, να επιστρέψουμε στα βασικά μας και στην άμυνά μας.
Κρατήσαμε την καλύτερη επίθεση στους 58 πόντους. Κάναμε πολλά λάθη, που μπορούν να σε τρελάνουν. Είχαμε πολλή πίεση και πρέπει να ηρεμήσουμε. Αυτό που μετράει είναι η νίκη είτε σκοράρεις πολύ είτε λίγο. Κάθε νίκη είναι που εκτιμούμε πολύ, ιδιαίτερα όταν είναι απέναντι στην πρωτοπόρο».
