Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Έστειλε εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης
Τι ζητά με το εξώδικό του ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
- Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
- O Μασκ φέρεται να αναλαμβάνει εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
- Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη - Το παρασκήνιο της απόφασης
- Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Ένταση και πρόσκαιρη εμπλοκή στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας – Αποκορώνου προκάλεσε το εξώδικο κατά της Εκκλησίας της Κρήτης που έστειλε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ ζητά να «παγώσουν» οι διαδικασίες.
Το τοπικό σάιτ σημειώνει ότι αρχικά ουδείς ήθελε να παραλάβει την εξώδικη αυτή δήλωση, προ του κινδύνου όμως να θυροκολληθεί, παρελήφθη και φαίνεται ότι για αρκετό διάστημα απασχόλησε τη συνεδρίαση των Ιεραρχών της Κρήτης.
Τι υποστηρίζει ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην εξώδικο δήλωση του ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ αναφέρεται σε γεγονότα που καθιστούν άκυρη τη σημερινή συνεδρίαση, θέτει θέμα μη νόμιμης παρουσίας σε αυτή Ιεράρχη ο οποίος διώκεται ποινικά σε δικαστήριο και ζητά να «παγώσουν» επ’ αόριστον οι διαδικασίες μέχρις ότου ξεκαθαρίσει σε συνοδικό δικαστήριο η δική του υπόθεση και κατηγορία με την οποία εξαιρέθηκε από τους υποψηφίους προς εκλογή μητροπολίτες.
Με βάση την ίδια πηγή, το εξώδικο έφτασε στην Ιερά Σύνοδο στις 09:15, με τη διαδικασία πάντως να συνεχίζεται κανονικά.
Η σημερινή διαδικασία έρχεται μετά από μια παρατεταμένη και φορτισμένη διαδικασία επτά μηνών που ακολούθησε την εκδημία του μακαριστού Δαμασκηνού.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη θέση φέρονται να είναι οι κ.κ. Μεθόδιος, Επίσκοπος Κνωσού, Βαρθολομαίος, Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Τίτος, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, και Παρθένος, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.
- To Bitcoin γιορτάζει τα γενέθλιά του – 17 χρόνια από τη Λευκή Βίβλο του Νακαμότο
- «Είμαι μισθωμένος εκτελεστής»: Αναρχικός ή μισογύνης, σαν σήμερα, η σαγηνευτική διαστροφή του Χέλμουτ Νιούτον
- Τουρκία: Κόκκινη κάρτα σε 149 διαιτητές που έπαιζαν στοίχημα
- Αρκεί η συνταγή των 70 ετών για να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι τον Πούτιν;
- Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα χημικά που συνδέονται με νόσο του Πάρκινσον
- «Δεν θυμάμαι ποιος με χτύπησε» – Επιμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο Κορωπί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις