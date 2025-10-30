Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ανασύρθηκαν 4 νεκροί – Μόνο η κόρη της οικογένειας επιβίωσε

Μεγάλωσε ο μαύρος απολογισμός της τραγωδίας στην Τουρκία, όπου κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Οι διασώστες ανέσυραν τέσσερις σορούς μίας πενταμελούς οικογένειας, ενώ μόνο η κόρη βρέθηκε ζωντανή κάτω από τα χαλάσματα.

Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.

Η τραγωδία στην Τουρκία

Συμφωνα με τις τουρκικές αρχές οι σοροί των Muhammed Emir Bilir (12 ετών), Hayrunnisa Bilir (14 ετών), του πατέρα Levent Bilir (44 ετών) και της μητέρας Emine Bilir (37 ετώβ) βρέθηκαν στο κτίριο που κατέρρευσε. Η 18χρονη Dilara Bilir ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binada enkaz altında kalan 5 kişilik aileden biri sağ kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.https://t.co/Vj1rqD65RN — gdh (@gundemedairhs) October 30, 2025

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς μετά το τέλος της επιχείρησης τόνισε ότι: «Δυστυχώς, βρέθηκαν οι σοροί και των δύο γονέων. Μόλις ανασύρθηκαν οι σοροί του πατέρα Levent Bilir και της μητέρας Emine Bilir. Αυτό σημαίνει ότι τέσσερα μέλη της πενταμελούς οικογένειάς είναι νεκρά. Μόνο η κόρη τους Dilara ανασύρθηκε ζωντανή. Η μητέρα, ο πατέρας και τα δύο παιδιά σκοτώθηκαν. Επισκεφτήκαμε την κόρη Dilara στο νοσοκομείο.

Η γενική της κατάσταση είναι καλή. Δεν έχει σοβαρά προβλήματα. Ελπίζω να αναρρώσει σύντομα. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κράτησε 19 ώρες. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν 913 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 628 ατόμων από το προσωπικό έρευνας και διάσωσης. Χρησιμοποιήθηκαν 161 οχήματα διάσωσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν έξι σκύλοι και συνολικά 10 συσκευές απεικόνισης και ακρόασης σεισμικών συντριμμιών.

Οι προσπάθειες απομάκρυνσης συντριμμιών θα συνεχιστούν αφού η εισαγγελία διενεργήσει έρευνα. Δώδεκα κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά. Υπήρχαν 45 οικογένειες που ζούσαν στο αυτά τα 12 κτίρια. Εννέα από αυτές τις οικογένειες, μια ομάδα 23 ατόμων, φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του δήμου μας. Οι υπόλοιποι έχουν πάει σε συγγενείς τους».

Βίντεο που μεταδόθηκε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου.

Gebze’deki 7 katlı binanın yıkılma anı kamerada https://t.co/iSRi51TiXQ pic.twitter.com/TN50PD6BXC — CNN TÜRK (@cnnturk) October 29, 2025

#Gebze’de arama-kurtarma çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tüm ekiplerimiz sahadaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. pic.twitter.com/UAhm7e6ocB — Kocaeli Büyükşehir (@kocaelibld) October 29, 2025

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, όμως ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπουγιουκγκόζ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να σχετίζονται με έργα του μετρό που εκτελούνται κοντά στο σημείο.

Φωτογραφία: Kocaeli Büyükşehir/Χ