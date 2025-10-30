newspaper
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 17:48

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Σε τραγωδία κατέληξε η κρουαζιέρα μιας 80χρονης η οποία πέθανε μόνη και αβοήθητη σε ένα απομακρυσμένο νησί της Αυστραλίας, επειδή την ξέχασε το πλήρωμα.

Η Σούζαν Ρις, κάτοικος του Σίδνεϊ, βρισκόταν στη δεύτερη ημέρα μιας κρουαζιέρας που έκανε τον περίπλου της Αυστραλίας όταν αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο Coral Adventurer το περασμένο Σάββατο στο νησί Λίζαρντ, προκειμένου να ανέβει στην υψηλότερη κορυφή του νησιού.

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Η κόρη της, Κάθριν κατηγόρησε τον χειριστή για «έλλειψη φροντίδας και κοινής λογικής», ενώ προσπαθεί ενώσει τα κομμάτια του πλαζ για το όσα συνέβησαν εκείνη τη μέρα.

«Ηταν μια πολύ ζεστή μέρα και η μητέρα μου ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας». Όπως καταγγέλλει η κόρη της ηλικιωμένης της ζητήθηκε να κατεβεί, χωρίς συνοδεία. Στη συνέχεια, το πλοίο απέπλευσε, προφανώς χωρίς να κάνει καταμέτρηση επιβατών. Σε κάποιο στάδιο, ή λίγο αργότερα, η μαμά πέθανε μόνη της, ανέφερε η κόρη της άτυχης γυναίκας.

Όταν το Coral Adventurer αναχώρησε από το νησί αργότερα το απόγευμα, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν φάνηκε να συνειδητοποιεί ότι η Ρις δεν είχε επιστρέψει. Το πτώμα της ανακαλύφθηκε την επόμενη μέρα κατά τη διάρκειας έρευνας που συντονίστηκε από την Αυστραλιανή Αρχή Θαλάσσιας Ασφάλειας (Amsa) και την αστυνομία του Κουίνσλαντ.

Σε δήλωσή της, η αρχή ασφάλειας ανέφερε: «Η Amsa θα αξιολογήσει εάν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση σχετικά με το γεγονός ότι η επιβάτης δεν καταμετρήθηκε στο πλοίο και, εάν χρειαστεί, θα λάβει μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Η κόρη της περιέγραψε τη μητέρα της ως μια «δραστήρια 80χρονη» που της άρεσε η κηπουρική και οι πεζοπορίες στο δάσος.

Τα δεδομένα δορυφορικής παρακολούθησης έδειξαν ότι το πλοίο αρχικά απομακρύνθηκε από το νησί Λίζαρντ πριν επιστρέψει αργότερα εκείνο το βράδυ. Οι αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση της Ρις γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο.

Η κόρη της  άτυχης ηλικιωμένης ζήτησε τη  διενέργεια ιατροδικαστικής έρευνας για τον θάνατο της μητέρας της. «Ελπίζω ότι η ιατροδικαστική έρευνα θα αποκαλύψει τι θα έπρεπε να είχε κάνει η εταιρεία για να σώσει τη ζωή της μαμάς μου».

Τράπεζες
Εurobank: Πάνω από 1 δισ. τα καθαρά κέρδη στο 9μήνο – Το μήνυμα Καραβία

Εurobank: Πάνω από 1 δισ. τα καθαρά κέρδη στο 9μήνο – Το μήνυμα Καραβία

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Τραμπ: Ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές – Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει
Φόβος για κλιμάκωση 30.10.25

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές - Επιστήμονες προειδοποιούσαν με άρθρο τους από τον περασμένο Φεβρουάριο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από επιδρομή στρατευμάτων του Ισραήλ στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας
Νέα παραβίαση 30.10.25

Ο νεκρός στον Λίβανο ήταν ένας δημοτικός υπάλληλος που κοιμόταν στο τοπικό δημαρχείο - Τι υποστηρίζουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ για την επίθεση, την οποία επιβεβαίωσαν

Σύνταξη
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Μετά από 109 χρόνια 30.10.25

Μηνύματα μέσα σε μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας

Σύνταξη
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση – Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Ο Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με τον Σι με 12 με άριστα το 10 στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές - Αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Μαξ Ντάουμαν έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός σε ομάδα που ανήκει στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Βρετανός εξτρέμ είναι μόλις 15 ετών και 9 μηνών.

Σύνταξη
Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο
Ελλάδα 30.10.25

Οι δύο άνδρες με καταγωγή από τη Γεωργία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι κυπριακές Αρχές

Σύνταξη
Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση
Μπάσκετ 30.10.25

Ο Κώστας Παπανικολάου χρησιμοποιήθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο ματς με τη Μονακό, ο οποίος φαίνεται να κάνει ειδική διαχείριση στον πολύπειρο Έλληνα φόργουορντ.

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
Πρεμιέρα 30.10.25

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕΛΤΑ: Κλείνουν δεκάδες καταστήματα – Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι
Αναστάτωση 30.10.25

Σε μια νέα συνθήκη μπαίνουν όπως φαίνεται από τις 3 Νοεμβρίου δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα καθώς προ των πυλών βρίσκεται το κλείσιμο 200 και πλέον καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία. Δήμαρχοι, κυρίως από την επαρχία, δεν κρύβουν την ανησυχία τους και διαμαρτύρονται για τα «λουκέτα».

Σύνταξη
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη
Πολιτική 30.10.25

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Cognitera στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είπε για τη σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες, τη Neuropublic, αλλά και οι καταγγελίες για παρεμπόδιση του έργου της από τη διοίκηση Μπαμπασίδη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

