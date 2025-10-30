Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά

Σε τραγωδία κατέληξε η κρουαζιέρα μιας 80χρονης η οποία πέθανε μόνη και αβοήθητη σε ένα απομακρυσμένο νησί της Αυστραλίας, επειδή την ξέχασε το πλήρωμα.

Η Σούζαν Ρις, κάτοικος του Σίδνεϊ, βρισκόταν στη δεύτερη ημέρα μιας κρουαζιέρας που έκανε τον περίπλου της Αυστραλίας όταν αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο Coral Adventurer το περασμένο Σάββατο στο νησί Λίζαρντ, προκειμένου να ανέβει στην υψηλότερη κορυφή του νησιού.

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Η κόρη της, Κάθριν κατηγόρησε τον χειριστή για «έλλειψη φροντίδας και κοινής λογικής», ενώ προσπαθεί ενώσει τα κομμάτια του πλαζ για το όσα συνέβησαν εκείνη τη μέρα.

«Ηταν μια πολύ ζεστή μέρα και η μητέρα μου ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας». Όπως καταγγέλλει η κόρη της ηλικιωμένης της ζητήθηκε να κατεβεί, χωρίς συνοδεία. Στη συνέχεια, το πλοίο απέπλευσε, προφανώς χωρίς να κάνει καταμέτρηση επιβατών. Σε κάποιο στάδιο, ή λίγο αργότερα, η μαμά πέθανε μόνη της, ανέφερε η κόρη της άτυχης γυναίκας.

Όταν το Coral Adventurer αναχώρησε από το νησί αργότερα το απόγευμα, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν φάνηκε να συνειδητοποιεί ότι η Ρις δεν είχε επιστρέψει. Το πτώμα της ανακαλύφθηκε την επόμενη μέρα κατά τη διάρκειας έρευνας που συντονίστηκε από την Αυστραλιανή Αρχή Θαλάσσιας Ασφάλειας (Amsa) και την αστυνομία του Κουίνσλαντ.

Σε δήλωσή της, η αρχή ασφάλειας ανέφερε: «Η Amsa θα αξιολογήσει εάν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση σχετικά με το γεγονός ότι η επιβάτης δεν καταμετρήθηκε στο πλοίο και, εάν χρειαστεί, θα λάβει μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Η κόρη της περιέγραψε τη μητέρα της ως μια «δραστήρια 80χρονη» που της άρεσε η κηπουρική και οι πεζοπορίες στο δάσος.

Τα δεδομένα δορυφορικής παρακολούθησης έδειξαν ότι το πλοίο αρχικά απομακρύνθηκε από το νησί Λίζαρντ πριν επιστρέψει αργότερα εκείνο το βράδυ. Οι αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση της Ρις γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο.

Η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης ζήτησε τη διενέργεια ιατροδικαστικής έρευνας για τον θάνατο της μητέρας της. «Ελπίζω ότι η ιατροδικαστική έρευνα θα αποκαλύψει τι θα έπρεπε να είχε κάνει η εταιρεία για να σώσει τη ζωή της μαμάς μου».