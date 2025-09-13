Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, το Icon of the Seas, έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχει λανσάρει ποτέ η Royal Caribbean, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος νωρίτερα φέτος. Τώρα, η οικογένεια της κατηγορίας Icon επεκτείνεται, με τρία εξίσου ογκώδη παρόμοια πλοία.

Το Star of the Seas τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο με δρομολόγια στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική, τα οποία προσεγγίζουν το ιδιωτικό νησί της Royal Caribbean, το Perfect Day at CocoCay.

Διαθέτει χωρητικότητα 5.610 επιβατών και 2.805 καμπίνες, που περιλαμβάνουν επιλογές όπως καμπίνες με θέα στη θάλασσα, μπαλκόνια και πολυτελείς σουίτες. Το πλοίο θα αναχωρεί από το Port Canaveral της Φλόριντα, παρέχοντας εβδομαδιαίες εκδρομές στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική, με στάσεις στο private island Perfect Day at CocoCay.

Το Legend of the Seas, εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές αυτού του μήνα, ενόψει του ντεμπούτου του τον Αύγουστο του 2026.

Το τέταρτο μέλος της ομάδας Icon Class, ένα μεγα-πλοίο του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, το οποίο, όπως και τα άλλα, θα έχει μήκος πάνω από 1.000 πόδια και χωρητικότητα περίπου 5.610 επιβατών, ξεκίνησε επίσημα την κατασκευή του στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η ζήτηση για κρουαζιέρα αυξάνει την παραγωγή για κρουαζιερόπλοια

Περισσότεροι από 37 εκατομμύρια επιβάτες αναμένεται να κάνουν κρουαζιέρα το 2025 και, όπως δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιερόπλοιων, φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότερα παραγγελθέντα κρουαζιερόπλοια από ποτέ.

Οι μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, όπου το πλοίο αποτελεί εξίσου ελκυστικό προορισμό, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μεγαλύτεροι πάροχοι διασφαλίζουν ότι ξεχωρίζουν σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.

Τα υπερμεγέθη πλοία που μπορούν να λειτουργήσουν ως «πόλεις στη θάλασσα», με αμέτρητα εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφους και νεροτσουλήθρες για εξερεύνηση, αποδεικνύονται ένας επικερδής τρόπος για να το πετύχουν αυτό.

Πηγή φωτογραφιών: Royal Caribbean International