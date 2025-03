Πλάνα από το εσωτερικό κρουαζιερόπλοιου που παλεύει με τα κύματα [Βίντεο]

Δεκαέξι άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο από το Σίδνεϊ έπεσε σε ταραγμένα νερά και έγειρε κατά 14 μοίρες, ρίχνοντας στο πάτωμα επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Οι επιβάτες του Crown Princess της εταιρείας Princess Cruises αιφνιδιάστηκαν από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, καθώς το πλοίο διέσχιζε το Milford Sound κοντά στη Νότια Νήσο της Νέας Ζηλανδίας στις 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το 9 News.

Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν το προσωπικό της κουζίνας του πλοίου να κρατιέται σφιχτά από τους πάγκους για να ισορροπήσει, ενώ εξοπλισμός και εργαλεία εκσφενδονίζονταν μέσα στον χώρο της κουζίνας.

Cruise Ship The Crown Princess «tilts» after being hit by strong winds Milford Sound New Zealand pic.twitter.com/q5UWOE6Zhk

Την ίδια στιγμή το νερό της πισίνας άρχισε να ξεχειλίζει στο κατάστρωμα, ενώ οι επιβάτες κατέφυγαν στις καμπίνες τους.

Δεκατρείς επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια του χάους, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του καπετάνιου, το χάος ξεκίνησε όταν το κρουαζιερόπλοιο χτυπήθηκε από μια ισχυρή ριπή ανέμου. Πέραν της κλίσης που πήρε το τεράστιο πλοίο, αυξήθηκε και η ταχύτητά του.

🇦🇺🇳🇿 CRUISE CHAOS: 16 INJURED AS SHIP ROCKED BY ROUGH SEAS

What was supposed to be a peaceful two-week cruise from Sydney turned chaotic when the Crown Princess got hammered by strong winds near Milford Sound, a famous fjord on New Zealand’s South Island.

Passengers clung to… pic.twitter.com/5KPXZR9BXK

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 2, 2025