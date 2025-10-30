Το απόλυτο στην Α1 πόλο γυναικών έχει ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε του Ν.Ο. Χανίων με 21-3 εντός έδρας, στην εξ αναβολής αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι Ερυθρόλευκες δεν είχαν κανέναν απολύτως πρόβλημα απέναντι στην κρητική ομάδα, παίρνοντας ένα εύκολο αποτέλεσμα, και συνεχίζοντας την πορεία τους με φόντο την επιστροφή τους στην κορυφή της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και «έκλεισε» το πρώτο οκτάλεπτο με προβάδισμα 5-1, με γκολ της Σιούτη από την περιφέρεια (3:02). Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχες «πάτησαν γκάζι» και ξέφυγαν με +10, με την Κουρέτα (1:26) να διαμορφώνει το 11-1 του ημιχρόνου.

Ανάλογη η εικόνα και στο τρίτο οκτάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τις Ερυθρόλευκες μπροστά με 17-1, με ωραίο γκολ της Σέκουλιτς στην παίκτρια παραπάνω (0:24). Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Πλευρίτου (6:03) έδωσε «αέρα» +18 (19-1), με την Σιούτη να «γράφει» το τελικό 21-3 στον Πειραιά, με δυνατό σουτ από τα έξι μέτρα (3:10).

Τα στατιστικά στο Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 6-0, 6-0, 4-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχά 1, Άντριους 4, Σιούτη 3, Μπίκου 2, Νίνου 1, Πλευρίτου 2, Κραβαρίτη, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 2, Λαναρά

ΝΟ XANΙΩΝ: Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη, Κώτσια, Πάτερου 1, Νιαρχάκου 1, Πασβαντή, Ιγνάτιου, Βούλγαρη