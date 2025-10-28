Κόντρα στη Βάσας ο Ολυμπιακός για το 2/2 στο Champions League

Συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός στο Champions League πόλο ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στη Βουδαπέστη, όπου θα αντιμετωπίσουν το βράδυ της Τρίτης (28/10, 21:30) τη Βάσας για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου.

Στην πρεμιέρα, οι νταμπλούχοι Ελλάδας πήραν τη νίκη απέναντι στη Μλάντοστ (13-9), και στην ουγγρική πρωτεύουσα θέλουν να συνεχίσουν τη θετική τους πορεία στον όμιλο, κάνοντας το 2/2.

«Η δυναμή μας προέρχεται όπως πάντα από την άμυνα»

Για το παιχνίδι, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς ανέφερε: «Μπροστά μας έχουμε ακόμη ένα πολύ σημαντικό ματς, απέναντι σε μια ομάδα που προήλθε από τα προκριματικά και έδειξε ήδη την ποιότητά της στο πρώτο ματς με την Ραντνίτσκι. Είναι μια κλασική ουγγρική ομάδα. Αν της αφήσεις χώρο, θα σε τιμωρήσει. Παραδοσιακά, οι Ούγγροι διαθέτουν εξαιρετικούς σουτέρ και αυτή η ομάδα δεν αποτελεί εξαίρεση.

Σίγουρα, έχουν δύο πολύ καλούς αριστερόχειρες. Πρέπει να αποτρέψουμε τα εύκολα γκολ και τις αποβολές που δημιουργούν στον αιφνιδιασμό. Πιστεύω, ότι η δύναμή μας πρέπει να προέρχεται, όπως πάντα, από την άμυνα. Αν ξεκινήσουμε δυνατά αμυντικά, θα ανοίξει πολύ περισσότερος χώρος για εμάς στην επίθεση. Στην επίθεση, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον τερματοφύλακά τους να βρει ρυθμό, γιατί είναι πολύ επικίνδυνος όταν «μπαίνει» στο παιχνίδι. Αν ξεκινήσει καλά, παίρνει ψυχολογία και γίνεται καθοριστικός. Για αυτό, δεν πρέπει να του δώσουμε εύκολες αποκρούσεις ή άσκοπα σουτ, γιατί θα μας τιμωρήσουν με αντεπιθέσεις. Κατά τη γνώμη μου, όλα ξεκινούν από την άμυνά μας.

Έχουμε δουλέψει καλά, έχουμε προπονηθεί σωστά και δείξαμε καλή εικόνα το τελευταίο διάστημα. Στο πρωτάθλημα, δεν έχουμε ακόμη δυνατά τεστ, αυτά θα έρθουν αργότερα, αλλά πιστεύω, ότι έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι».

Από πλευράς του, ο Κώστας Κάκαρης δήλωσε: «Είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι που παίζουμε, φέτος, στο Champions League και θέλουμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε με την Μλάντοστ. Κάναμε μια καλή εμφάνιση, πήραμε την νίκη και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και τώρα, με την Βάσας. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για το παιχνίδι, έχουμε διορθώσει κάποια λάθη μας και ελπίζουμε, να φύγουμε με την νίκη, που είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια και την πρόκριση στην επόμενη φάση».