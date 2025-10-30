Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων για την 5η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.
- Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο - Τι λέει ο πατέρας του
- Πρωτεΐνη από φάλαινες των 200 ετών υπόσχεται μακροζωία
- Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 174 χλμ./ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
- Τεχνητή νοημοσύνη της Google DeepMind προέβλεψε την καταστροφική πορεία του κυκλώνα Μελίσα
Τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα συνεχίζει, την Πέμπτη (30/10), η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού. Το μεσημέρι, ώρα 13:30 (YouTube: OSFP TV), τα κορίτσια του Θρύλου αντιμετωπίζουν τον ΝΟ Χανίων, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για το εξ’ αναβολής ματς της 5ης αγωνιστικής της Water Polo League, με στόχο το «πέντε στα πέντε».
Δείτε σε Live Streaming το Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων
«Να βελτιώσουμε πράγματα»
Χριστίνα Σιούτη: «Το ματς απέναντι στα Χανιά είναι ένα παιχνίδι, στο οποίο θέλουμε να μπούμε με σοβαρότητα, να κάνουμε όσα έχουμε δουλέψει στην προπόνηση και ζητάει ο προπονητής μας. Σίγουρα, είναι ένα παιχνίδι με μία ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας από μας, η οποία όμως έχει μία καλή εικόνα στο πρωτάθλημα. Από αυτόν τον αγώνα θέλουμε να πάρουμε ρυθμό και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, στα οποία υστερούσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια».
- Η Άρσεναλ έγραψε ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο με το απόλυτο 12-0 μέσα σε έναν μήνα
- Από το Ολντ Τράφορντ στο Εμιρεϊτς: Κωστούλας και Τζίμας στον «θαυμαστό» κόσμο της Premier League (pics, vids)
- Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων 21-3: Περίπατος για τις Ερυθρόλευκες
- Μπαρτζώκας: «Τότε περιμένουμε να επιστρέψει ο Έβανς – Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να βελτιωθούν»
- Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)
- Η «συγγνώμη» του Βινίσιους στον Τσάμπι Αλόνσο για την αντίδραση του στο «Clasico»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις