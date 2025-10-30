Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων

Τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα συνεχίζει, την Πέμπτη (30/10), η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού. Το μεσημέρι, ώρα 13:30 (YouTube: OSFP TV), τα κορίτσια του Θρύλου αντιμετωπίζουν τον ΝΟ Χανίων, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για το εξ’ αναβολής ματς της 5ης αγωνιστικής της Water Polo League, με στόχο το «πέντε στα πέντε».

Δείτε σε Live Streaming το Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων

«Να βελτιώσουμε πράγματα»

Χριστίνα Σιούτη: «Το ματς απέναντι στα Χανιά είναι ένα παιχνίδι, στο οποίο θέλουμε να μπούμε με σοβαρότητα, να κάνουμε όσα έχουμε δουλέψει στην προπόνηση και ζητάει ο προπονητής μας. Σίγουρα, είναι ένα παιχνίδι με μία ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας από μας, η οποία όμως έχει μία καλή εικόνα στο πρωτάθλημα. Από αυτόν τον αγώνα θέλουμε να πάρουμε ρυθμό και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, στα οποία υστερούσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια».