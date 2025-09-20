Την 1η Οκτωβρίου ο τελικός Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για το Super Cup του πόλο γυναικών

Το πρώτο σπριντ για τη νέα χρονιά ορίστηκε με τη διεξαγωγή του τελικού του Super Cup, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη, με τις δύο ομάδες να δικεκδικούν την πρώτη κούπα της σεζόν στο πόλο γυναικών.

Η διοργανώτρια αρχή όρισε τον μεγάλο τελικό την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας, εκεί όπου θα τεθούν αντιμέτωπες η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη και ο Κυπελλούχος Ολυμπιακός.

Για το 3/3 ο Ολυμπιακός

Αυτός θα είναι ο 3ος τελικός Super Cup στην ιστορία του πόλο Γυναικών, με τον πρώτο να τον κατακτά ο Ολυμπιακός με 30-4 επί του Νηρέα Χαλανδρίου το 2020, ενώ το 2024 «ερυθρόλευκες» νίκησαν 13-8 τον Εθνικό στο Παπαστράτειο.