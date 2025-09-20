Την 1η Οκτωβρίου ο τελικός Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για το Super Cup του πόλο γυναικών
Για την 1η Οκτωβρίου ορίστηκε ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη, που θα ξεκινήσει τη σεζόν στο πόλο γυναικών.
- Οι Ευρωπαίοι τουρίστες γυρίζουν την πλάτη στις ΗΠΑ
- Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
- Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
- Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν νέες πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ αξίας 6 δισ. δολαρίων
Το πρώτο σπριντ για τη νέα χρονιά ορίστηκε με τη διεξαγωγή του τελικού του Super Cup, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη, με τις δύο ομάδες να δικεκδικούν την πρώτη κούπα της σεζόν στο πόλο γυναικών.
Η διοργανώτρια αρχή όρισε τον μεγάλο τελικό την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας, εκεί όπου θα τεθούν αντιμέτωπες η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη και ο Κυπελλούχος Ολυμπιακός.
Για το 3/3 ο Ολυμπιακός
Αυτός θα είναι ο 3ος τελικός Super Cup στην ιστορία του πόλο Γυναικών, με τον πρώτο να τον κατακτά ο Ολυμπιακός με 30-4 επί του Νηρέα Χαλανδρίου το 2020, ενώ το 2024 «ερυθρόλευκες» νίκησαν 13-8 τον Εθνικό στο Παπαστράτειο.
- Δάκρυσε η Τζένγκο: «Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς – Μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο»
- LIVE: Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
- LIVE: Κηφισιά – Άρης
- Άρης: Η 11άδα με την οποία θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά
- LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Εσπανιόλ
- Οι τέσσερις «δαγκάνες» της ΚΕΔ για τους διαιτητές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις