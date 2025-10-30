Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 92-99: «Τρένο» οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου με έξι συνεχόμενες νίκες

Και το σερί του Ερυθρού Αστέρα συνεχίζεται, από τότε που ανέλαβε προπονητής ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Έξι διαδοχικές νίκες μετρούν οι Σέρβοι στην Euroleague μετά το 99-92 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Ο Αστέρας παραμένει στο γκρουπ των πρωτοπόρων με 6-2, ενώ οι Ισραηλινοί βρίσκονται στην «ουρά» της κατάταξης με 2-6.

Το ματς έγινε στο Βελιγράδι, με τυπικά γηπεδούχο τη Μακάμπι. Με τον Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να είναι ασταμάτητος στο πρώτο δεκάλεπτο (11π.), ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε 33 πόντους! Οικοδόμησε από το ξεκίνημα μια αξιόλογη διαφορά η οποία έφτασε στο +14 (41-55 στο 17΄).

Με διαδοχικούς πόντους του Λόνι Γουόκερ η ομάδα του Κάτας μείωσε 59-63 στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου και φρόντισε να διατηρεί την επαφή με το σκορ. Ένα ξέσπασμα των Ισραηλινών με σερί 9-0 τους έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα 78-77, 8 λεπτά πριν τελειώσει το ματς. Ακολούθησε μάχη πόντο-πόντο μέχρι που το τρίποντο του Ντόμπριτς 35» πριν από τη λήξη, έγραψε το 89-97 γράφοντας τον επίλογο.

Μια νίκη που συνδυάστηκε με τη ραψωδία του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 23 πόντους, 12 ασίστ και 4 ριμπάουντ και είχε άξιους συμπαραστάτες τους Μονέκε (16π.,8ρ.), Ιζούντου (15π.,7ρ.). Πρώτοι σκόρερ της Μακάμπι ήταν οι Χορντ με 20π. (2) και Γουόκερ με 18π.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Βίλιους, Σίλβα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-33, 48-58, 71-77, 92-99