Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν 96-59: Ασταμάτητοι οι Λιθουανοί

Την έκτη της νίκη σε οκτώ ματς στη φετινή σεζόν στη Euroleague, πανηγύρισε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) η Ζαλγκίρις, η οποία διέλυσε με 96-59 της Βιλερμπάν στο Κάουνας.

Οι Λιθουανοί είχαν σε ακόμα ένα εξαιρετικό βράδυ τον Σιλβέν Φρανσίσκο με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε 18:47 λεπτά συμμετοχής, ενώ κομβικός, ήταν και πάλι ο Ράιτ που κατέγραψε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 18:44.

Ο Τόμας Μασιούλις είδε την ομάδα του να παίρνει και τα τέσσερα δεκάλεπτα, με αποκορύφωμα το 25-9 της τρίτης περιόδου, που διαμόρφωσε ουσιαστικά και την τελική επικράτηση της Ζαλγκίρις, γέρνοντας την πλάστιγγα στο μέρος της.

Μόλις 6 λεπτά κράτησε η αντίσταση των φιλοξενούμενων, όταν προηγήθηκαν 13-12. Ακολούθησε το πρώτο ξέσπασμα της Ζαλγκίρις (14-2) που έκλεισε την περίοδο στο +11 (26-15). Πριν ακόμα συμπληρωθούν 12 λεπτά, ο Τόμας Μασιούλις είχε «ανοίξει» ολοκληρωτικά το rotation, χρησιμοποιώντας και τους 12 παίκτες που είχε δηλώσει, ενώ είχαν σκοράρει οι 11 από αυτούς!

Η διαφορά εκτοξεύτηκε σε… χαώδη επίπεδα όταν με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου η Ζαλγκίρις έτρεξε επί μέρους σκορ 16-3 για να διαμορφώσει το 64-38. Το υπόλοιπο του αγώνα, μέχρι το τελικό 96-59, ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Κόλιενσιτς, Βικλίτσκι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59

Οι συνθέσεις

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Φρανσίσκο 15 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 λάθη), Μικαλάουσκας 5 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Ράιτ 14 (4/4 δίποντα, 6/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Τουμπέλις 11 (5/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λο 11 (2), Σλίβα 5 (1), Μπιρούτις 8 (3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ρουμπστάβιτσους 8 (1), Μπουτκέβιτσους 5 (1), Σιρβίντις 10 (1), Ουλάνοβας 4

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Σέλιας 8 (2/6 τρίποντα), Ατάμνα 2, Αζανσά 4 (2/13 σουτ), Μάσα, Ντε Κολό 2 (0/4 σουτ), Ενγκουαμά 5 (1/7 σουτ), Λάιτι 7 (1), Ντιάιγ 6 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Γουάτσον 14 (4/9 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Βοτιέ 5 (2/7 δίποντα), Τραορέ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές)