Οι πρώτες γυναικείες φιγούρες σε φανάρια διάβασης πεζών έκαναν την εμφάνισή τους στη Λευκωσία, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον δημόσιο χώρο (φωτογραφία, επάνω, από politis.com.cy).

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και το Κυπριακό Μουσείο.

«Δράση που ενισχύει την οριζόντια προώθηση της ισότητας των φύλων στην καθημερινή ζωή»

Την τοποθέτηση και λειτουργία των νέων φωτεινών σηματοδοτών επιθεώρησαν ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων, Αλέξης Βαφεάδης, και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, όπως σημειώνει το politis.com.cy).

Στο πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας, θα τοποθετηθούν έξι γυναικείες φιγούρες σε όλες τις επαρχίες, σύμφωνα με τον υπουργό μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη.

Χαρακτήρισε τη δράση «μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα», υπογραμμίζοντας ότι «σε κάποια φάση θα επιδιώξουμε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε ανδρικές και γυναικείες φιγούρες στα φανάρια. Θα δούμε πώς μπορούμε να το ισοζυγίσουμε».

Από την πλευρά της, η κα Χριστοδούλου σημείωσε ότι «πρόκειται για ακόμα μια δράση που ενισχύει την οριζόντια προώθηση της ισότητας των φύλων στην καθημερινή ζωή. Σπάει στερεότυπα, κυρίως για τα νεαρά άτομα».

Πώς θα τις ονομάσουν…

Η Επίτροπος πρόσθεσε πως παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν υλοποιηθεί σε χώρες όπως η Ελβετία, η Γερμανία και η Ισπανία.

Παράλληλα, είπε πως εξετάζεται η ιδέα να προκηρυχθεί διαγωνισμός στα σχολεία, ώστε οι μαθητές να συζητήσουν θέματα ισότητας και να προτείνουν οι ίδιοι ένα όνομα για τις νέες γυναικείες φιγούρες των φαναριών.