Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
Art 30 Οκτωβρίου 2025 | 17:00

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Spotlight

Στους διαδρόμους του Λούβρου, ανάμεσα σε βασιλικά πορτρέτα, θρησκευτικές σκηνές και ηρωικές μάχες, υπάρχει ένας πίνακας που μοιάζει αμήχανα «ήσυχος». Ο τίτλος του είναι Ο Θάνατος του Μαρά (1793). Για τους περισσότερους επισκέπτες, είναι απλώς η εικόνα ενός άνδρα που δολοφονήθηκε μέσα στη μπανιέρα του. Για τον Ζακ-Λουί Νταβίντ, όμως, ήταν κάτι πολύ περισσότερο: μια άμεση πολιτική παρέμβαση την πιο εκρηκτική περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης.

Ο Ζαν-Πολ Μαρά ήταν δημοσιογράφος, φανατικός υπέρμαχος της Τρομοκρατίας και του διαμελισμού της παλιάς αριστοκρατίας. (Ο όρος Τρομοκρατία (La Terreur) αναφέρεται στην περίοδο 1793–1794, όταν η Επαναστατική Κυβέρνηση στη Γαλλία επέβαλε καθεστώς βίαιης καταστολής για να προστατεύσει την Επανάσταση από «εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς».) Ζούσε άρρωστος, κλεισμένος στο σπίτι, σε συνεχόμενα φαρμακευτικά λουτρά για να ανακουφίζει μια βασανιστική δερματική πάθηση.

Ζαν-Πολ Μαρά, Πηγή: Wikipedia

Στις 13 Ιουλίου 1793, η Σαρλότ Κορντέ, που θεωρούσε τον Μαρά υπεύθυνο για το αιματοκύλισμα της χώρας, μπήκε στο σπίτι του με πρόσχημα ότι θέλει να του παραδώσει έναν κατάλογο προδοτών. Λίγα λεπτά αργότερα, τον μαχαίρωνε στην καρδιά.

Ο Νταβίντ δεν βρέθηκε στη σκηνή του εγκλήματος. Όμως, λίγο καιρό μετά, ζωγράφισε την πιο διάσημη εκδοχή της.

Μεταξύ πραγματικότητας και μύθου

Το εντυπωσιακό στον πίνακα δεν είναι η βία. Είναι η έλλειψη της βίας. Δεν υπάρχει αίμα, πανικός, οδύνη. Αντί για έναν πολιτικό φανατικό, βλέπουμε έναν άνθρωπο σχεδόν γλυκό, με το κεφάλι να γέρνει απαλά, σαν να κοιμάται. Ο Νταβίντ σβήνει κάθε ίχνος ασθένειας από το σώμα του Μαρά· τον δείχνει νέο, δυνατό, σχεδόν εξαγνισμένο.

Ο πίνακας θυμίζει νεκρική ακολουθία. Ακόμη και η στάση του σώματος ανακαλεί χριστιανικές εικόνες: η χαλαρή παλάμη που πέφτει στο κενό είναι σχεδόν αντιγραφή της Παναγίας που κρατά το σώμα του Χριστού στην Πιετά του Μιχαηλάγγελου. Δεν είναι τυχαίο. Ο Νταβίντ παρομοιάζει έναν πολιτικό επαναστάτη με έναν μάρτυρα-Μεσσία.

Ο Μαρά δεν «πέθανε». Θυσιάστηκε.

Η σκηνοθεσία της ηθικής

Αν εστιάσει κανείς στην επιφάνεια του ξύλινου κιβωτίου δίπλα του, διακρίνει δύο έγγραφα:

  • το γράμμα της Κορντέ, όπου επικαλείται την «καλοσύνη» του,
  • και το σημείωμα που ο ίδιος έγραφε, υποσχόμενος οικονομική βοήθεια σε μια χήρα με πέντε παιδιά.

Ο Νταβίντ στήνει μία αφήγηση: η δολοφόνος χειραγωγεί, ο Μαρά βοηθά.

Εκείνη λέει ψέματα.

Εκείνος προσφέρει.

Με μία μόνο εικόνα, ο ζωγράφος μετατρέπει μια πολιτική δολοφονία σε σύγκρουση αξιών. Η Κορντέ δεν είναι απλώς η γυναίκα που τον σκότωσε – ενσαρκώνει το «κακό». Ο Μαρά δεν είναι θύμα – ενσαρκώνει την «αρετή».

Σαρλότ Κορντέ, Πηγή: Wikipedia

Το πραγματικό μήνυμα βρίσκεται στο κάτω μέρος του πίνακα

Στο ξύλινο κιβώτιο, εκεί όπου ακουμπά το γράμμα, ο Νταβίντ χαράζει: «À Marat – David» («Στον Μαρά — ο Νταβίντ»)

Δεν είναι υπογραφή. Είναι επιγραφή, σαν ταφόπλακα.

Ο ζωγράφος δεν παραδίδει απλώς ένα έργο τέχνης – παραδίδει μνημείο.

Ακριβώς από κάτω, χαράζει και κάτι ακόμη: την ημερομηνία.

Όχι του χριστιανικού ημερολογίου («1793») – ο Νταβίντ τη σβήνει.

Γράφει μόνο: «Έτος 2 της Επανάστασης».

Ο χρόνος μηδενίζεται. Η ιστορία ξεκινά ξανά.

Ο Μαρά δεν είναι πλέον άτομο. Είναι σύμβολο ενός νέου κόσμου.

Πώς μετρούσαν τα χρόνια μετά τη Γαλλική Επανάσταση

Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, οι επαναστάτες θέλησαν να «ξεκινήσουν την ιστορία από το μηδέν». Έτσι, από το 1792 και την ανακήρυξη της Πρώτης Γαλλικής Δημοκρατίας, δημιούργησαν νέο ημερολόγιο, το Επαναστατικό Ημερολόγιο (Calendrier Républicain).

  • Το Έτος 1 ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου 1792, την ημέρα που καταργήθηκε η μοναρχία.
  • Οι μήνες μετονομάστηκαν και πήραν ονόματα από τη φύση και τις εποχές, π.χ. Brumaire (ομιχλώδης), Thermidor (καυτός).
  • Κάθε μήνας είχε 30 ημέρες και χωριζόταν σε δεκαήμερα αντί για εβδομάδες.
  • Δεν υπήρχαν Κυριακές και θρησκευτικές αργίες — στόχος ήταν η πλήρης αποκοπή από το χριστιανικό ημερολόγιο.

Με αυτόν τον τρόπο, η Επανάσταση δημιούργησε νέα αφετηρία του χρόνου, που δεν βασιζόταν ούτε στη γέννηση του Χριστού ούτε στη βασιλική εξουσία, αλλά στη γέννηση της Δημοκρατίας.

Το ημερολόγιο καταργήθηκε το 1805 από τον Ναπολέοντα, όμως έμεινε στην ιστορία ως η πιο χαρακτηριστική απόπειρα «μεταρρύθμισης του χρόνου» για πολιτικούς λόγους.

Γιατί αυτός ο πίνακας θεωρείται «η πρώτη πολιτική εικόνα της σύγχρονης εποχής»;

Με τον Θάνατο του Μαρά, ο Νταβίντ κάνει κάτι που σήμερα θεωρούμε δεδομένο: Μετατρέπει ένα πραγματικό γεγονός σε προπαγάνδα.

Ο πίνακας δεν αφήνει τον θεατή να αμφιβάλει. Ο Μαρά είναι ήρωας. Η δολοφόνος είναι προδότρια. Η Επανάσταση είναι δίκαιη.

Στην εποχή των social media, των εικόνων-συνθημάτων και των φωτογραφιών που γίνονται πολιτικά memes, το έργο του Νταβίντ μοιάζει ανατριχιαστικά σύγχρονο.

Ένας πίνακας που στοιχειώνει

Ο Σαρλ Μπωντλαίρ είχε γράψει κάποτε για το έργο: «Στον παγωμένο αέρα αυτού του δωματίου, γύρω από την παγωμένη μπανιέρα, αιωρείται μια ψυχή.»

Κι αυτό ακριβώς πέτυχε ο Νταβίντ.

Δεν ζωγράφισε τον θάνατο του Μαρά.

Ζωγράφισε την αθανασία του.

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Vita.gr
Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Ο απλός τρόπος να ενισχύσεις την ψυχική σου υγεία σε 15 λεπτά

Τράπεζες
Εurobank: Πάνω από 1 δισ. τα καθαρά κέρδη στο 9μήνο – Το μήνυμα Καραβία

Εurobank: Πάνω από 1 δισ. τα καθαρά κέρδη στο 9μήνο – Το μήνυμα Καραβία

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Stream magazin
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»
Μάταια μάρτυρας 29.10.25

«Δεν μάθαμε τίποτα»: Ο θρυλικός πολεμικός ανταποκριτής Ντον ΜακΚάλιν νιώθει ενοχές -«Μια ζωή βόθρος»

Στα 90 του, ο Σερ Ντον ΜακΚάλιν, ο θρυλικός φωτογράφος και πολεμικός ανταποκριτής γλίτωσε από σφαίρες και αιχμαλωσία, όχι όμως από τις ενοχές. «Δεν κατάφερα τίποτα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι
Le Violon d’Ingres 23.10.25

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, το Le Violon d’Ingres του Μαν Ρέι, μετατρέπει το σώμα της Κίκι του Μονπαρνάς σε βιολί – ένα σύμβολο πόθου, εξουσίας και αινιγματικής σιωπής

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
