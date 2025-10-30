Δημόσια παρατήρηση για την… ενδυμασία διευθυντή δημοτικού σχολείου την ώρα του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου έκανε μητροπολίτης στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ζάκυνθο. «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο;» του είπε αρχικώς.

«Απαράδεκτος, σταμάτα» είπε στη συνέχεια στον διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου και απομακρυνόμενος πρόσθεσε: «Αίσχος!».

Στη λεκτική αυτή επίθεση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο απάντησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η δημόσια επίπληξη, μάλιστα μέσα σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό, δεν συνάδει με τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας και της χριστιανικής αγάπης που η Εκκλησία πρεσβεύει».

«Για μας, η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι ένας μηχανισμός τυπικότητας και εξωτερικής ευπρέπειας. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός αξιών, ευαισθησίας και πνεύματος. Ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή. Δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου με αφορμή τη δημόσια επίπληξη που έκανε ο μητροπολίτης.

«Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν λειτούργημα και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό από όλους, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θεσμικού ρόλου»

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και καταδίκη του για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε εκκλησία του νησιού, όπου ο Μητροπολίτης Δωδώνης απηύθυνε δημόσια παρατήρηση σε εκπαιδευτικό και διευθυντή σχολείου για την ενδυμασία του, την ώρα που εκείνος απηύθυνε χαιρετισμό.

»Η στάση αυτή συνιστά απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου που υπηρετεί επί σειρά ετών με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση στη Ζάκυνθο. Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν λειτούργημα με σεβασμό στους μαθητές, στους γονείς και στην κοινωνία, και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό από όλους, ανεξαρτήτως ιδιότητας ή θεσμικού ρόλου.

»Η δημόσια επίπληξη, μάλιστα μέσα σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό, δεν συνάδει ούτε με τις αξίες του σεβασμού, της ευγένειας και της χριστιανικής αγάπης που η Εκκλησία πρεσβεύει. Ο Σύλλογός μας στηρίζει απόλυτα τον συνάδελφο και καταδικάζει κάθε συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και διαταράσσει το κλίμα αλληλοεκτίμησης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των θεσμών.

»Πέραν τούτου, θλίψη αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα μία φορά η εκπαιδευτική κοινότητα στοχοποιείται από τα έσω, από εκείνα ακριβώς τα θεσμικά όργανα που οφείλουν να οικοδομούν μια ασφαλή κοινωνία εμπιστοσύνης, συναδελφικότητας και αλληλοϋποστήριξης, και που οφείλουν -αν μη τι άλλο- να γνωρίζουν ότι η αξιοπρέπεια ενός δασκάλου δεν έγκειται στην ‘ενδυματολογική του εμφάνιση’, αλλά στο ψυχικό του μεγαλείο, στη στάση ζωής και στον τρόπο που σαν παιδαγωγός στέκεται απέναντι στα παιδιά, στους συναδέλφους και στην κοινωνία.

»Για μας, η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι ένας μηχανισμός τυπικότητας και εξωτερικής ευπρέπειας· είναι ένας ζωντανός οργανισμός αξιών, ευαισθησίας και πνεύματος. Ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή· δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα. Γιατί τα παιδαγωγικά ιδεώδη δεν ράβονται σε ύφασμα· πλάθονται στο ήθος, στην καρδιά και στο βλέμμα του δασκάλου που εμπνέει.

»Καλούμε όλους τους φορείς να επιδεικνύουν σεβασμό στο έργο και το πρόσωπο κάθε εκπαιδευτικού και να αποφεύγουν δημόσιες συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αξίες της παιδείας και της δημοκρατίας».