Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας για να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου και με ηλιόλουστο καιρό μαθητές και μαθήτριες επιλεγμένων τμημάτων από τα σχολεία της Αθήνας παρήλασαν στο Σύνταγμα.

Τους μαθητές συνόδεψε η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.

28η Οκτωβρίου: Το συγκινητικό μήνυμα μιας σημαιοφόρου

Συγκινητικό ήταν το ανθρώπινο μήνυμα που έστειλε μια σημαιοφόρος, έχοντας καρφιτσώσει στο πουκάμισό της μια φέτα καρπουζιού.

Πρόκειται για ένα σύμβολο που έχει γίνει διεθνώς συνώνυμο με την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη και ειδικά προς τους κατοίκους της Γάζας.

Το καρπούζι έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως παγκόσμιο σύμβολο αλληλεγγύης και ως το ανεπίσημο emoji για την Παλαιστίνη.

Οι χρωματισμοί του -κόκκινο, πράσινο, άσπρο και μαύρο- παραπέμπουν στη σημαία της Παλαιστίνης.

Το συγκεκριμένο σύμβολο χρησιμοποιείται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα μετά από το κύμα λογοκρισίας που δέχθηκαν περιεχόμενα και εικονίδια σχετικά με την Παλαιστίνη.

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν η ομάδα των Special Olympics, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.