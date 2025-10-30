Αγροτικό… μπουγέλωνε κόσμο στους δρόμους της Λάρισας

Απίστευτο και όμως αληθινό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στους δρόμους της Λάρισας, όταν ένα αγροτικό προκάλεσε αναστάτωση κάνοντας μούσκεμα τους περαστικούς.

Το περίεργο συμβάν στη Λάρισα

Οι επιβαίνοντες του οχήματος μπουγέλωναν τους περαστικούς, εκτοξεύοντας νερό προς την κατεύθυνσή τους, σύμφωνα με το onlarissa.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα με ένα περιπολικό και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα, όπως και έγινε τελικά, καθώς υπήρξαν, κατά πληροφορίες, προσαγωγές.

Άγνωστο παραμένει τι οδήγησε τους επιβαίνοντες στην πράξη αυτή.