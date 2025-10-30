Αντί για τον ένοχο αποκάλυψε… τι εσώρουχο φοράει: Αστυνομικός εμφανίστηκε νεγκλιζέ σε e-δικαστήριο
Αστυνομικός στο Ντιτρόιτ μπήκε σε virtual ακρόαση «ντυμένος υπηρεσιακά» μόνο από τη μέση και πάνω, με τον δικαστή να τον ρωτά: «Φοράτε παντελόνι, αξιωματικέ;»
Σε μία από τις στιγμές που αποδεικνύουν ότι η τηλεργασία έχει ξεφύγει, αστυνομικός στο Ντιτρόιτ εμφανίστηκε σε e-δικαστήριο φορώντας το επάνω μέρος της στολής του — και το κάτω μέρος… της πιτζάμας του. Για την ακρίβεια, ούτε καν αυτό: μόνο το εσώρουχό του.
Ο αξιωματικός Μάθιου Τζάκσον στάθηκε μπροστά στην κάμερα, με το πουκάμισο της στολής κανονικά κουμπωμένο, σήματα, κονκάρδες, όλα στη θέση τους. Μόνο που η κάμερα αποκάλυψε λίγο παραπάνω απ’ όσο θα ήθελε.
Ο δικαστής Σον Πέρκινς δεν άφησε την ευκαιρία να χαθεί: «Φοράτε παντελόνι, αξιωματικέ;»
«Όχι, κύριε», απάντησε ο αστυνομικός με απόλυτη ειλικρίνεια, τραβώντας την κάμερα προς τα πάνω για να περιορίσει τις… αποκαλύψεις.
Η ακρόαση αφορούσε υπόθεση drag racing και διατάραξης κοινής τάξης, αλλά για λίγα λεπτά όλοι ξέχασαν το έγκλημα — γιατί το πραγματικό δράμα εκτυλισσόταν κάτω από το γραφείο του Τζάκσον.
Μη με γελούν τα μάτια μου;
Η δικηγόρος της κατηγορούμενης, ΤαΤανίσα Ριντ, προσπάθησε ευγενικά να το επισημάνει: «Έλεγα μέσα μου: βλέπω αυτό που νομίζω ότι βλέπω; Κι αυτό από αστυνομικό; Ήταν… μια ενδιαφέρουσα μέρα.»
Το δικαστήριο συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα — προφανώς, όλοι ήθελαν απλά να τελειώνει το δράμα χωρίς… νέα αποκάλυψη.
Ωστόσο, η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ. Το αστυνομικό τμήμα του Ντιτρόιτ ανακοίνωσε έρευνα και υποσχέθηκε να υπενθυμίσει στους αστυνομικούς ότι, ναι, ακόμη και στα Zoom, το dress code αφορά και το κάτω μισό του σώματος.
Ο επικεφαλής δικαστής Γουίλιαμ Μακόνικο παραδέχθηκε ότι ο Πέρκινς «έμεινε κάγκελο»: «Τον ξέρει τον Τζάκσον, είναι πάντα ευγενικός και επαγγελματίας. Γι’ αυτό ήταν τόσο σοκαρισμένος.»
Τέλος, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Τοντ Μπέτισουν, υπενθύμισε ότι οι αστυνομικοί πρέπει να «εκπροσωπούν τον εαυτό τους με αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών».
Αξιοπρέπεια, επαγγελματισμός… και, όπως φαίνεται, παντελόνι.
