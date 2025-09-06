Πριν καταγγείλει την αύξηση φόρων… χόρεψε breakdance και έκλεισε με moonwalk

Μια απρόσμενη σκηνή εκτυλίχθηκε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην κοινότητα Cranford, στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο υποψήφιος για την τοπική επιτροπή, Γουίλ Θίλι, αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση των φόρων όχι με λόγια, αλλά με χορό, και συγκεκριμένα με σιωπηλό breakdance.

Ο Θίλι κατευθύνθηκε προς το βήμα την Τρίτη το βράδυ, όμως λίγα βήματα πριν φτάσει, σταμάτησε και άρχισε να χορεύει για σχεδόν ένα λεπτό. Ο μόνος ήχος που ακούστηκε στην αίθουσα ήταν το τρίξιμο των παπουτσιών του πάνω στο πάτωμα. Οι παρευρισκόμενοι, αμήχανοι, προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους ή απέστρεφαν το βλέμμα. Όταν τελείωσε την «παράσταση», επέστρεψε για να πάρει τα χαρτιά του και ένα μπουκάλι νερό, προτού αρχίσει να μιλά.

Well that’s one way to use your 5 minutes at a NJ town meeting 😂 Everything ok in the water over there in Cranford NJ? pic.twitter.com/BFbrignbfw — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) September 3, 2025



Ξεκίνησε αναφέροντας τις πρόσφατες διακοπές του στο Μοντερέι του Μεξικού, λέγοντας: «Δεν υπάρχει πίτσα εκεί… αλλά είναι μια όμορφη πόλη με μεγάλη ιστορία». Στη συνέχεια επιχείρησε να αλληλεπιδράσει με το κοινό, ρωτώντας αν φοβούνται τα αεροπορικά ταξίδια, χωρίς να πάρει καμία απάντηση. Έπειτα, τους πρότεινε να τον δουν να κάνει backspin και το έκανε, παρά τη φανερή αδιαφορία τους.

Τον Ιανουάριο εγκρίθηκε με δημοψήφισμα η διάθεση 55 εκατομμυρίων δολαρίων για τα τοπικά σχολεία, κάτι που ο Θίλι θεωρεί απαραίτητο, αλλά σημειώνει ότι οι πολίτες δεν ενημερώθηκαν πλήρως για τις πρόσθετες δαπάνες. Όπως είπε, οι δικοί του φόροι αυξήθηκαν κατά περίπου 900 δολάρια, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μόνο μια γενική εξήγηση ότι η αύξηση σχετιζόταν με τα σχολεία.

Η ομιλία του έκλεισε επίσης με εντυπωσιακό τρόπο, με τον ίδιο να κάνει moonwalk και να αποχωρεί σιωπηλά.