Super League: Γερμανός Elite διαιτητής στο Ολυμπιακός – Άρης
Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους ορισμούς των διαιτητών για τα ματς της 9ης αγωνιστικής της Super League – Ποιοι σφυρίζουν το «big-4».
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της ένατης αγωνιστικής της Super League με τον Γερμανό κατηγορίας elite, Ντάνιελ Ζίμπερτ, να ορίζεται για το Ολυμπιακός-Άρης.
Βοηθοί του θα είναι οι Γιαν Ζάιντελ και Ράφαελ Ρόμπερτ Φόλτιν, Τέταρτος ο Βεργέτης και στο VAR οι Μπέντζαμιν Φραντς Κόρτους και Κουμπαράκης.
Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για την 9η αγωνιστική της Super League
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025
18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου
4ος: Γιουματζίδης
VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης
19:30 Ατρόμητος – Κηφισιά
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Νικολακάκης, Χριστοδούλου
4ος: Ανδρικόπουλος
VAR: Ζαμπάλας, Μόσχου
20:00 Ολυμπιακός – Άρης
Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ
Βοηθοί: Γιαν Ζέιντελ, Ράφαελ Φόλτιν
4ος: Βεργέτης
VAR: Μπέντζαμιν Κόρτους, Κουμπαράκης.
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025
17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός
Διαιτητής: Κατοίκος
Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής
4ος: Κόκκινος
VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπάλας
19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Τζήλος
Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης
4ος: Τσιάρας
VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας
21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Διαιτητής: Παπαδόπουλος
Βοηθοί: Δημητριάδης, Κομισοπούλου
4ος: Ντάουλας
VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025
17:00 Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ
Διαιτητής: Πολυχρόνης
Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας
4ος: Ανδριανός
VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος
