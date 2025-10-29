Super League: Γερμανός Elite διαιτητής στο Ολυμπιακός – Άρης

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της ένατης αγωνιστικής της Super League με τον Γερμανό κατηγορίας elite, Ντάνιελ Ζίμπερτ, να ορίζεται για το Ολυμπιακός-Άρης.

Βοηθοί του θα είναι οι Γιαν Ζάιντελ και Ράφαελ Ρόμπερτ Φόλτιν, Τέταρτος ο Βεργέτης και στο VAR οι Μπέντζαμιν Φραντς Κόρτους και Κουμπαράκης.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για την 9η αγωνιστική της Super League

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης

19:30 Ατρόμητος – Κηφισιά

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Νικολακάκης, Χριστοδούλου

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Ζαμπάλας, Μόσχου

20:00 Ολυμπιακός – Άρης

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ

Βοηθοί: Γιαν Ζέιντελ, Ράφαελ Φόλτιν

4ος: Βεργέτης

VAR: Μπέντζαμιν Κόρτους, Κουμπαράκης.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Τσολακίδης, Παγουρτζής

4ος: Κόκκινος

VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπάλας

19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Στεφανής, Βαλιώτης

4ος: Τσιάρας

VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας

21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Δημητριάδης, Κομισοπούλου

4ος: Ντάουλας

VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

17:00 Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Κωστάρας, Μπαλιάκας

4ος: Ανδριανός

VAR: Τσακαλίδης, Κατοίκος