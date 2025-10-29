Πάλεψε η Καρδίτσα αλλά έχασε από τη Μερσίν (81-73)
Η Καρδίτσα νικούσε στο ημίχρονο 39-37, όμως στο τέλος «λύγισε» και ηττήθηκε με σκορ 81-73 στην Τουρκία για το Basketball Champions League
Η Καρδίτσα δεν κατάφερε να αποδράσει με το «διπλό» από την Τουρκία, γνωρίζοντας την ήττα με 81-73 από τη Μερσίν για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League. Παρά την προσπάθεια και τη μαχητική της εμφάνιση, η ελληνική ομάδα δεν άντεξε στο τελευταίο δεκάλεπτο και υπέστη τη δεύτερη ήττα της στον 7ο όμιλο. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-1.
Το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου μπήκε αποφασισμένό και στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να περιορίσει τη δράση των Τούρκων, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με ισχνό προβάδισμα δύο πόντων (39-37).
Ωστόσο, στην επανάληψη, τα λάθη και η αστοχία έξω από τα 6,75 έδωσαν την ευκαιρία στη Μερσίν να βρει ρυθμό και να επιβάλλει το παιχνίδι της. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την ενέργεια και την ποιότητα του ρόστερ τους, «τρέχοντας» ένα καθοριστικό σερί στην τρίτη περίοδο που τους έφερε μπροστά με οκτώ πόντους (64-56), διαφορά που διατήρησαν ως το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-39, 64-56, 81-73
Οι διαιτητές: Κρέγιτς, Χορόζοβ, Ματσιούλις
Οι συνθέσεις:
ΜΕΡΣΙΝ (Σερβίμ): Ολασένι 17, Κομπς 13, Οζμιράκ, Μαρτς 10, Απαϊντίν, Κόουαν 6 (2), Κρουζ 14 (3), Τιρπάνσι 2, Αλιάνακ, Κιλιτσλί, Γουάιτ 11 (3), Μπέντιλ 8 (2).
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ.20 (4), Έλις 6 (2), Μάντσεν 11, Τζέφερσον Ντ. 10 (1), Καμπερίδης 3 (1), Χόρχλερ 12, Κασελάκης 4, Μπόθγουελ, Λιάπης, Δίπλαρος 7 (1), Ζευγαράς.
