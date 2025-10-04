H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)
Στην αναμέτρηση της Ρόδου που κρίθηκε στο τέλος, η ΑΕΚ πήρε πολύτιμη νίκη επί του Κολοσσού με 87-85 - Με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα νίκησε τον Άρη Betsson με 14 πόντους διαφορά.
Δύσκολη πρεμιέρα, αλλά νικηφόρα, για την ΑΕΚ στην Basket League η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Κολοσσού Ρόδου επικρατώντας με 87-85 και να βρεθεί στο 1-0.
Η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα άρχισε καλά το παιχνίδι, αλλά ο Κολοσσός έβγαλε αντίδραση στη δεύτερη περίοδο, ξανά η Ένωση μπόρεσε να ελέγξει το ματς στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στο φινάλε ο αγώνας έγινε ντέρμπι, με την ΑΕΚ να είναι εκείνη που έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 18 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 16 και του Δημήτρη Φλιώνη με 13 πόντους. Από την άλλη ο Άντριου Γκάουντλοκ σταμάτησε στους 17 πόντους, ενώ ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι είχε 13 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87
Δείτε τα στατιστικά του ματς ΕΔΩ*
Με ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος η Καρδίτσα τον Άρη Betsson
Στο άλλο παιχνίδι η Καρδίτσα είχε ένα ξέσπασμα στο φινάλε απέναντι στον Άρη Betsson εντός έδρας, φτάνοντας στη νίκη με 91-77, ξεκινώντας ιδανικά τις υποχρεώσεις της στην πρώτη εθνική κατηγορία.
Η αναμέτρηση είχε πολλές εναλλαγές στα ηνία του σκορ, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Θεσσαλοί είχαν ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα τρέχοντας ένα επιμέρους 22-8 για να πάρουν τη μεγάλη νίκη.
Από τους νικητές, Ελ Έλις και Μπράντον Τζέφερσον είχαν από 21 πόντους έκαστος, ενώ ο Νόα Χόρχλερ είχε 14. Στην αντίπερα όχθη ο Μπριν Φορμπς μέτρησε 17 πόντους, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ είχε 14 και ο Ρόνι Χάρελ 11 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-42, 69-69, 91-77
Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ*
- Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
- ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Επιβλητικοί στο θεσσαλικό ντέρμπι οι Βολιώτες – Δύο γκολ ο Χουάνπι (vid)
- To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία
- LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
- Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ
- Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις