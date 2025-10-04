sports betsson
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)
Μπάσκετ 04 Οκτωβρίου 2025 | 19:29

H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)

Στην αναμέτρηση της Ρόδου που κρίθηκε στο τέλος, η ΑΕΚ πήρε πολύτιμη νίκη επί του Κολοσσού με 87-85 - Με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα νίκησε τον Άρη Betsson με 14 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Δύσκολη πρεμιέρα, αλλά νικηφόρα, για την ΑΕΚ στην Basket League η οποία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Κολοσσού Ρόδου επικρατώντας με 87-85 και να βρεθεί στο 1-0.

Η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα άρχισε καλά το παιχνίδι, αλλά ο Κολοσσός έβγαλε αντίδραση στη δεύτερη περίοδο, ξανά η Ένωση μπόρεσε να ελέγξει το ματς στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά στο φινάλε ο αγώνας έγινε ντέρμπι, με την ΑΕΚ να είναι εκείνη που έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 18 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 16 και του Δημήτρη Φλιώνη με 13 πόντους. Από την άλλη ο Άντριου Γκάουντλοκ σταμάτησε στους 17 πόντους, ενώ ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι είχε 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87

Δείτε τα στατιστικά του ματς ΕΔΩ*

Με ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος η Καρδίτσα τον Άρη Betsson

Στο άλλο παιχνίδι η Καρδίτσα είχε ένα ξέσπασμα στο φινάλε απέναντι στον Άρη Betsson εντός έδρας, φτάνοντας στη νίκη με 91-77, ξεκινώντας ιδανικά τις υποχρεώσεις της στην πρώτη εθνική κατηγορία.

Η αναμέτρηση είχε πολλές εναλλαγές στα ηνία του σκορ, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Θεσσαλοί είχαν ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα τρέχοντας ένα επιμέρους 22-8 για να πάρουν τη μεγάλη νίκη.

Από τους νικητές, Ελ Έλις και Μπράντον Τζέφερσον είχαν από 21 πόντους έκαστος, ενώ ο Νόα Χόρχλερ είχε 14. Στην αντίπερα όχθη ο Μπριν Φορμπς μέτρησε 17 πόντους, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ είχε 14 και ο Ρόνι Χάρελ 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-42, 69-69, 91-77

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ*

Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Λιμάνια
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)

Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.10.25

To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 στη Φρανφούρτη κι έφτασε τους 18 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Νίκες για Λεβερκούζεν (2-0) και Άουγκσμπουργκ (3-1), ισοπαλία για τη Ντόρτμουντ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)
Euroleague 04.10.25

O… απελευθερωμένος Γουίλιαμς-Γκος είναι ο γκαρντ που έλειπε από τη Ζαλγκίρις (vids)

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος κάνει τη διαφορά στα δύο πρώτα ματς της Euroleague και οδηγεί μαζί με τον Μόουζες Ράιτ τη Ζαλγκίρις στην κορυφή της Euroleague – Τα εντυπωσιακά νούμερα του απελευθερωμένου Αμερικανού στο Κάουνας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
Euroleague 04.10.25

Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)

Ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια φανταστική σεζόν στη Euroleague, όμως το ξεκίνημα του στο τριφύλλι δεν είναι καλό – Το δύσκολο έργο του Αταμάν με τον Αμερικανό και η ασθένεια που τον κράτησε πίσω…

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

