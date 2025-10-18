Ανετη νίκη της ΑΕΚ, 77-62 την Καρδίτσα (vid)

Η ΑΕΚ… πάτησε γκάζι στις αρχές της 2ης περιόδου και με επιμέρους σκορ 19-3… απέναντι στην Καρδίτσα… εξαφανίστηκε, για να φτάσει σε μία άνετη επικράτηση, με 77-62, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Oι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα έκαναν το τρία στα τρία και παραμένουν στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα. Στον αντίποδα, η Καρδίτσα, γνώρισε την πρώτη ήττα της, σε δύο αγώνες μέχρι στιγμής στην GBL.

Τα 19 λάθη της ομάδας του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν απαγορευτικά για νίκη μέσα στη «Sunel Arena». Η ΑΕΚ εκτός από την εξαιρετική άμυνα όπως φαίνεται και από τους 62 μόνο πόντους που δέχτηκε, επέδειξε και πολυφωνία στην επίθεση. Πρώτος σκόρερ της Ένωσης αναδείχτηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 19 πόντους (4/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Ραϊκουάν Γκρέι σημείωσε 12 πόντους και 10 ο Κρις Σίλβα. Για την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντέιμιεν Τζέφερσον (16π.), Ντιμάζιο Ουίγκινς (11π., 8ρ.) και Νόα Χόρχλερ (11π., 5ρ.).

Η ΑΕΚ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, πήρε και δύο εύστοχα τρίποντα από τον Μπάρτλεϊ για να προηγηθεί με 14-10, αλλά ένα σερί 5-0 της Καρδίτσας, από 2/2 βολές του Τζέφερσον και τρίποντο του Καμπερίδη είχαν ως αποτέλεσμα να αποκτήσει προβάδισμα με βραχεία κεφαλή η ομάδα της Θεσσαλίας (14-15) με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της στις αρχές της 2ης περιόδου και πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 19-3 με τρίποντα από Κουζμίνσκας και Χαραλαμπόπουλο, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 33-18 στο 16:20, έπειτα από το κάρφωμα του Γκρέι. Νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Κατσίβελη διαμόρφωσε το 36-21 και μετά από μία εύστοχη βολή του Κουζμίνσκας και μία του Ουίγγινς, το ημίχρονο βρήκε τους «κιτρινόμαυρους» στο +15 (37-22).

Η Καρδίτσα έκτοτε θα κυνηγούσε, το επιμέρους σκορ της 3ης περιόδου ήταν 24-17 υπέρ της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα η Ένωση να συντηρεί διψήφια διαφορά και στο 30ό λεπτό να προηγείται με +22 (61-39).

Οι Χόρχλερ, Τζέφερσον και Ουίγγινς έκαναν ό,τι μπορούσαν από πλευράς φιλοξενούμενων στην 4η περίοδο, αλλά από τη μία οι λύσεις που είχε η ΑΕΚ και από την άλλη τα πολλά λάθη των παικτών του Νίκου Παπανικολόπουλου δεν θα επέτρεπαν μία ανατροπή για τους Θεσσαλούς. Χωρίς να… πατήσει γκάζι και με πολυφωνία στην επίθεση, η Ένωση έφτασε άνετα στο θετικό αποτέλεσμα με 77-62.

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62