ΑΕΚ – Σολνόκι 91-77: Δεύτερη νίκη και ένα ακόμη βήμα για την πρωτιά η «Ένωση» (vid)
Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη απέναντι στην ουγγρική Σολνόκι, την οποία νίκησε στα Λιόσια με σκορ 91-77 για να πετύχει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο Basketball Champions League.
Το 2Χ2 στον όμιλο του BCL έκανε η ΑΕΚ που επικράτησε εύκολα με 91-77 της Σολνόκι στη «Sunel Arena» για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Κυρίαρχη από το ξεκίνημα του ματς η Ένωση που βάζει πλώρη για την πρωτιά στο γκρουπ όπου έτσι κι αλλιώς ήταν το φαβορί.
Κορυφαίοι για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν οι Σίλβα και Γκρέι. Ο πρώτος είχε 19 πόντους με 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ενώ ο δεύτερος τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Για τους Ούγγρους ο Ντάρτχαρντ είχε 23 πόντους με 4/6 τρίποντα.
Με φορτσάτο Γκρέι η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 16-4 (8′) ενώ στο 13′ η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +16 (30-14). Η Σολνόκι μάζεψε κάπως τη διαφορά με ένα 8-0 (30-22, 15′), αλλά η Ένωση πήγε στο ημίχρονο με διψήφια διαφορά (45-33, 20′).
Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν ξανά στους 8 πόντους (49-41, 23′), αλλά η ΑΕΚ δεν τους άφηνε να πλησιάσουν κι άλλο, με την τρίτη περίοδο να τελειώνει στο 67-56. Στο τέταρτο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +20 (90-70, 38′), με τους «κιτρινόμαυρους» να παίρνουν τελικά τη νίκη με 91-77.
Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77
Η βαθμολογία του ομίλου:
