ΑΕΚ – Πανιώνιος 93-73: Η Ένωση «καθάρισε» με 20αρα και έκανε το 2/2
Η ΑΕΚ επικράτησε με 93-73 του Πανιωνίου για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Εξαιρετικός ο Κρις Σίλβα με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Η ΑΕΚ είχε ένα εύκολο μεσημέρι στη «Sunel Arena», καθώς επικράτησε με 93-73 του Πανιωνίου για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κρις Σίλβα, οποίος είχε 24 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Η Ένωση μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με το 6-0 σερί του Μπάρτλεϊ βρέθηκε να προηγείται με 9 (12-2). Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να μειώσουν τη διαφορά και ο Σίλβα την ανέβασε στους 11 (18-7). Οι Παπαθανασίου και Λιούις μείωσαν στους 9 στο τέλος της πρώτης περιόδου (25-16).
Με τους Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους η ΑΕΚ έφτασε στο +13 (31-18). Ο Πανιώνιος μείωσε σε 39-26 και κατάφερε να επιστρέψει στα τελευταία λεπτά της περιόδου. Ουόλ και Παπαθανασίου μείωσαν σε 44-35 και ο Τσαλμπούρης με buzzer-beater κάρφωμα διαμόρφωσε το 44-38 του ημιχρόνου.
«Καθάρισε» η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο
Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Σάκοτα ανέβασε στροφές και με ένα σερί 9-0 προηγήθηκε με 12 (53-41). Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν τα πατήματά τους και η Ένωση κατάφερε να ολοκληρώσει το τρίτο δεκάλεπτο στο +20 (69-49).
Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ πήγε τη διαφορά στους 26 (75-49), με τους Κατσίβελη, Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας να είναι οι δημιουργοί της τέταρτης περιόδου. Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να αντιδράσει μέχρι το τέλος και γνώρισε την ήττα με 93-73.
Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73
Δείτε τα στατιστικά του αγώνα εδώ
