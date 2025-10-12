sports betsson
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 15:02
Απεγκλωβίστηκαν 101 επιβάτες από συρμό του Οδοντωτού
ΑΕΚ – Πανιώνιος 93-73: Η Ένωση «καθάρισε» με 20αρα και έκανε το 2/2
Μπάσκετ 12 Οκτωβρίου 2025 | 15:04

ΑΕΚ – Πανιώνιος 93-73: Η Ένωση «καθάρισε» με 20αρα και έκανε το 2/2

Η ΑΕΚ επικράτησε με 93-73 του Πανιωνίου για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Εξαιρετικός ο Κρις Σίλβα με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η ΑΕΚ είχε ένα εύκολο μεσημέρι στη «Sunel Arena», καθώς επικράτησε με 93-73 του Πανιωνίου για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κρις Σίλβα, οποίος είχε 24 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Η Ένωση μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με το 6-0 σερί του Μπάρτλεϊ βρέθηκε να προηγείται με 9 (12-2). Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να μειώσουν τη διαφορά και ο Σίλβα την ανέβασε στους 11 (18-7). Οι Παπαθανασίου και Λιούις μείωσαν στους 9 στο τέλος της πρώτης περιόδου (25-16).

Με τους Κουζμίνσκας και Λεκαβίτσιους η ΑΕΚ έφτασε στο +13 (31-18). Ο Πανιώνιος μείωσε σε 39-26 και κατάφερε να επιστρέψει στα τελευταία λεπτά της περιόδου. Ουόλ και Παπαθανασίου μείωσαν σε 44-35 και ο Τσαλμπούρης με buzzer-beater κάρφωμα διαμόρφωσε το 44-38 του ημιχρόνου.

«Καθάρισε» η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο

Στην τρίτη περίοδο η ομάδα του Σάκοτα ανέβασε στροφές και με ένα σερί 9-0 προηγήθηκε με 12 (53-41). Οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν τα πατήματά τους και η Ένωση κατάφερε να ολοκληρώσει το τρίτο δεκάλεπτο στο +20 (69-49).

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ πήγε τη διαφορά στους 26 (75-49), με τους Κατσίβελη, Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας να είναι οι δημιουργοί της τέταρτης περιόδου. Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να αντιδράσει μέχρι το τέλος και γνώρισε την ήττα με 93-73.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Headlines:
AGRO
Αγρότες: Ένας στους τέσσερις άνω των 55 χρονών – Το στοίχημα με τη νέα γενιά [γραφήματα]

Αγρότες: Ένας στους τέσσερις άνω των 55 χρονών – Το στοίχημα με τη νέα γενιά [γραφήματα]

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

LIVE: ΑΕΚ – Πανιώνιος
Μπάσκετ 12.10.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανιώνιος

LIVE: ΑΕΚ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανιώνιος για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό – Τα δεδομένα για τον Φουρνιέ
Μπάσκετ 12.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Τα δεδομένα για τον Φουρνιέ

O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (19:00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL και έχει ένα σωρό προβλήματα – Ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για το «αιώνιο» ντέρμπι…

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»
Μπάσκετ 11.10.25

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες αρχές: κοινό όφελος, πολιτισμική ακεραιότητα, αγωνιστική αριστεία και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Οι όροι για το project «NBA Europe»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Μπάσκετ 11.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής

LIVE: ΠΑΟΚ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ηρακλής για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Εστρωμένη των αφανών
Λαθροχειρίες 12.10.25

Εστρωμένη των αφανών

Δεν υπάρχει πιο κατάλληλο σημείο για διαδήλωση από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ
«Πόλεμος των Κόσμων» 12.10.25

Από τα «UFO» στα deepfakes: Πώς γεννήθηκαν τα fake news πριν καν υπάρξει το ίντερνετ

Το 1938 ο Όρσον Γουέλς έκανε χιλιάδες Αμερικανούς να πιστέψουν ότι οι Αρειανοί εισβάλλουν στη Γη. Ο «Πόλεμος των Κόσμων» έδειξε πρώτος πόσο εύκολα είναι να «γεννηθούν» τα fake news

Σύνταξη
ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΚΚΕ για Άγνωστο Στρατιώτη: Προσβολή είναι η εργαλειοποίηση του μνημείου από την κυβέρνηση με στόχο την καταστολή

«Το πραγματικό πρόβλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δεν είναι η δήθεν διαφύλαξη του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία» τονίζει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως
Stories 12.10.25

Τζον Λε Καρέ: Τα άγνωστα μυστικά, ο Γιασέρ Αραφάτ και οι «μοχθηρές» φαρμακοβιομηχανίες – Το αρχείο του στο φως

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Τζον Λε Καρέ μια νέα έκθεση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έρχεται να αποκαλύψει τις βαθύτερες τεχνικές, τα κίνητρα και τις πραγματικές εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον κόσμο των κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος

LIVE: Σαν Μαρίνο – Κύπρος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαν Μαρίνο – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία
Κόσμος 12.10.25

Ρωσία: Ο Πεσκόφ προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Τόμαχοκ την Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, επισήμανε πως εάν Τόμαχοκ εκτοξευτούν κατά της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ορισμένες εκδοχές του πυραύλου μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές

Σύνταξη
Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living
English edition 12.10.25

Price Cuts on 1,000 Products Aim to Ease Cost of Living

More than 50 companies and 10 supermarket chains in Greece join an initiative to cut supermarket prices by an average of 8%, as inflation in consumer goods falls to its lowest level in four years

Σύνταξη
Γάζα: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς – Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους
Αντίστροφη μέτρηση 12.10.25

Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς - Τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους

Οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν «ανά πάσα στιγμή», λέει ο Βανς - Για πρώτη φορά η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς ομήρους - «Είμαστε έτοιμοι για την υποδοχή τους», δηλώνει ο Νετανιάχου

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Κικίλιας: Εθνικός στόχος να γίνουμε ενεργειακός – ναυτιλιακός κόμβος στην περιοχή

Σχετικά με την επικείμενη ψηφοφορία στον ΙΜΟ για τη ρύθμιση εκπομπών στη ναυτιλία ο Βασίλης Κικίλιας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα μείζον θέμα εθνικού συμφέροντος

Σύνταξη
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος
Πολύχρονη! 12.10.25

Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Στα 88 της χρόνια, η Μάρθα Βούρτση παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά — η γυναίκα που έδωσε φωνή στον πόνο, τη θυσία και την αξιοπρέπεια της ψυχής

Σύνταξη
Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment
English edition 12.10.25

Greece Is Stable, Safe, and Open for Investment

Speaking in Sydney, Deputy Foreign Minister Giannis Loverdos highlighted Greece’s strong economy, investor-friendly climate, and enduring ties with the Greek diaspora

Σύνταξη
Ψηφιακό σύστημα συνόρων: Σε ισχύ από σήμερα στην Ελλάδα – Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες
Και στην Ελλάδα 12.10.25

Σε λειτουργία από σήμερα το ψηφιακό σύστημα συνόρων - Τι αλλάζει και τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Το νέο σύστημα αντικαθιστά στην ουσία τις χειροκίνητες σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου των συνόρων για υπηκόους τρίτων χωρών.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου
Το χρονικό 12.10.25

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη

Είχαν συλληφθεί ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ο υπεύθυνος της πισίνας και ο πατέρας του 6χρονου - Για την τραγωδία στη Σαντορίνη εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
Επικαιρότητα 12.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης ότι «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία»

Σύνταξη
LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 12.10.25

LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’ για τη 5η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το Action 24.

Σύνταξη
Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
Ελλάδα 12.10.25

Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα - Οι δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής

Σύνταξη
