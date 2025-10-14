Καρδίτσα – Μάλαγα 55-72: Διαφορά επιπέδου

Η Καρδίτσα δεν κατάφερε να γράψει το «δύο στα δύο» στον 7ο όμιλο του Basketball Champions League, γνωρίζοντας την ήττα με 72-55 από τη Μάλαγα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Θετική παρουσία είχε ο Ντεμάτζιο Γουίγκινς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησε ο Μπράντον Τζέφερσον με 12 πόντους. Από τους φιλοξενούμενους, ο Τάιλερ Καλινόσκι ήταν ο μοναδικός παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων (12).

Η ισπανική ομάδα, κάτοχος του περσινού τροπαίου, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και έλεγξε πλήρως τον ρυθμό, φτάνοντας εύκολα στη δεύτερη σερί νίκη της στον όμιλο.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 20-40, 34-56, 55-72

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Γουίγκινς 15 (9 ριμπάουντ), Τζέφερσον Μπ. 12 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χόρχλερ 9 (1), Έλις, Λιάπης, Ζευγαράς 1, Δίπλαρος 4 (0/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Κασελάκης 5 (1), Καμπερίδης 3, Τζέφερσον Ντ. 4 (0/3 τρίποντα), Μάντσεν 2 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Χουγκάζ

Μαλάγα (Ναβάρο): Πέρεθ 6 (8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουέμπ 5 (1), Καλινόσκι 12 (2), Μπαρέιρο 3 (1), Καστανέδα 2, Τζέντοβιτς 8 (1), Σουλεϊμάνοβιτς 4 (4 ριμπάουντ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Ντουάρτε 5 (1), Τιλί 9 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κράβις 9 (1), Πέρι 7 (1)