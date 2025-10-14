sports betsson
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2
Μπάσκετ 14 Οκτωβρίου 2025 | 15:09

BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2

ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, με στόχο να φτάσουν στη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Πρώτη στην αγωνιστική δράση της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League ρίχνεται η Καρδίτσα. Οι Θεσσαλοί πέτυχαν μία σημαντική εκτός έδρας νίκη, με 95-93 στο Βέλγιο επί της Οστάνδης στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου και την Τρίτη, 14/10, στις 20:00 υποδέχονται στο κλειστό γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης» την Ουνικάχα Μάλαγα. Οι Ισπανοί δεν έδειξαν έλεος στην 1η αγωνιστική απέναντι στην τουρκική Μερσίν (97-66) στη Μάλαγα.

Ουσιαστικά, ο αγώνας ανάμεσα στην Καρδίτσα και την Ουνικάχα Μάλαγα, θα κρίνει, ποια εκ των δύο θα βρεθεί στην πρώτη θέση του 7ου ομίλου και ποια στη 2η, με την ομάδα της Ανδαλουσίας να είναι πάντως το φαβορί για το «διπλό». Στο άλλο ματς του 7ου ομίλου, την Τετάρτη (15/10), «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» οι δύο ηττημένες της πρεμιέρας, με την Οστάνδη να υποδέχεται τη Μερσίν.

Την Τετάρτη, 15/10, στις 21:00, για τη 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου, ο Προμηθέας θα προσπαθήσει να πετύχει τη 2η νίκη του στη φάση των ομίλων, απέναντι στη Λέγκια Βαρσοβίας, στην Πολωνία. Οι Αχαιοί είχαν επικρατήσει με 89-83 στην Πάτρα της γερμανικής Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ, στην πρεμιέρα. Οι Πολωνοί ηττήθηκαν εκτ΄ςο έδρας με 93-85 από τη Ρίτας Βίλνιους στη Λιθουανία, για την 1η αγωνιστική.

Τέλος, για τον 6ο όμιλο, την Τετάρτη (15/10), στις 19:30, η ΑΕΚ υποδέχεται στη Sunel Arena την ουγγρική Ζόλνοκι. Τόσο η Ένωση όσο και η αντίπαλός της είχαν ξεκινήσει με νίκες, στην πρεμιέρα. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν περάσει νικηφόρα από τη Ρίγα επικρατώντας της ομώνυμης ομάδας με 69-53, ενώ η Ζόλνοκι έκανε επίδειξη δύναμης στην έδρα της κόντρα στην Πατριότι Λέβιτσε από τη Σλοβακία. H AEK παραμένει αήττητη τόσο στην Greek Basketball League όσο και στο BCL με τους παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα να θέλουν να κάνουν το τέσσερα στα τέσσερα στην κανονική περίοδο των GBL και BCL, στο ματς με τη Ζόλνοκι, μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους. Στο άλλο ματς του 6ου ομίλου, την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, η Ρίγα υποδέχεται στη Λετονία την Πατριότι Λέβιτσε.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του BCL:

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14-15/10/2025)

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου
Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 21:00
Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ (Γερμανία)-Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η  Β.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1-0  2
Ρίτας Βίλνιους 1-0  2
Λέγκια Βαρσοβίας 0-1  1
Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ 0-1  1

6ος ΟΜΙΛΟΣ
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου
Ρίγα (Λετονία)-Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία)
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου
ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ζόλνοκι (Ουγγαρία) 19:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η  Β.
Ζόλνοκι 1-0  2
ΑΕΚ 1-0  2
Πατριότι Λέβιτσε 0-1  1
Ρίγα 0-1  1

7ος ΟΜΙΛΟΣ
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία) 20:00
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου
Οστάνδη (Βέλγιο)-Μερσίν (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η  Β.
Ουνικάχα Μάλαγα 1-0  2
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1-0  2
Οστάνδη 0-1  1
Μερσίν 0-1  1

Απόρρητο