Προμηθέας Πάτρας – Χάιντελμπεργκ 89-83: Νικηφόρα αρχή στο BCL με 20 πόντους του Γκρέι

Με το… δεξί ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ο Προμηθέας Πάτρας, επικρατώντας της Χάιντελμπεργκ με 89-83, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου του Basketball Champions League.

Το σύνολο του Γιώργου Λιμνιάτη πήρε τα ηνία από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι, καταφέρνοντας να πάρει το θετικό αποτέλεσμα παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι Γερμανοί για να φτάσουν στην ανατροπή.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ρομπ Γκρέι που σταμάτησε στους 20 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Κένταλ ΜακΚάλουμ και Λέιτον Χάμοντς με 15 και 13 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά ο Ντι Τζέι Χορν μέτρησε 22 πόντους και ο Μάικλ Γουέδερς 13.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 50-37, 74-56, 89-83

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Προμηθέας Πάτρας (Λιμινιάτης): Χάμοντς 13 (1/2 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Κόουλμαν 1 (0/4 σουτ), Πλώτας 7 (1/2 δίποντα, 5/6 βολές), Μπαζίνας 2, Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 15 (3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/13 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Καραγιαννίδης 12 (4/4 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Γκρέι 20 (4/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Πόλικαπ 8 (3/6 δίποντα, 12 ριμπάουντ), Μακούρα 11 (3/6 τρίποντα, 2/2 βολές).

Χάιντελμπεργκ (Γιάνσον): Μάρκους Γουέδερς 9 (2/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Χορν 22 (6/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Βίρζνερ, ΜακΚλάιν 8 (2), Νέσκοβιτς 7 (1), Τσίπσερ 4, Γουίλιαμσον 5 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ερσέκ, Οσουνίγι 2, Κέμπεν 5 (2/10 σουτ, 5 ριμπάουντ), Μάικλ Γουέδερς 13 (3/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Σέριτς 8 (2).