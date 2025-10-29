Νίκολιτς: «Δεν βοήθησε ο αγωνιστικός χώρος και το σκοτάδι»
Ο Μάρκο Νίκολιτς παραδέχθηκε πως υπήρχε πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων, μετά τη νίκη με 1-0 στην Ηλιούπολη και έκανε παράπονα για το γήπεδο και το... σκοτάδι
Η ΑΕΚ τα… χρειάστηκε κόντρα στην Ηλιούπολη, καταφέρνοντας στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης να πάρει τη νίκη με 1-0 χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Δημήτρης Καλοσκάμης στις καθυστερήσεις.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά το τέλος του αγώνα τονίζοντας πως η Ένωση είχε ξανά θέμα στο τελείωμα των φάσεων, ενώ στάθηκε και στον αγωνιστικό χώρο επισημαίνοντας ότι ήταν κακός.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς:
«Και πάλι μας έλειπαν τα τελειώματα. Αξίζαμε τη νίκη. Παίξαμε μονότερμα και οι παίκτες προσπάθησαν μέχρι τέλους να σκοράρουν. Είχαμε ευκαιρίες, όμως υπάρχει θέμα στα τελειώματα. Προσπαθήσαμε να παίξουμε από το κέντρο και από τα άκρα, όμως δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Παίξαμε σε κακό αγωνιστικό χώρο και δεν βοήθησε πολύ το σκοτάδι».
