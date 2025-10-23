Νίκολιτς: «Χρειαζόμασταν αυτή την εμφάνιση»

Η ΑΕΚ νίκησε με 6-0 την Αμπερντίν και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να στέκεται στη σημασία αυτού του αποτελέσματος και να δίνει συγχαρητήρια στους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Εκπληκτικό παιχνίδι! Θα μπορούσαμε να βάλουμε και πολλά περισσότερα. Δεν έχω να πω κάτι, μπορούσαμε και περισσότερα τέρματα. Αντιδράσαμε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ και είμαστε έτοιμοι ενόψει του Ολυμπιακού. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες και στους φιλάθλους.

Χρειαζόμασταν την εμφάνιση αυτή. Ανήκει στο παρελθόν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είχαμε αρκετές δυσκολίες με τις απουσίες των διεθνών. Είχαμε μια πνευματική μεταμόρφωση σήμερα και φυσικά συγκέντρωση και πήραμε το παιχνίδι».

Τέλιν: «Κάποιες φορές πρέπει να παραδεχτείς πως ο αντίπαλος είναι καλύτερος»

Από την πλευρά του ο Τζίμι Τέλιν παραδέχθηκε την ανωτερότητα της ΑΕΚ: «Κάποιες φορές πρέπει να παραδεχτείς πως ο αντίπαλος είναι καλύτερος, ομαδικά και ατομικά. Το σκορ ήταν 6-0, αλλά μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο. Η ΑΕΚ μάς εξέθεσε. Περίμενα να έχουμε καλύτερη απόδοση, αλλά δεν αρχίσαμε καλά. Είχαμε πολλά προβλήματα στο αμυντικό τρανζίσιον.

Κάποιες φορές είναι δύσκολο να εξηγήσεις, πολλά πράγματα δεν λειτούργησαν. Όταν αντιμετωπίζεις μια τέτοια ποιότητα, βλέπεις τι πρέπει να διορθώσεις. Το 6-0 είναι βαρύ, είναι κρίμα για τους τόσους πολλούς φιλάθλους μας που ήρθαν εδώ. Το πιο σημαντικό για μας είναι να εστιάσουμε στο παιχνίδι της Κυριακής.

Έχει να κάνει και με το πώς χάνεις ένα παιχνίδι. Πρέπει να είσαι δυνατός πνευματικά. Όταν είσαι πίσω με 3-0 στο 27’ είναι δύσκολο να αντιδράσεις. Αυτό που μπορώ να κάνω ως προπονητής τώρα είναι να υποστηρίξω τους παίκτες μου και να δείξουμε στους φιλάθλους μας την Κυριακή πως είμαστε καλύτεροι από αυτό που δείξαμε σήμερα. Εγώ είμαι ο προπονητής, οπότε φυσικά και αναλαμβάνω την ευθύνη.

Η ΑΕΚ μάς έδειξε πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Έχουν πολλή ποιότητα στο ένας εναντίον ενός, πρέπει να βελτιωθούμε. Μαζί νικάμε και μαζί χάνουμε. Πρέπει να απολογηθούμε στον κόσμο μας με την απόδοσή μας στα επόμενα παιχνίδια. Είμαι βέβαιος πως θα παρουσιάσουμε πολύ καλύτερο πρόσωπο, αυτό που έγινε μπορεί να λειτουργήσει αφυπνιστικά».