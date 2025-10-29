Η μεγάλη υπόσχεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στον Βόλο, επικρατώντας με 5-0 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Kυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που ήταν πρωταγωνιστής με δύο γκολ, μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας ότι άξιζε τα γκολ που σημείωσε, ενώ έδωσε… μια υπόσχεση για τη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ:

«Πιστεύω ότι τα άξιζα αυτά τα γκολ. Τα δικαιούμαι γιατί ήμουν τόσο καιρό εκτός. Ήταν μία σκληρή πραγματικότητα. Όταν δουλεύεις πολύ τότε ανταμείβεσαι.

Το σώμα μου δεν είναι το ίδιο ακόμα αλλά ξέρω πως η ομάδα και ο κόσμος περιμένει από εμένα τέτοια γκολ. Έπειτα από έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε».