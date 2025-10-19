Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάτησε ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στη δύσκολη συνέχεια της σεζόν.
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από 155 μέρες, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet, όπου οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 2-0 των «βυσσινί» και «πάτησαν» ξανά κορυφή στη βαθμολογία της Super League.
Ο Ουκρανός επιθετικός ταλαιπωρήθηκε για μεγάλο διάστημα με τον τραυματισμό που είχε υποστεί, όμως πλέον είναι 100% καλά και στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κάτι που φάνηκε και από το ματς κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, που αγωνίστηκε κανονικά.
Μάλιστα ο Γιάρεμτσουκ έστειλε το μήνυμα του μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στα social media γράφοντας εξής: «Χαρούμενος που επέστρεψα, και έτοιμος να δουλέψω περισσότερο για να βοηθήσω μια ομάδα».
Δείτε την ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ:
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιάρεμτσουκ είχε να αγωνιστεί σε επίσημο αγώνα με τα ερυθρόλευκα από τον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, ενώ προτού τραυματιστεί, είχε συμμετάσχει στη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, απέναντι στη Χέερενφεν.
