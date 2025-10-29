Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Αντισύλληψη: Δυνατότητα επιλογής πότε θα έρθει το παιδί
Υγεία 29 Οκτωβρίου 2025 | 17:35

Αντισύλληψη: Δυνατότητα επιλογής πότε θα έρθει το παιδί

Πέντε μέθοδοι οικογενειακού προγραμματισμού προφυλάσσουν από τους κινδύνους μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια γυναίκες διεθνώς, βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία 15–49 ετών. Πάνω από τις μισές, έχουν ανάγκη οικογενειακού προγραμματισμού, όμως μόνο τα 900 εκατομμύρια περίπου έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης, ενώ για τις υπόλοιπες, η αντισύλληψη παραμένει ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη.

Σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα πρόσβασης παίζουν τόσο οι κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες ζουν οι γυναίκες αυτές, όσο και παράμετροι που σχετίζονται με το μορφωτικό τους επίπεδο, η διαβίωσή τους σε περιοχές απομακρυσμένες από υπηρεσίες υγείας, οικονομικές παράμετροι κλπ.

Όμως η αντισύλληψη υποστηρίζει το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να αποκτήσει κανείς παιδιά στον χρόνο που επιθυμεί, αποτρέποντας ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και μειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία που συνεπάγονται οι εγκυμοσύνες αυτές.

Ζήτημα αυτοδιάθεσης, είναι η αντισύλληψη, ιδίως για τις γυναίκες

Οι μέθοδοι αντισύλληψης, διεθνώς

«Οι διαφορετικές μέθοδοι αντισύλληψης που είναι διαθέσιμες, φροντίζουν για την πρόληψη μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, με τρόπο προσωρινό, αναστρέψιμο και ασφαλή», ανέφερε στο in.gr η μαιευτήρας – γυναικολόγος, ταμίας της Ελληνικής Eταιρείας Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος Ηλέκτρα Πολύζου.

«Η αντισύλληψη – ιδίως στις γυναίκες – είναι ζήτημα αυτοδιάθεσης», είπε χαρακτηριστικά η κ. Πολύζου διευκρινίζοντας ότι «έτσι η κάθε γυναίκα μπορεί να αποφασίσει πόσα παιδιά θα έχει και πότε». Ξεκαθάρισε όμως, ότι «καμία μέθοδος αντισύλληψης δεν είναι 100% αποτελεσματική» και πρόσθεσε ότι «μόνο μία μέθοδος αντισύλληψης, τα προφυλακτικά, μπορούν να αποτρέψουν ταυτόχρονα την εγκυμοσύνη και τη μετάδοση σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων, μεταξύ των οποίων και ο HIV».

Οι μέθοδοι

Οι διαθέσιμες μέθοδοι αντισύλληψης χωρίζονται στις φυσικές μεθόδους που δεν έχουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, στις μεθόδους φραγμού και στις ορμονικές μεθόδους που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

Στις φυσικές μεθόδους εντάσσονται:

Η μέθοδος του ρυθμού: Πρόκειται για την αποφυγή σεξουαλικών επαφών κατά τις γόνιμες μέρες της γυναίκας (πριν και μετά την ωορρηξία). Επειδή η ωορρηξία δεν γίνεται πάντα την ίδια μέρα του μηνιαίου κύκλου, η μέθοδος αυτή δεν θεωρείται αρκετά ασφαλής. Έχει ποσοστό αποτυχίας: 6-25% και

Η διακεκομμένη συνουσία: Πρόκειται για την απομάκρυνση του συντρόφου πριν την εκσπερμάτιση. Η μέθοδος απαιτεί καλό αυτοέλεγχο. Ενδείκνυται στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι αντισύλληψης. Έχει ποσοστό αποτυχίας: 20-30%.

Μέθοδοι φραγμού

Στις μεθόδους φραγμού περιλαμβάνονται το ανδρικό και το γυναικείο προφυλακτικό. Εμποδίζουν τα σπερματοζωάρια να φτάσουν το ωάριο μέσω του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας. Κάθε προφυλακτικό χρησιμοποιείται μόνο μία φορά. Το ποσοστό αποτυχίας κυμαίνεται μεταξύ 2-15%, παραμένει όμως η πιο δημοφιλής μέθοδος, γιατί προστατεύει ταυτόχρονα και τους δύο συντρόφους, τόσο από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, όσο και από τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις.

Το ενδομήτριο σπείραμα (σπιράλ) είναι μία μικρή συσκευή από πλαστικό ή συνδυασμό πλαστικού και μετάλλου. Μετά την τοποθέτησή του δημιουργείται ένα περιβάλλον εχθρικό, τόσο για την εμφύτευση του ωαρίου όσο και για την προσπέλαση του σπέρματος. Η τοποθέτηση και η αφαίρεση του σπιράλ γίνεται εύκολα από τον ιατρό και δεν προϋποθέτει νάρκωση. Μπορεί να παραμείνει για τουλάχιστον 3-5 χρόνια.

Δεν συστήνεται σε νεαρές γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει. Ποσοστό αποτυχίας: 2%

Ορμονικές μέθοδοι

Το αντισυλληπτικό χάπι αποτελεί την κύρια ορμονική μέθοδο στη χώρα μας. Διεθνώς, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται από την δεκαετία του 1960 και σήμερα με την εξέλιξή του, περιέχει ελάχιστη δόση γυναικείων ορμονών, οι οποίες δρουν αναστέλλοντας το φυσικό μηχανισμό ωορρηξίας, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει τη σύσταση της βλέννης του τραχήλου, εμποδίζοντας το σπέρμα να εισχωρήσει στον τράχηλο. Έχει το ελάχιστο ποσοστό αποτυχίας (0,1-0,4%), όμως πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του γιατρού και δεν συνιστάται για γυναίκες άνω των 35 ετών, υπέρβαρες ή καπνίστριες. Συνιστάται επίσης να αποφεύγεται από γυναίκες με διαβήτη με επιπλοκές, με ημικρανίες, με καρκίνο μαστού ή κάποια ηπατική νόσο.

«Έγινε λάθος»

Ορμονική μέθοδο αποτελεί και «Το χάπι της επόμενης μέρας», που αποτελεί επείγουσα αντισύλληψη και όχι αντισυλληπτική μέθοδο.

Το χάπι αυτό αποτελεί λύση έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση που έγινε κάποιο λάθος με την αντισυλληπτική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε ή δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ή σε ειδικές περιπτώσεις.

Είναι ορμόνη σε μεγάλη δόση και με ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ η συχνή χρήση του μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για την υγεία. Χορηγείται μέσα σε 24 – 48 ώρες μετά τη σεξουαλική επαφή.

Υγεία
Έρευνα: Η γυναικεία καρδιά αντιδρά καλύτερα στην άσκηση – Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά
Έρευνα 29.10.25

Η γυναικεία καρδιά ανταποκρίνεται καλύτερα στην άσκηση - Γιατί οι άνδρες πρέπει να προσπαθήσουν διπλά

Οι γυναίκες που γυμνάζονται περίπου τέσσερις ώρες την εβδομάδα μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την καρδιά τους - Πώς εξηγείται το βιολογικό τους πλεονέκτημα

Σύνταξη
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
GLP1: Αντιεθιστική η δράση των ενέσιμων φαρμάκων αδυνατίσματος – Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο, κάπνισμα
Ενέσιμα GLP1 25.10.25

Αντιεθιστική η δράση των φαρμάκων αδυνατίσματος - Ασπίδα για αλκοόλ, τζόγο και κάπνισμα

Τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος GLP1 χορηγούνταν αρχικώς σε αντιδιαβητικούς, οι οποίοι παρατηρήθηκε ότι έχαναν βάρος - Εξηγεί τη λειτουργία τους ο ακαδημαϊκός και καθηγητής ΕΚΠΑ, Γιώργος Χρούσος

Σύνταξη
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα
Ζούμε περισσότερο 24.10.25

Καλύτερα όπλα για τον καρκίνο μαστού έχει φέρει η επιστημονική έρευνα

Φάρμακα ισχυρά και λιγότερο τοξικά και νέες μέθοδοι χειρουργικής και ακτινοθεραπείας συμβάλλουν στη διατήρηση του μαστού  και αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Έρευνα: Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος – Τι συστήνουν οι ειδικοί
Νέα έρευνα 24.10.25

Πώς συνδέεται η ουρολοίμωξη με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος - Τι συστήνουν οι ειδικοί

Το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι τα πιο ευάλωτα είδη κρέατος για μόλυνση από στελέχη E. coli, το υπεύθυνο κολοβακτηρίδιο για την ουρολοίμωξη, αναφέρεται στα συμπεράσματα της αμερικανικής έρευνας

Σύνταξη
