Αλλάζει στάση ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά, κατά τη διάρκεια γλεντιού για τη Γιορτή του Κάστανου. Στη γραμμή της απουσίας προμελέτης φόνου, ο 23χρονος ισχυρίζεται τώρα ότι είχε μαζί του το όπλο για να ρίξει μπαλωθιές.

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι είχε το όπλο για μπαλωθιές αλλά φοβήθηκε τις προθέσεις του θύματος και πυροβόλησε

Ο κατηγορούμενος πήρε χθες προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο στην ανακρίτρια, ενώ νωρίτερα οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον Εισαγγελέα Χανίων. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Το φονικό όπλο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς την περασμένη Δευτέρα πεταμένο σε ένα χωράφι και σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, στο Ελαφονήσι. Είναι διαμετρήματος 22 χιλιοστών και θεωρείται από τους ειδικούς το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, όπως έκανε και ο δράστης.

Η τοπική κοινωνία, στο μικρό χωριό της Κισσάμου παραμένει μουδιασμένη με τους κατοίκους να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πώς μια μέρα γιορτής και χαράς βάφτηκε με αίμα από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι προσωπικές και οικογενειακές διαφορές που φέρεται να είχαν οι δύο άνδρες είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα λόγω ζητημάτων που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών.

Φονικό στα Χανιά: «Φοβήθηκα και πυροβόλησα»

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα σαν να πηγαίνει να βγάλει κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», δήλωσε ο 23χρονος μιλώντας στο Live News για τα όσα έγιναν.

Ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας ανέφερε από την πλευρά του ότι «σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 23χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη».

Τι λένε η κόρη και η γυναίκα του θύματος

Σύμφωνα με την κόρη του θύματος που μίλησε στην ίδια εκπομπή του Mega, πριν από έναν χρόνο ο δράστης είχε πάει στο σπίτι τους και αφού έβρισε τη γιαγιά της, τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά. Όπως αποκάλυψε, οι δύο οικογένειες δεν μιλούσαν για χρόνια, ενώ υποστήριξε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί.

«Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω», είπε και πρόσθεσε: «Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπέβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ. Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».

Η ίδια πιστεύει ότι η καθαρή αλήθεια δεν θα μαθευτεί ποτέ γιατί ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. «Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» δήλωσε η κόρη του θύματος.