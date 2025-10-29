Καρέ – καρέ η δράση της συμμορίας των ανηλίκων στην Πετρούπολη
Οι νεαροί κάνουν επιδρομές σε μαγαζιά και βανδαλίσουν δημόσιους χώρους
Συμμορία ανηλίκων ηλικίας από 13 έως 17 ετών σκορπά τον τρόμο σε γειτονιές της Αθήνας.
Συγκεκριμένα στην Πετρούπολη, όμηροι μέσα στα ίδια τους τα σπίτια είναι οι κάτοικοι καθώς μία συμμορία ανηλίκων, η οποία αποτελείται από περίπου 20-25 άτομα, τους τρομοκρατεί καθημερινά.
Οι ανήθικοι, που είναι όλοι γνώριμοι των Αρχών, πηγαίνουν στα σπίτια, τα βανδαλίζουν, καίνε κάδους, ενώ όταν οι άνθρωποι καλούν την Ελληνική Αστυνομία, τα εν λόγω άτομα επιστρέφουν και τους ενοχλούν ξανά.
Δεν έχουν συλληφθεί
Οι νεαροί ζουν σε καθεστώς ανομίας καθώς η Ελληνική Αστυνομία ακόμα δεν τους έχει συλλάβει.
Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν φτιάξει μια συνομιλία στα social media και όπου υπάρχει πρόβλημα τρέχουν να βοηθήσουν.
Δείτε το βίντεο:
