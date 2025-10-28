newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Στον πάγο η ένταξη νέων κρατών στην ΕΕ – Οι φόβοι, η έλλειψη σύμπνοιας και τα βέτο
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025

Στον πάγο η ένταξη νέων κρατών στην ΕΕ – Οι φόβοι, η έλλειψη σύμπνοιας και τα βέτο

Πολυετής είναι η αναμονή των υποψηφίων κρατών για την ένταξη στην ΕΕ, με το εγχείρημα να αποδεικνύεται ιδιαίτερα περίπλοκο

Βασιλική Δρίβα
Οι υποψήφιες χώρες για την ένταξη στην ΕΕ από τα Δυτικά Βαλκάνια αντιμετωπίζουν μια πολυετή καθυστέρηση στην πορεία τους προς τον συγκεκριμένο στόχο.

Εντούτοις, η διαδικασία φαίνεται να έχει χάσει τη δυναμική της τα τελευταία χρόνια, ενώ ορισμένοι πολίτες των περιοχών έχουν πλέον επιφυλάξεις.

Εν αναμονή της ένταξης στην ΕΕ

Επί του παρόντος, εννέα χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ και έχουν καθεστώς υποψηφίων, βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας προσχώρησης. Επτά από αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, το τελευταίο στάδιο της πορείας προς την ένταξη.

Ωστόσο, η διαδικασία έχει σταματήσει από την πλευρά των Βρυξελλών, τουλάχιστον από την εποχή της προηγούμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την ηγεσία του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πιέζουν για πρόοδο εδώ και πολλά χρόνια. Η Αλβανία και η Σερβία υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στην ΕΕ το 2009, το Μαυροβούνιο το 2008, ενώ η Βόρεια Μακεδονία περιμένει από το 2004.

Η διαδικασία φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί, προς μεγάλη απογοήτευση των ηγετών και των πολιτών των χωρών της περιοχής — μέχρι τώρα.

Η Κροατία, η τελευταία χώρα που προσχώρησε στην ΕΕ το 2013, έπρεπε να περιμένει 10 χρόνια από την υποβολή της αίτησης μέχρι την τελική έγκριση, ενώ η Ρουμανία και η Βουλγαρία έπρεπε να διαπραγματευτούν για 12 χρόνια.

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων εξακολουθούν να περιμένουν, παρά τις προσπάθειές τους να ευθυγραμμίσουν τις πολιτικές τους και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι ραγδαίες γεωπολιτικές αλλαγές ήταν μεταξύ των βασικών λόγων που οδήγησαν στην αναζωπύρωση της προσπάθειας για την προώθηση της διαδικασίας διεύρυνσης και στο στρατηγικό ενδιαφέρον των Βρυξελλών να υποδεχθούν νέα μέλη.

«Υπάρχει μια επιβράδυνση της διαδικασίας διεύρυνσης».

Η διεύρυνση προς τα νοτιοανατολικά θεωρείται ευρέως ως βασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ στο σύνολό της, σε σημείο που η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την αναδιατύπωσε ως «επανένωση της Ευρώπης» στην τελευταία ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.

«Υπάρχει μια επιβράδυνση της διαδικασίας διεύρυνσης, αν τη συγκρίνουμε με τη ρητορική δέσμευση που εκφράζουν οι ανώτεροι αξιωματούχοι και πολιτικοί της (ΕΕ)», δήλωσε στο Euronews η Τεόνα Λαβρελασβίλι, ερευνητική συνεργάτης του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Wilfrid Martens.

«Η ένταξη στην ΕΕ έχει γίνει πολύ πιο απαιτητική. Οι χώρες πρέπει να τηρούν μια σειρά κανόνων, να διασφαλίζουν το κράτος δικαίου και να πληρούν μια σειρά κριτηρίων, κάτι που δεν ίσχυε στις προηγούμενες προσχωρήσεις. Επίσης, η γεωπολιτική έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη», πρόσθεσε.

Για να ενταχθεί στην ΕΕ, κάθε χώρα πρέπει να πληροί μια σειρά προτύπων διακυβέρνησης, γνωστών ως κριτήρια της Κοπεγχάγης, που θεσπίστηκαν το 1993, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί την πρόοδό τους και την τελική ομόφωνη ψήφο να εναπόκειται στους ηγέτες των 27 κρατών μελών.

Περισσότερα βέτο, μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Την επόμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το πακέτο διεύρυνσης για το 2025, μια ετήσια μελέτη για την αξιολόγηση της προόδου που έχουν σημειώσει οι υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ.

Φέτος, το πακέτο θα περιλαμβάνει την «αναθεώρηση της πολιτικής πριν από τη διεύρυνση» σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να υιοθετήσουν τα τρέχοντα μέλη της ΕΕ για να υποδεχθούν τους νεοεισερχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στις Βρυξέλλες στο Euronews.

Σύμφωνα με την Λαβρελασβίλι, τα σημερινά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τα νέα μέλη, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή.

Και τα 27 κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν για να ληφθεί μια απόφαση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Ωστόσο, κατά τη γνώμη της, ο κύριος φόβος είναι ότι μια διευρυμένη ΕΕ θα κινηθεί ακόμη πιο αργά από ό,τι σήμερα σε θέματα που απαιτούν ομοφωνία. «Η θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ είναι το πραγματικό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται», δήλωσε.

Και τα 27 κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν για να ληφθεί μια απόφαση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής και της οικονομικής πολιτικής, και η προσθήκη περισσότερων μελών χωρίς θεσμική μεταρρύθμιση του μπλοκ θα σήμαινε περισσότερες φωνές ικανές να ασκήσουν βέτο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, πιστεύει ότι «οι διαδικασίες διεύρυνσης και η ευρωπαϊκή ενοποίηση πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα» και ότι «απαιτούνται θεσμικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της τρέχουσας διαδικασίας διεύρυνσης και να διασφαλιστεί η ικανότητα της ΕΕ να απορροφήσει νέα μέλη», όπως αναφέρεται στην τελευταία απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με το θέμα.

Η λύση στο κώλυμα

Με την πάροδο των ετών, ένας από τους τρόπους για να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο ήταν η χορήγηση της ιδιότητας μέλους της ΕΕ στους νεοεισερχόμενους χωρίς δικαίωμα βέτο.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση σε κανένα επίπεδο μεταξύ των χωρών της ΕΕ σχετικά με αυτή την πρόταση, όπως ανέφεραν τρεις διαφορετικές πηγές της ΕΕ στο Euronews.

Ωστόσο, ο Στίβεν Μπλόκμανς, από το think tank Centre for European Policy Studies (CEPS), πιστεύει ότι αυτό μπορεί να αλλάξει στο εγγύς μέλλον.

«Είναι αναμφισβήτητο ότι αυτό θα εισήγαγε, φυσικά, μια διαφοροποίηση μεταξύ των νέων και των υφιστάμενων κρατών μελών. Ωστόσο, θα ήταν προσωρινής φύσης», τόνισε ο Μπλόκμανς.

«Δεν θα δημιουργούσε παραβίαση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η επιλογή θα διευκόλυνε τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Κατά τη γνώμη του, θα ήταν χρονικά περιορισμένη και αποδεκτή από νομική άποψη. «Δεν θα δημιουργούσε παραβίαση (του δικαίου της ΕΕ), διότι θα εφαρμοζόταν σε όλες τις μελλοντικές υποψήφιες χώρες που θα ενταχθούν στην ΕΕ, οπότε δεν θα υπήρχε διάκριση μεταξύ τους», κατέληξε.

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανέστειλε τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο
Βενεζουέλα 28.10.25

Παγώνει ο Μαδούρο τη συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο

Ανέστειλε ο Νικολάς Μαδούρο τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για την εκμετάλλευση κοιτάσματος φυσικού αερίου, αφού η χώρα «μετατράπηκε σε αεροπλανοφόρο» των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο άσκησε έφεση εναντίον της καταδίκης του σε 27ετή κάθειρξη
Βραζιλία 28.10.25

Εφεση άσκησε ο Μπολσονάρο στην απόφαση για 27ετή φυλάκισή του

Εφεση κατά της σε βάρος του καταδικαστικής απόφασης άσκησε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, επισημαίνοντας «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία
Σέρχιι Κ. 28.10.25

Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία

Ουκρανός ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση και διατάχθηκε η μεταγωγή του στη Γερμανία. Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση σε έναν μήνα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν συζήτησε με την ΥΠΕΞ της Β. Κορέας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους
Μόσχα 28.10.25

Πούτιν και ΥΠΕΞ Β. Κορέας συζητούν για την ενίσχυση της συνεργασίας τους

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Β. Κορέας.

Σύνταξη
Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν
Νότια Σινική Θάλασσα 28.10.25

Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν

Με μόλις 30 λεπτά διαφορά σημειώθηκαν δύο σπάνια ατυχήματα αεροσκαφών από το αεροπλανοφόρο Νίμιτς, τα 5 άτομα πληρώματος και των δύο πτητικών μέσων διασώθηκαν

Σύνταξη
Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα
Τι προβλέπει 27.10.25

Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα

Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται σε περίοδο που η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ. Το Καράκας έχει επικυρώσει τη συμφωνία που αναφέρεται σε πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Σύνταξη
Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει
Παραβίαση συμφωνίας 27.10.25

Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει

Λίγο πριν κατατεθεί ο προϋπολογισμός στην Ισπανία, o εξόριστος ηγέτης του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν δήλωσε ότι το κόμμα αποσύρει τη στήριξη από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
Οικονομικές Ειδήσεις 28.10.25

Ανεβαίνουν σε 2.400 οι κωδικοί με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ

Κυρίως έχει ασκηθεί πίεση από τις κατηγορίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που είναι, εκτός των άλλων, και η συμμετοχή του λιανεμπορίου στην «πρωτοβουλία».

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Στο Σύνταγμα 28.10.25

Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις», προσθέτοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. «έχει συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας της ιερής περιοχής»

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»
Ευλογιά Προβάτων 28.10.25

Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»

Γιατί καθυστέρησαν σχεδόν 20 μέρες μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων να θανατώσουν τα 720 σπάνια αιγοπρόβατα – Η ελλιπής προστασία των σπάνιων ελληνικών φυλών και το υποχρηματοδοτούμενο ινστιτούτο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους
Έρευνα Τradingpedia 28.10.25

Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους

Σύμφωνα με την Τradingpedia, τα βασικά έξοδα διαβίωσης στην Αθήνα είναι το 113% του μέσου μισθού, κατατάσσσοντάς την ως την τρίτη πιο «απρόσιτη» πόλη, ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Στόχος το 80% 28.10.25

Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών ανοίγει ο δρόμος για την κάλυψη 2,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

Ηλίας Γεωργάκης
Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»
Κυπριακό 28.10.25

Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει: «Η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση», ανέφερε ο Τουφάν Ερχιουρμαν, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης» για το Κυπριακό.

Σύνταξη
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
