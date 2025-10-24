newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Ευρώπη απειλείται και οι Βρυξέλλες μοιάζουν με μια πόλη που ετοιμάζεται για πόλεμο
Κόσμος 24 Οκτωβρίου 2025 | 20:19

Η Ευρώπη απειλείται και οι Βρυξέλλες μοιάζουν με μια πόλη που ετοιμάζεται για πόλεμο

Οι  Βρυξέλλες, η διεθνής πρωτεύουσα — έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ — μοιάζει με πόλη που ετοιμάζεται για μάχη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

Spotlight

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε πόλεμο», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού και διοικητικού οργάνου της ΕΕ, σε ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Αυτή τη στιγμή χαράσσονται οι γραμμές μάχης για μια νέα παγκόσμια τάξη βασισμένη στην ισχύ».

Η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί για τις αξίες της και για το δικαίωμα να επιλέξει το πεπρωμένο της, είπε.

Η φον ντερ Λάιεν περιέγραψε έναν κόσμο στον οποίο «οι σχέσεις εξάρτησης χρησιμοποιούνται αδίστακτα ως όπλα» και στον οποίο «πολλές μεγάλες δυνάμεις είναι είτε αμφίθυμες είτε ανοιχτά εχθρικές προς την Ευρώπη».

Βεβαίως, τα παλιά ελαττώματα της πανευρωπαϊκής διακυβέρνησης – ανιαρή ρητορική, γραφειοκρατικές διαμάχες και δαπανηροί συμβιβασμοί που ικανοποιούν όλους – παραμένουν.

Παρ’ όλα αυτά, στα κεντρικά γραφεία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δύο πολύ διαφορετικοί θεσμοί στις αντίθετες άκρεις της πόλης, τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί μια ριζική αλλαγή στο κλίμα, σύμφωνα με το The Economist.

Απειλούμενη Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι «αρχίζουμε να οργανωνόμαστε μόνο όταν απειλούμαστε», λέει ένας αξιωματούχος. Οι απειλές είναι πλέον σαφείς.

Οι πιο επείγουσες αφορούν τρεις ισχυρούς άνδρες που αντιμετωπίζουν την Ευρώπη με περιφρόνηση ή εχθρότητα: τους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ.

Οι Βρυξέλλες έχουν καταλήξει σε μια ζοφερή συνειδητοποίηση.

Ο πόλεμος μαίνεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στην Ουκρανία, και κανένας από αυτούς τους ισχυρούς άνδρες δεν καθοδηγείται από οτιδήποτε μοιάζει με ευρωπαϊκές αξίες.

Το βαθύ κράτος της Ευρώπης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι ο πόλεμος μπορεί να πλησιάσει ακόμη περισσότερο.

Στις 13 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών δήλωσε στο κοινοβούλιο της χώρας του ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να επεκτείνει την επιρροή της στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, και «δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ, αν χρειαστεί».

Οι σοβαρές συγκυρίες αντιμετωπίζονται με σκληρή πολιτική.

Υπάρχει ασφάλεια και προστασία;

Τα τελευταία 30 χρόνια, η Ευρώπη απολάμβανε κυρίως αυξανόμενη ασφάλεια και ευημερία.

Καθώς νέα μέλη προσχωρούσαν στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και οι μνήμες του πολέμου και της δικτατορίας στην Ευρώπη ξεθώριαζαν, η ζωή έμοιαζε με μια μεγαλοπρεπή πρόοδο στην «ιεραρχία των αναγκών» που περιέγραψε τη δεκαετία του 1940 ο Αμερικανός ψυχολόγος Άμπραχαμ Μάσλοου.

Πάνω από αυτό έρχεται η «ασφάλεια και προστασία», είτε αυτό σημαίνει απουσία πολέμου, καθαρό περιβάλλον ή ελευθερία από έντονη ένδεια.

Καθώς οι κυβερνήσεις δημιούργησαν κράτη πρόνοιας και έλεγξαν τη ρύπανση, οι προοδευτικοί κάλεσαν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει προβλήματα που ευθυγραμμίζονται με τις ανώτερες ανάγκες του Μάσλοου.

Αυτές περιλαμβάνουν την «αγάπη και την ένταξη», την «εκτίμηση» και την «αυτοπραγμάτωση», ή την αναζήτηση μιας ζωής με σκοπό και χαρά.

Στροφή στα δεξιά

Οι ευρωπαίοι ψηφοφόροι φαίνεται να επικεντρώνονται σε πιο βασικές ανάγκες.

Έχουν εκλέξει μια σειρά συντηρητικών εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν στείλει αντίστοιχα σκληρούς πολιτικούς να διοικήσουν τους θεσμούς της ΕΕ. Μετά από χρόνια κατά τα οποία ψήφιζε επαχθείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές ρυθμίσεις, η Ένωση αφιερώνει πλέον μεγάλο μέρος του χρόνου της στην κατάργηση κανόνων που καταστρέφουν θέσεις εργασίας.

Οι νέοι ευρωπαϊκοί νόμοι που μπορούν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία, είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συχνά περιλαμβάνουν σκληρές πολιτικές, όπως η απομάκρυνση των αιτούντων άσυλο.

Υπάρχει λιγότερη αφέλεια σχετικά με άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Στις αρχές του έτους, ορισμένοι ευρωπαίοι πολιτικοί επιδίωξαν στενότερους δεσμούς με την Κίνα ως αντιστάθμισμα στην αμερικανική εκφοβιστική τακτική.

Η εμπορική πολιτική και οι σχέσεις  με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Σήμερα, η εξάρτηση από την Κίνα αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς ο γίγαντας αυτός χρησιμοποιεί την κυριαρχία του σε σπάνια ορυκτά και άλλα κρίσιμα εφόδια για να κερδίσει τον εμπορικό πόλεμο με τον Τραμπ και αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ως παράπλευρες απώλειες.

Η εμπορική πολιτική χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό. Σε συνεντεύξεις, αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες δείχνουν ανυπομονησία για τις διαμαρτυρίες σχετικά με το «καλοκαίρι της ταπείνωσης» της ΕΕ λόγω των μονόπλευρων εμπορικών συνομιλιών με την Αμερική.

Θα ήταν μη ρεαλιστικό να ελπίζουμε στην προστασία της αυτοεκτίμησης της ΕΕ, δεδομένης της επιρροής της Αμερικής και της προθυμίας της να επιβάλλει πόνο στους εμπορικούς της εταίρους.

«Δεν έχει νόημα να διαμαρτυρόμαστε» για τον Τραμπ, λέει κατηγορηματικά ένας αξιωματούχος.

Και υπάρχει οδυνηρή σαφήνεια σχετικά με την αμυντική συμμαχία της Ευρώπης με την Αμερική.

Μετά την τελευταία ανατροπή του Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία, υπάρχει εκνευρισμός για το χρόνο και την ενέργεια που ξοδεύουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τον «έλεγχο των ζημιών» που προκαλεί ο Τραμπ.

Αλλά η θλίψη και η άρνηση για την αναξιοπιστία της Αμερικής έχουν δώσει τη θέση τους στην παραίτηση. Τώρα θεωρείται δεδομένο ότι η Αμερική δεν θα δώσει άλλη βοήθεια στην Ουκρανία και ότι ακόμη και η προθυμία της να πουλήσει προηγμένα όπλα στους Ευρωπαίους για δωρεά στην Ουκρανία δεν θα διαρκέσει.

Υπάρχει ανεξάρτητη αμυντική πολιτική;

Όσον αφορά την ευρύτερη άμυνα της Ευρώπης, το Σχέδιο Α είναι να συνεργαστεί με την Αμερική για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να βασίζεται στην Αμερική για «κρίσιμους παράγοντες», όπως πληροφορίες από δορυφόρους, όπλα μακράς εμβέλειας, αεράμυνα, βαριά μεταφορικά αεροσκάφη και τα ψηφιακά συστήματα που συνδέουν τα διάφορα όπλα μεταξύ τους.

Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όπλων, αλλά και συμφωνία ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την Αμερική ως προμηθευτή για δέκα ή περισσότερα χρόνια, κάτι που είναι πολύ αργό για μια ήπειρο που επανεξοπλίζεται για να αποτρέψει τη Ρωσία από το να την επιτεθεί.

Ο φόβος για τη Ρωσία κάνει τους αξιωματούχους να διστάζουν να ασχοληθούν ακόμη και με το πιο ευαίσθητο ζήτημα, αν η Ευρώπη χρειάζεται ένα Σχέδιο Β για την ασφάλειά της, σε περίπτωση που η Αμερική αποχωρήσει κάποια μέρα.

Κάποιοι φοβούνται ότι το να συζητήσουν την εγκατάλειψη της Αμερικής σημαίνει να προσκαλέσουν μια ρωσική επίθεση.

Άλλοι επιδιώκουν να εντοπίσουν επενδύσεις που λειτουργούν τόσο με το Σχέδιο Α όσο και με το Σχέδιο Β: είτε κάνοντας την Ευρώπη καλύτερο εταίρο για την Αμερική, είτε βοηθώντας την να προχωρήσει μόνη της.

Ο παλιός κόσμος σχεδιάζει μια νέα αρχή

Η ευρωπαϊκή ενότητα παραμένει στόχος. Δεν είναι πλέον δόγμα. Εάν η επιμονή στην ομοφωνία δίνει δικαίωμα βέτο σε φιλικά προς τη Μόσχα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, όπως η Ουγγαρία, οι συνασπισμοί των προθύμων είναι ένας πρακτικός τρόπος για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής άμυνας και της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Θεωρείται αναπόφευκτο ότι οι χώρες που βρίσκονται πιο κοντά στη Ρωσία θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αποτροπή του Πούτιν.

Η σοβαρότητα της Ευρώπης είναι ευπρόσδεκτη, αλλά η αλλαγή απαιτεί χρόνο.

Δυστυχώς, οι μεγάλοι παίκτες, με πρώτους τη Βρετανία και τη Γαλλία, είναι χρεοκοπημένοι.

Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Με λίγη (ή πολύ) τύχη, δεν είναι τόσο αργά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Citigroup: Η νέα φάση του κύκλου των μετοχών

Citigroup: Η νέα φάση του κύκλου των μετοχών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

«Lazy habits»: 8 συνήθειες που κάνουν το χρόνο, χρήμα

World
Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 3% τον Σεπτέμβριο – «Στον αέρα» η έκθεση του Οκτωβρίου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Κόσμος 24.10.25

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση η οποία αποτελεί την εγγύησή τους για την δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι
Φόρος Ζουκμάν 24.10.25

Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι

Οι Σοσιαλιστές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Λεκορνί, αν δεν αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Και κραδαίνουν ως απειλή την πρόταση μομφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
Νέα σύνορα; 24.10.25

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«Οne in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία – Μάχη με την πείνα δίνουν οι Παλαιστίνιοι
Δημόσιες επιπλήξεις 24.10.25

Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία - Σε καταστροφικά επίπεδα παραμένει ο λιμός στη Γάζα

Να εξασφαλίσουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα προσπαθούν οι ΗΠΑ - Την ίδια ώρα η κατάσταση στον θύλακα παραμένει δραματική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ – Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της
Κόσμος 24.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ - Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα κληθεί να διαπραγματευτεί ζητήματα άμυνας και στρατηγικής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες
Βουλή 24.10.25

Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες

«Η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά
Σκάνδαλο 24.10.25

Παραδοχή Σκέρτσου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση γνώριζε το πρόβλημα – Πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

«Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας - Να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)
Μπάσκετ 24.10.25

Πώς το FBI «τύλιξε» τον Τέρι Ροζίερ: Ο ψεύτικος τραυματισμός και το «χρυσό» στοίχημα που τον πρόδωσε (pics, vid)

Με σοβαρές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό βαρύνεται ο Τέρι Ροζίερ, καθώς φέρεται να ενημέρωσε άτομα του στενού του περιβάλλοντος πως θα αποχωρούσε τραυματίας από αγώνα των Χόρνετς…

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»
Δέκα βουλευτές 24.10.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την «αστυνομική επίθεση στο Μεταξουργείο»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

«Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς» – Η απάντηση Κέλλα στη Βουλή

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας κατέθεσε επιστολή του ΕΟΦ που αναφέρει ότι κανένα εμβόλιο δεν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα
Κόσμος 24.10.25

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις συμφώνησαν με τη δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση η οποία αποτελεί την εγγύησή τους για την δημιουργία ανεξάρτητης κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»
Έρωτας 24.10.25

Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»

Ο γάμος των Αλάνα Χαντίντ και Ρος Γουίλιαμς πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πατέρα της ακτιβίστριας, του μεγιστάνα Μοχάμεντ Χαντίντ, στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι
Φόρος Ζουκμάν 24.10.25

Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι

Οι Σοσιαλιστές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Λεκορνί, αν δεν αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Και κραδαίνουν ως απειλή την πρόταση μομφής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Social Europe 24.10.25

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο