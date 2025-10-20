Η πιθανότητα ενός πολέμου στην Ευρώπη είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα και αναλύεται συχνά από ειδικούς, ιδίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι η ήπειρος μας έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή ανασφάλειας, με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και την γεωπολιτική ένταση με τη Ρωσία να πυκνώνουν τις φωνές για ορατό κίνδυνο επέκτασης της «φωτιάς» προς τα δυτικά.

Γεωπολιτικοί κίνδυνοι κρατούν σε αυξημένη ετοιμότητα την ΕΕ και τα κράτη μέλη του μπλοκ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ενισχύουν την αμυντική τους ετοιμότητα και αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, αντανακλώντας την ανησυχία για την ασφάλεια. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι πιθανότητες μιας ευρείας επίθεσης εναντίον της Ευρώπης είναι μικρές έως μηδαμινές.

Οι οδηγίες προς τους πολίτες σε περίπτωση που…

Όμως, οδηγίες που καλύπτουν γενικά σενάρια έκτακτης ανάγκης και εκδίδονται κατά καιρούς από κράτη μέλη της ΕΕ δεν αποκλείουν ακόμα και αυτό που σήμερα το θεωρούμε σενάριο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο οδηγός της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Πληθυσμού και την Αντιμετώπιση Καταστροφών (BBK).

Η εισαγωγή στον οδηγό είναι αρχικά καθησυχαστική. «Η Γερμανία είναι μία από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο» σημειώνουν αρχικά οι συγγραφείς του οδηγού.

Ωστόσο, σημειώνουν, «οι κρίσεις διαταράσσουν τις καθημερινές συνήθεις και δραστηριότητες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται. Μέσω κυβερνοεπιθέσεων, παραπληροφόρησης ή σαμποτάζ, πραγματοποιούνται επιθέσεις σε υποδομές, στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και στη συνοχή του πληθυσμού».

Και λίγο παρακάτω αναφέρουν: «Ακόμη και ένας πόλεμος δεν φαίνεται πλέον τόσο απίθανος όσο πριν από μερικά χρόνια».

Αν συμβεί κάτι, είναι καλύτερο να είστε προετοιμασμένοι, αναφέρει ο οδηγός δίνοντας συμβουλές «πώς να αντιμετωπίσετε με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια ακραίες καταστάσεις».

«Όλα τα νοικοκυριά θα πρέπει να μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους για 10 ημέρες, αν είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει: Να εξασφαλίσετε νερό και τρόφιμα, ιατρική περίθαλψη για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αλλά και ένα απόθεμα για τουλάχιστον 3 ημέρες βοηθάει πολύ» διαβάζουμε στον οδηγό: «Προετοιμασία για Κρίσεις και Καταστροφές».

Ο οδηγός που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1990 δεν περιελάμβανε σενάρια πολέμου. Έδινε βάση κυρίως σε φυσικές καταστροφές, παροχή βοήθειας σε πλημμύρες και τεχνικές βλάβες. Τώρα, για πρώτη φορά, αναφέρονται και οι υβριδικές απειλές: Κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, στρατηγικές παραπληροφόρησης, σαμποτάζ και πόλεμος.

Τα στρατιωτικό σκέλος και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στο μεταξύ, η Κομισιόν επιδιώκει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου του στρατιωτικού σχεδιασμού και προμηθειών στην Ένωση και ρίχνει δισεκατομμύρια ευρώ για να χτίσει το λεγόμενο αμυντικό της τείχος που θα προστατεύσει το μπλοκ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτείνει τη δρομολόγηση κοινών προγραμμάτων για drones και αντιαεροπορική άμυνα τους επόμενους μήνες εντάσσοντας τους σχεδιασμούς της σε ένα πενταετές σχέδιο που προβλέπει τον επανεξοπλισμό της ηπείρου και τον περιορισμό της Ρωσίας, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Bloomberg News.

Μέχρι το τέλος του 2027, το σχέδιο στοχεύει η ΕΕ να πραγματοποιεί από κοινού το 40% των αμυντικών προμηθειών της, ποσοστό υπερδιπλάσιο του σημερινού (λίγο πάνω από 155 δισ. ευρώ). Η πρόταση, η οποία εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον εκτελεστικό βραχίονα της ΕΕ, προβλέπει πλήρη αναθεώρηση του στρατιωτικού σχεδιασμού και των προμηθειών της ΕΕ.