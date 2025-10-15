«Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη για σύρραξη ως το 2030» – Επίσημο έγγραφο αποκαλύπτει πολεμικούς σχεδιασμού

Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα στρατιωτικό σχέδιο, το οποίο αναφέρει ότι οι χώρες της ΕΕ οφείλουν εντός των επόμενων πέντε ετών να προετοιμαστούν για πόλεμο.

Την συγκεκριμένη πληροφορία γνωστοποίησε δημοσίευμα του Politico, το οποίο δίνει περισσότερες πληροφορίες για το τι αναφέρεται μέσα στο προαναφερθέν έγγραφο.

Τι αναφέρει το προσχέδιο για την ΕΕ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το προσχέδιο του στρατιωτικού πλάνου τονίζει ότι η η Ευρώπη, μέχρι το 2030 χρειάζεται μία ισχυρή αμυντική στάση, με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση σε επιθετικές ενέργειες.

Το σχέδιο στην πρώτη φάση θα συζητηθεί από τους υπουργούς Άμυνας, πριν παρουσιαστεί στο Σώμα των Επιτρόπων της Κομισιόν και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθεί και στους ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εκτελεστικό σώμα της ΕΕ ασκεί πίεση στα κράτη ώστε το 40% των προμηθειών άμυνας να αφορά από κοινού συμβάσεις, μέχρι το τέλος του 2027.

Το έγγραφο τονίζει πως η Ρωσία αποτελεί μόνιμη απειλή για την Ευρώπη για το προσεχές μέλλον και υποστηρίζει πως, παρότι οι χώρες της ΕΕ αυξάνουν δραστικά τις χρηματοδοτήσεις των αμυντικών δυνάμεων, μεγάλο μέρος τους είναι κυρίως περιορισμένο σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας σε κατακερματισμό και έλλειψη συλλογικής δυναμικής.

Ο λεγόμενος «Οδικός Χάρτης Αμυντικής Ετοιμότητας 2030» στοχεύει σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της προμήθειας όπλων να είναι προερχόμενο από εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας έως το 2030, αναφέρει το Politico.

Οι προτεραιότητες του μπλοκ

Στις προτεραιότητες που αναφέρει το έγγραφο είναι να καλυφθούν τα κενά, μεταξύ άλλων, στην αεροπορική και πυραυλική άμυνα, στην στρατιωτική κινητικότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, τον κυβερνοχώρο, στον κλάδο των drones και της αντιμετώπισης αυτών και στις χερσαίες μάχες.

Βάρος δίνεται και στην ενδυνάμωση της Ουκρανίας, με στόχο να έχει την απαραίτητη ισχύ να βάλει στοπ στις επιθέσεις της Ρωσίας.

Στο τέλος του 2028 τα έργα, οι συμβάσεις και η χρηματοδότηση θα είναι, θερωτικά, έτοιμα για την αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων ελλείψεων.

Παράλληλα, δίνονται χρονοδιαγράμματα για τρία μεγάλα έργα, το Eastern Flank Watch, το European Air Shield και το Defence Space Shield, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιθυμεί να λάβει έγκριση για αυτά μέχρι το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με το έγγραφο, για να κατορθώσει το μπλοκ να ολοκληρώσει τα σχέδια μέχρι το 2030, οι διαδικασίες πρέπει να ξεκινήσουν στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Από πού θα προέλθει η χρηματοδότηση

Όπως είναι κατανοητό, τέτοια μεγαλόπνοα σχέδια χρειάζονται μία γιγαντιαία χρηματοδότηση, η οποία, με βάση όσα αναφέρει το έγγραφο που επικαλείται το Politico, η ΕΕ θα «κινητοποιήσει» περίπου 800 δισεκατομμύρια για την ενίσχυση της άμυνας.

Ακόμα, τονίζεται ότι τα κράτη-μέλη θα διατηρήσουν τον έλεγχο όσον αφορά την δική τους εθνική άμυνα, ένα θέμα που προκαλεί πολλές συζητήσεις.

Ξεκάθαρο είναι ότι η ΕΕ επιθυμεί να πράξει τα δέοντα σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Το στρατιωτικό πλάνο, το οποίο ξεκίνησε να «μαγειρεύεται» το καλοκαίρι, κάνει μία σημαντική απόπειρα να αναφερθεί στις ανησυχίες όλων των κρατών-μελών και όχι μόνο αυτών που απειλούνται άμεσα από την επιθετική στάση της Ρωσίας.

Ξεκάθαρο είναι ότι η ΕΕ επιθυμεί να πράξει τα δέοντα σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ, κάτι που όμως προκαλεί ανησυχία σε κάποιες χώρες για το ενδεχόμενο ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός να καταστήσει πιο περίπλοκα τα πολεμικά πλάνα, αντί να τα ωθήσει σε μία ομαλή ενοποίηση με το ΝΑΤΟ.

Προφανώς, κύριο μέλημα είναι η Ευρώπη να καταφέρει να αυξήσει την αυτονομία της, σε έναν πολύ πιο επισφαλή κόσμο, ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια είναι υπό συζήτηση είτε πίσω από κλειστές πόρτες, είτε, πλέον, σε δημόσιες δηλώσεις εκ μέρους των ηγετών του μπλοκ.

Το έγγραφο φέρεται, τέλος, να κάνει λόγο για αυταρχικά κράτη που επιθυμούν να παρεμβαίνουν στην ΕΕ, κάτι που οδηγεί στην ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης «να είναι έτοιμη για τα πεδία μάχης του αύριο».