Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Κόσμος 24 Οκτωβρίου 2025 | 19:00

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρέψει το βλέμμα της στον πόλεμο στην Ουκρανία και όλο και περισσότερο βλέπει τη Ρωσία ως απειλή για το μέλλον της. Και ενώ έως σήμερα κρατούσε τη σημαία της πράσινης μετάβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πλέον εξετάζει πώς θα μειώσει τα κονδύλια για τις πράσινες πολιτικές. Στόχος, η αμυντική θωράκιση Ευρώπης έναντι στρατιωτικών απειλών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Ορόρ Φρανσολέ (ερευνήτρια στα Οικονομικά της Οικολογίας), Ελουά Λοράν (οικονομολόγος στο Σχολή Διεθνών Σχέσεων στο Παρίσι), Φιλίπ Ποσέ (επισκέπτης καθηγητής στο Κολέγιο Sant’Anna στην Πίζα) και Πασκάλ Βιελ (καθηγητής Κοινωνικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν), η Ευρώπη αγνοεί μια βασική αλήθεια.

Κίνδυνοι και αγωνίες που καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων πρέπει να απαντηθούν

Ότι ο πραγματικό κίνδυνος για την Ευρώπη δεν βρίσκεται έξω από τα σύνορά της, αλλά εντός της. Και δεν είναι άλλος από την οικολογική και κοινωνική απειλή που συνδέεται με την κλιματική κρίση. Η οποία σκότωσε, μόνο το 2024, 62.000 ανθρώπους. Σε καύσωνες, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ. Και παράλληλα απειλεί να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό και στερήσει από τους θεσμούς την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτούς.

Πάνω από 220 άνθρωποι πέθαναν στις πλημμύρες στη Βαλένθια της Ισπανίας / REUTERS/Ana Beltran/File Photo

Υπερθέρμανση και φυσικές καταστροφές

Το γεγονός ότι η Ευρώπη θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο συνιστά άμεση απειλή. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για αφηρημένο μελλοντικό κίνδυνο. Είναι μια παρούσα πραγματικότητα που μεταφράζεται σε ανθρώπινο πόνο.

Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από τους καύσωνες ή τις συνέπειές τους. Οικογένειες χάνουν τα σπίτια τους από πλημμύρες. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την ανεργία καθώς οι βιομηχανίες απαλλάσσονται από τις εκπομπές άνθρακα. Οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν μόνοι τους σε υπερθερμασμένα διαμερίσματα. Η ξηρασία καταστρέφει καλλιέργειες. Οι πυρκαγιές καταστρέφουν φυσικό και ζωικό κεφάλαιο.

Όπως τονίζουν, αυτές δεν είναι μακρινές απειλές. Πρόκειται για κινδύνους και αγωνίες που καθορίζουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.

Ο πίνακας του κοινωνικο-οικονομικού κινδύνου

Οι συγγραφείς, που συνεργάστηκαν για τη σύνταξη της έκθεσης «Κοινωνικο-οικολογική προστασία στο Βέλγιο», έχουν αναπτύξει έναν πίνακα κοινωνικο-οικολογικού κινδύνου.

Από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία το περασμένο καλοκαίρι / EPA/PEDRO COSTA

Πρόκειται για εργαλείο πολιτικής που χαρτογραφεί πώς οι οικολογικοί κραδασμοί, οι περιβαλλοντικές πολιτικές, οι κοινωνικές ευπάθειες και οι θεσμικές αδυναμίες συγκλίνουν για να απειλήσουν τις θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες.

Ας λάβουμε ως παράδειγμα τους καύσωνες. Πρόκειται για οικολογικό κίνδυνο, ο οποίος μοιάζει καθολικός. Ωστόσο, αν τον εξετάσουμε βαθύτερα, οι πιο καταστροφικές επιπτώσεις αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Όπως ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι και χωρίς φροντίδα. Οικογένειες που ζουν σε σπίτια που δεν μπορούν να δροσιστούν επαρκώς. Εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ανοιχτούς χώρους, όπως οι κατασκευές, η γεωργία ή η βιομηχανία.

Δεν πρόκειται για τυχαία και μεμονωμένα παραδείγματα. Πρόκειται για ευπάθειες που συνδέονται με την ηλικία, το εισόδημα, το φύλο, την ποιότητα της στέγασης, την απασχόληση και τη γεωγραφική θέση. Δηλαδή για παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνικά ρήγματα.

Επίσης, αναδεικνύουν την αποτυχία των θεσμών. Δηλαδή ότι τα συστήματα φροντίδας δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες λόγω θερμότητας, οι πολιτικές στέγασης αγνοούν την ενεργειακή φτώχεια, οι κανόνες προστασίας των εργαζομένων δεν διασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Έτσι αποκαλύπτεται η αδυναμία των θεσμών να απορροφήσουν τους κραδασμούς, να συντονίσουν τις αντιδράσεις ή να εγγυηθούν βασικές υπηρεσίες.

Κινητοποιήσεις αγροτών ενάντια στη νέα ΚΑΠ: «Χωρίς αγρότες δεν έχει φαγητό», γράφει το πλακάτ

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν γιατί οι οικολογικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι απαιτούν ολοκληρωμένες και συνεκτικές λύσεις.

Αδυναμία συντονισμού στην Ευρώπη

Οι κίνδυνοι είναι σαφείς και η Ευρώπη διαθέτει την θεσμική αρχιτεκτονική για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.

Οι θεσμοί είναι εκεί: Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης υποστηρίζει περιοχές που αντιμετωπίζουν βιομηχανικό μετασχηματισμό. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση βοηθά τους εργαζόμενους που πλήττονται από αναδιαρθρώσεις. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα Ταμεία Συνοχής, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, το πρόγραμμα LIFE και το EU4Health αντιμετωπίζουν ήδη διάφορες πτυχές του βιοφυσικού μετασχηματισμού. Το Ταμείο Κοινωνικού Κλίματος συνδέει ρητά την κλιματική δράση με την κοινωνική δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας αναγνωρίζει τη ζωτική σημασία των υπηρεσιών φροντίδας. Η Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» χαράζει δρόμους προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Και όλα τα παραπάνω παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Αλλά υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα, σύμφωνα με τους συγγραφείς και δεν αφορά την απουσία των θεσμών. Το πρόβλημα είναι ο κατακερματισμός. Τα μέσα που διαθέτει η ΕΕ λειτουργούν αυτόνομα, με ελάχιστο συντονισμό και χωρίς ενοποιητικό όραμα. Κάθε ένα ανταποκρίνεται στην περιορισμένη εντολή του. Αλλά οι λύσεις για τους κοινωνικο-οικολογικούς κινδύνους απαιτούν διασύνδεση και ολοκληρωμένη δράση.

Η πλημμυρισμένη Θεσσαλία από την κακοκαιρία Ντάνιελ

Οι Φρανσολέ, Λοράν, Ποσέ και Βιέλ προτείνουν την ενσωμάτωση του πίνακα κοινωνικο-οικολογικού κινδύνου στο Παρατηρητήριο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ. Υποστηρίζουν ότι θα παρείχε συστηματική διάγνωση — εντοπίζοντας ποιος αντιμετωπίζει ευαλωτότητα, πού βρίσκεται και ποιους κινδύνους αντιμετωπίζει. Επίσης, αν ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, θα ευθυγραμμίσει τις πολιτικές προτεραιότητες με τις δημοσιονομικές αποφάσεις, διασφαλίζοντας ότι οι συστάσεις, οι προϋποθέσεις και οι επενδυτικές προτεραιότητες λειτουργούν σε συντονισμό.

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Ωστόσο κάτι ανησυχητικό συμβαίνει. Καθώς ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) που καλύπτει την περίοδο 2028 έως 2034, τα πρώτα σχέδια αποκαλύπτουν μια ανησυχητική κατεύθυνση. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει περικοπές σε ζωτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, αυτού του εμβληματικού εργαλείου της Πράσινης Συμφωνίας, για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών στρατιωτικής ασφάλειας.

Η αποδυνάμωση ή η κατάργηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, επισημαίνουν οι συγγραφείς, θα σηματοδοτούσε υποχώρηση ακριβώς τη στιγμή που οι πολίτες χρειάζονται αποδείξεις ότι η Ευρώπη μπορεί να τους προστατεύσει. Αντ’ αυτού, η Ένωση πρέπει να ενοποιήσει τα υπάρχοντα μέσα, να τα αναδιατυπώσει ως πυλώνες κοινωνικο-οικολογικής ασφάλειας και να διασφαλίσει ότι λειτουργούν ως συνεκτικό σύστημα. Και παράλληλα να αντιμετωπίσουν τα αίτια των κοινωνικών διαιρέσεων και αναταραχών.

Για τους Φρανσολέ, Λοράν, Ποσέ και Βιέλ, οι υπάρχουσες στρατηγικές δείχνουν τον δρόμο προς τα εμπρός. Και εξηγούν γιατί:

  • Η Στρατηγική Φροντίδας θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα πραγματικά κοινωνικο-οικολογικό πλαίσιο, διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα υγείας και περίθαλψης προσαρμόζονται σε καύσωνες, πανδημίες και άλλες έκτακτες ανάγκες υγείας που προκαλούνται από το κλίμα.
  • Το πρόγραμμα «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» θα μπορούσε να επανεκκινήσει για να συνδέσει τη βιώσιμη γεωργία, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική δικαιοσύνη.
  • Παρόμοιες ολοκληρωμένες εφαρμογές Θα μπορούσαν να αναδυθούν ευκαιρίες για την εργασία, την υγεία, την κινητικότητα και τη στέγαση — τομείς όπου οι ευπάθειες συγκεντρώνονται πιο έντονα.

Οι Φρανσολέ, Λοράν, Ποσέ και Βιέλ τονίζουν ότι, χωρίς μια τέτοια ενοποίηση, η Ευρώπη θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποσπασματικά σε μια μεγάλη κρίση και να μένει διαρκώς πίσω.

Ολλανδία: πλοία σε ποτάμι που έχει στεγνώσει από την ξηρασία

Δικαιοσύνη, δικαιώματα και δημοκρατική νομιμότητα

Το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνοκρατικό. Η κοινωνικο-οικολογική ασφάλεια υπερβαίνει τον θεσμικό σχεδιασμό. Απαιτεί δημοκρατική νομιμότητα.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης κατέδειξε ότι η διακρατική διαβούλευση είναι εφικτή και απαραίτητη. Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση πρέπει να μεταβεί από το πείραμα στη θεσμοθέτηση, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες διαμορφώνουν τους μετασχηματισμούς που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Ένα πλαίσιο κοινωνικο-οικολογικής ασφάλειας που δεν διαθέτει δημοκρατική συμμετοχή θα παραμείνει εύθραυστο και αμφισβητούμενο.

Οι Φρανσολέ, Λοράν, Ποσέ και Βιέλ επισημαίνουν ότι αυτό αντιπροσωπεύει τον πολιτικό πυρήνα της πρόκλησης. Η προστασία των πολιτών από τους κοινωνικο-οικολογικούς κινδύνους δεν είναι απλώς τεχνική διαχείριση, αλλά ζήτημα δικαιοσύνης και νομιμότητας.

Όταν οι πολιτικές οικολογικής μετάβασης αγνοούν τις κοινωνικές ευπάθειες, δημιουργούν αντιδράσεις και δυσπιστία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι διαμαρτυρίες των κίτρινων γιλέκων στη Γαλλία και οι διαδηλώσεις των αγροτών σε όλη την Ευρώπη. Σχεδιάστηκαν πολιτικές για κατηγορίες πολιτών, χωρίς τους πολίτες.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι αυτά τα κινήματα υπενθυμίζουν ότι η οικολογική φιλοδοξία χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη υπονομεύει την υποστήριξη του κοινού. Και ότι η κοινωνική προστασία χωρίς οικολογική διορατικότητα αφήνει τις κοινωνίες επικίνδυνα απροετοίμαστες.

Αυτό σημαίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της πρόκλησης. Σήμερα, σημειώνουν οι Φρανσολέ, Λοράν, Ποσέ και Βιέλ, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων παραμένει σε μεγάλο βαθμό δηλωτικός, ενώ τα περιβαλλοντικά δικαιώματα προχωρούν μέσω ξεχωριστών διαύλων.

Ωστόσο, τα κοινωνικά και τα οικολογικά δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Η αξιοπρεπής στέγαση, ο καθαρός αέρας, τα βιώσιμα τρόφιμα, η επαρκής φροντίδα και το δικαίωμα στην επανεκπαίδευση αποτελούν την καθημερινή ουσία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η ένωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων σε ένα συνεκτικό πλαίσιο θα έδινε στις υποσχέσεις της Ένωσης απτό νόημα, εδραιώνοντας τη νομιμότητά της στην εμπειρία που βιώνουν οι πολίτες.

Ξεκινώντας από τα μέσα

Εάν η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια, πρέπει να ξεκινήσει από την ίδια την ΕΕ. Η προστασία των ανθρώπων από κοινωνικο-οικολογικούς κινδύνους είναι εξίσου ζωτικής σημασίας με την υπεράσπιση των εξωτερικών συνόρων. Για τους Φρανσολέ, Λοράν, Ποσέ και Βιέλ, οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2028-2034 παρέχουν μια αποφασιστική ευκαιρία. Η Ευρώπη μπορεί είτε να επιτρέψει την εξασθένηση βασικών μέσων είτε να τα ενισχύσει και να τα ενσωματώσει σε ένα συνεκτικό πλαίσιο κοινωνικο-οικολογικής ασφάλειας.

Και αυτή η επιλογή σημαίνει περισσότερα από την οικοδόμηση ανθεκτικότητας. Σημαίνει αναγνώριση της κοινωνικο-οικολογικής προστασίας ως θεμελιώδους δικαιώματος, που θα δώσει στους πολίτες της λόγους να εμπιστεύονται τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δέχτηκε στο τέλος τριπλό «χτύπημα»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δέχτηκε στο τέλος τριπλό «χτύπημα»

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Comfort food και πόνος: Όταν η ανακούφιση γίνεται ρίσκο

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;
Νέα σύνορα; 24.10.25

Ο Τραμπ θέλει να «παγώσει» τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας: Πώς θα χωριστούν τα εδάφη αν συμβεί αυτό;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, παρότι ο Τραμπ καυχιόταν πέρυσι ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε «24 ώρες»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ
Οι κίνδυνοι 24.10.25

Οι ανειλημμένες «υποχρεώσεις» των ΗΠΑ για ξεκαθάρισμα με το Ιράν – Τα σενάρια και οι κίνδυνοι για το Ισραήλ

Μια συνολική συμφωνία με το Ιράν θα ωφελούσε τους πάντες, αλλά διαβάζοντας κανείς ανάλυση του Ατλαντικού Συμβουλίου, αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως λόγω των ισραηλινών θέσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουρκία: Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου – Κλήθηκε από την Εισαγγελία να καταθέσει
Τουρκία 24.10.25

Ερευνάται για κατασκοπεία ο Ιμάμογλου - Κλήθηκε από την Εισαγγελία στην Κωνσταντινούπολη για να καταθέσει

Η νέα έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ιμάμογλου, Νετζετί Οζκάν, και του διευθυντή του τηλεοπτικού δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«Οne in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία – Μάχη με την πείνα δίνουν οι Παλαιστίνιοι
Δημόσιες επιπλήξεις 24.10.25

Αμερικανική εποπτεία στο Ισραήλ για να μην σπάσει την εκεχειρία - Σε καταστροφικά επίπεδα παραμένει ο λιμός στη Γάζα

Να εξασφαλίσουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα επιστρέψει στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα προσπαθούν οι ΗΠΑ - Την ίδια ώρα η κατάσταση στον θύλακα παραμένει δραματική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ – Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της
Κόσμος 24.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ - Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα κληθεί να διαπραγματευτεί ζητήματα άμυνας και στρατηγικής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα
ΗΠΑ 24.10.25

«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα

Κάθε λίγες δεκαετίες, οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν εκ νέου ότι η δημοκρατία τους χτίστηκε πάνω σε μια απόρριψη: εκείνη της κυριαρχίας ενός μονάρχη. Αυτή η απόρριψη εκφράζεται τώρα με το «No kings»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
17 χρόνια μετά 24.10.25

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές

Η φιλία του Λανουά με τον Γερμανό αρχιδιαιτητή Κνουτ Κίρχερ ανοίγει τον δρόμο για να έρχονται ρέφερι της Bundesliga στην Ελλάδα. Γιατί τα μέλη της ΚΕΔ δεν φέρνουν διαιτητές από τις χώρες τους

Βάιος Μπαλάφας
Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις
Ελλάδα 24.10.25

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις

Εξειδικευμένο κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών θα βρεθεί στη Φοινικούντα για να εξετάσει τα στοιχεία που υπάρχουν για το διπλό φονικό.

Σύνταξη
Melanie Ward – Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s
Απώλεια 24.10.25

Melanie Ward - Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s

Γνωστή για τις πρωτοποριακές συνεργασίες της με τους Helmut Lang, Calvin Klein και Kate Moss, η Melanie Ward αναδιαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά αντιλαμβανόταν την ομορφιά και το στυλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Αγώνας εμποδίων 24.10.25

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στην ολλανδική έκδοση του ESPN αναφορικά με με την επιστροφή του στο Ρότερνταμ, ενώ αναφέρθηκε και στα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών
Ελλάδα 24.10.25

Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας, η οποία κατέθεσε ότι οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να έχουν τελεστεί σε βάρος τους παιδιού της την περίοδο που ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με τη άλλη κόρη της.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ενώπιον της Ιστορίας
Το μεγάλο θέμα 24.10.25

Ενώπιον της Ιστορίας

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή —ενίοτε και επικίνδυνη— η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
«Και άργησε…» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
Ελλάδα 24.10.25

«Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» - Συγγενής θύματος των Τεμπών απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Σύνταξη
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»
Ελλάδα 24.10.25 Upd: 17:46

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υπόθεση

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

