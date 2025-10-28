newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Ο Τραμπ επαίνεσε τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας εν μέσω κρίσιμων συνομιλιών για το εμπόριο
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025

Ο Τραμπ επαίνεσε τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας εν μέσω κρίσιμων συνομιλιών για το εμπόριο

Στην Ιαπωνία βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου συναντήθηκε με τη νέα πρωθυπουργό της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την πρώτη γυναίκα ηγέτη της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, στο Τόκιο την Τρίτη, χαιρετίζοντας τη δέσμευσή της να επιταχύνει την στρατιωτική ενίσχυση και να υπογράψει συμφωνίες για το εμπόριο και τα σπάνια μέταλλα.

Από την πλευρά της η Τακαΐτσι, προστατευόμενη του Ιάπωνα ηγέτη Σίνζο Άμπε, επαινέσε την προσπάθεια του Τραμπ να επιλύσει τις παγκόσμιες συγκρούσεις και δήλωσε ότι θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τραμπ.

Τα συγχαρίκια του Τραμπ προς την Τακαΐτσι

Η Ιαπωνία αναμένεται επίσης να προσφέρει ένα πακέτο επενδύσεων στις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνήφθη φέτος, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής, και να δεσμευτεί για την αγορά αμερικανικής σόγιας, φυσικού αερίου και φορτηγών, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες, υποστηρίζει δημοσίευμα του Reuters.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Σανάε Τακαΐτσι. REUTERS/Evelyn Hockstein

Αυτές οι κινήσεις ενδέχεται να μετριάσουν τυχόν απαιτήσεις του Τραμπ προς το Τόκιο να δαπανήσει περισσότερα για την ασφάλειά του ενόψει μιας όλο και πιο επιθετικής Κίνας, κάτι που η Τακαΐτσι προσπάθησε να αποτρέψει υποσχόμενη να επιταχύνει τα σχέδια για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ.

«Από όσα ξέρω από τον Σίνζο και άλλους, θα είστε μια από τις σπουδαιότερες πρωθυπουργούς. Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι είστε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός. Είναι πολύ σημαντικό», είπε ο Τραμπ στην Τακαΐτσι, καθώς οι δύο κάθισαν για συζητήσεις με τις αντιπροσωπείες τους στο Παλάτι Ακασάκα του Τόκιο.

Οι επενδύσεις

Ο Τακαΐτσι αναφέρθηκε επανειλημμένα στην αγάπη του Άμπε για τον Τραμπ και του χάρισε το μπαστούνι του, κλεισμένο σε γυάλινη θήκη, μια τσάντα γκολφ υπογεγραμμένη από τον Ιάπωνα νικητή του Major, Χιντέκι Ματσουγιάμα, και μια χρυσή μπάλα γκολφ, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε στο X η βοηθός του Τραμπ, Μάργκο Μάρτιν.

Ο Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022, ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που συναντήθηκε με τον Τραμπ μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2016 και οι δύο άνδρες συνέχισαν να δημιουργούν στενούς δεσμούς μέσω αρκετών γύρων γκολφ στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.

Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος με αμερικανικό ρύζι και βοδινό κρέας, καθώς και λαχανικά από την πόλη Νάρα, την πατρίδα της Τακαΐτσι, η Ιάπωνας ηγέτιδα πρόσφερε στον Τραμπ έναν χάρτη με τις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει ιαπωνικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες από την τελευταία επίσκεψή του το 2009.

Τουλάχιστον 10 ιαπωνικές εταιρείες στοχεύουν σε επενδύσεις άνω των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες σε τομείς όπως η ενέργεια και η τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που οι δύο κυβερνήσεις αναμένεται να ανακοινώσουν αργότερα την Τρίτη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση NHK.

Η συμφωνία για τα ορυκτά

Ο Τραμπ εξήρε επίσης τις προσπάθειες της Ιαπωνίας να αγοράσει περισσότερο αμυντικό εξοπλισμό από τις ΗΠΑ, ενώ η Τακαΐτσι χαρακτήρισε τον ρόλο του Τραμπ στην εξασφάλιση εκεχειριών μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, καθώς και μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων μαχητών, ως «άνευ προηγουμένου» επιτεύγματα.

Στη συνέχεια, οι ηγέτες υπέγραψαν συμφωνία για την υποστήριξη της προμήθειας κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, καθώς οι χώρες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα σε υλικά που είναι ζωτικής σημασίας για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από smartphone έως μαχητικά αεροσκάφη.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην από κοινού αναγνώριση έργων ενδιαφέροντος σε τομείς όπως οι μαγνήτες και οι μπαταρίες κατά τους επόμενους έξι μήνες και στη συνεργασία για την ανάπτυξη αποθεμάτων βασικών ορυκτών, μεταξύ άλλων μέτρων.

Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

Μετά το γεύμα, ο Τραμπ συναντήθηκε με συγγενείς ατόμων που απήχθησαν από τη Βόρεια Κορέα στις δεκαετίες του 1960 και 1970 για να εκπαιδεύσουν τους κατασκόπους της και τους συγγενείς τους. Ενώ ορισμένοι επαναπατρίστηκαν αργότερα, η Ιαπωνία συνεχίζει να πιέζει την Πιονγιάνγκ για πλήρη απολογισμό όλων των απαχθέντων και την επιστροφή όσων παραμένουν ζωντανοί, μια υπόθεση που υποστηρίζει ο Άμπε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί τους σε όλη τη διαδρομή», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε συνάντηση με τον απομονωμένο ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ασία, στους δημοσιογράφους μετά την υποδοχή των οικογενειών.

Ο Αμερικανός ηγέτης ξεκίνησε την πενθήμερη επίσκεψή του στην Ασία από τη Μαλαισία την Κυριακή, πριν ταξιδέψει στην Ιαπωνία αργά το βράδυ της Δευτέρας και κατευθυνθεί κατευθείαν στο Αυτοκρατορικό Παλάτι για μια συνάντηση με τον Ιάπωνα αυτοκράτορα Ναρουχίτο.

Ελπίζει να ολοκληρώσει το ταξίδι του, το μακρύτερο ταξίδι του στο εξωτερικό από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, συμφωνώντας σε μια εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα την Πέμπτη.

