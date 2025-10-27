Η Ιαπωνία υποδέχεται τον Τραμπ με χρυσές μπάλες του γκολφ και αμερικανικά ημιφορτηγά
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί στην Ιαπωνία με την Σανάε Τακαΐτσι
Η νέα κυβέρνηση στην Ιαπωνία υπερέβαλε εαυτόν στην προσπάθειά της να οικοδομήσει φιλικούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται σήμερα να φθάσει στο Τόκιο για τριήμερη επίσκεψη.
Ο Τραμπ αναμένεται να δίνει δεκτός από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο κατά την έναρξη της επίσκεψής του, με περίπου 18.000 αστυνομικούς να έχουν επιστρατευθεί για την προστασία του.
Η Ιαπωνία θα υποδεχτεί τον Τραμπ με μικρές… ακρότητες
Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να υποδεχτεί τον Τραμπ με μια επίδειξη μεγάλων αμερικάνικων ημιφορτηγών (τα γνωστά pick-up trucks), μια προφανής αναφορά στο παράπονο που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η Ιαπωνία επιτρέπει την εισαγωγή πολύ λίγων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής.
Το NHK μετέδωσε ότι τα φορτηγά πρόκειται να παραταθούν στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο η σύνοδος κορυφής με τη νέα συντηρητική πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η οποία εξελέγη από το κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το NHK, η Τακαΐτσι εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να δωρίσει στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που χρησιμοποιούσε κάποτε ο εκλιπών πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε – μαζί με μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Τακαΐτσι θεωρείται προστατευόμενη του Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022. Έχει τις ίδιες εθνικιστικές και μεταρρυθμιστικές απόψεις με εκείνον και αναμένεται να επωφεληθεί από την στενή φιλία που διατηρούσε ο Άμπε με τον Τραμπ.
Ο Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιαπωνία τρεις φορές στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έπαιζε συχνά γκολφ με τον Άμπε ενώ οι δύο άνδρες είχαν παρακολουθήσει μαζί και αγώνες σούμο.
