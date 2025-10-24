Η νέα σκληροπυρηνική συμμαχία της ιαπωνικής ηγέτιδας Σανάε Τακαΐτσι «απελευθερώνει» τις φιλοδοξίες της στον τομέα της ασφάλειας και δίνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιθώρια να πιέσει για στρατιωτικές δαπάνες.

Εντούτοις, η εύθραυστη κυβέρνησή της ενδέχεται να περιορίσει τις δυνατότητές της.

Ξεκινάνε οι μάχες για την Σανάε Τακαΐτσι

Η Τακαΐτσι, θαυμάστρια της συντηρητικής Βρετανίδας πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ, ορκίστηκε την Τρίτη ως επικεφαλής μιας κυβέρνησης που απέχει δύο ψήφους από την πλειοψηφία στην 465μελή Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει τον τελικό λόγο στις αποφάσεις.

Η Τακαΐτσι έχει μόνο λίγες ημέρες για να προετοιμαστεί για τις πρώτες της συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο με τον Τραμπ.

«Είναι συντηρητική, θέλει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και έχει αυτοχαρακτηριστεί ως η υποψήφια του «Japan First». Αν έχει κάποιο ευάλωτο σημείο έναντι του Τραμπ, αυτό είναι η σχετική αδυναμία της στο εσωτερικό της χώρας», δήλωσε ο καθηγητής Μάικλ Γκριν, επικεφαλής του Κέντρου Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αυστραλία και πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Σίγουρα θα περάσει από μια δοκιμασία «φωτιάς» στο διπλωματικό μέτωπο», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομαστεί, καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει δημοσίως.

Πώς προβλέπεται ότι θα κυβερνήσει η Ιάπωνας πρωθυπουργός

Ως οπαδός του δολοφονημένου Ιάπωνα πρωθυπουργού και στενού συνεργάτη του Τραμπ, Σίνζο Άμπε, η Τακαΐτσι έθεσε τέλος στη 26χρονη συμμαχία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος με το ειρηνιστικό Κόμεϊτο, αντικαθιστώντας το με το δεξιό Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας, γνωστό ως Ισίν.

«Το Κόμεϊτο λειτουργούσε πάντα ως φρένο και τώρα έχετε δύο εταίρους συνασπισμού που είναι σχεδόν ευθυγραμμισμένοι», δήλωσε ο Τζέφρι Χόρνουνγκ, εμπειρογνώμονας σε θέματα ιαπωνικής πολιτικής ασφάλειας στη RAND Corporation.

Η αλλαγή αυτή δίνει την ελευθερία στην Τακαΐτσι να προωθήσει περαιτέρω τις μεταρρυθμίσεις ασφάλειας της εποχής Άμπε.

Όπως και αυτή, το Ισίν θέλει να αναθεωρήσει το ειρηνιστικό σύνταγμα της Ιαπωνίας, να ενισχύσει το στρατό για να αποτρέψει την Κίνα και να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων.

Η Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι θα επιταχύνει τη μεγαλύτερη στρατιωτική ενίσχυση της Ιαπωνίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Ισίν έχει προτείνει ακόμη και μια συμφωνία για την κοινή χρήση πυρηνικών όπλων, παρόμοια με αυτή των ΗΠΑ, η οποία θα δίνει στο Τόκιο λόγο για τα αμερικανικά όπλα που αναπτύσσονται στην Ιαπωνία. Αυτό θα αποτελούσε ριζική απόκλιση από τις μακροχρόνιες αρχές της Ιαπωνίας για τη μη ανάπτυξη και τη μη φιλοξενία τέτοιων όπλων.

Σύμφωνα με το Reuters, η Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι θα επιταχύνει τη μεγαλύτερη στρατιωτική ενίσχυση της Ιαπωνίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διπλασιάζοντας τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ. Έχει δηλώσει ότι μια «έκτακτη κατάσταση» στην Ταϊβάν, η οποία σύμφωνα με το Πεκίνο πρέπει τελικά να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, θα αποτελούσε έκτακτη κατάσταση τόσο για την Ιαπωνία όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η διαχείριση των σχέσεων με την Κίνα θα αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για εκείνη», δήλωσε ο Κέντζι Μαϊνμούρα, ανώτερος ερευνητής στο Canon Institute for Global Studies. «Η απώλεια του Κόμεϊτο, που διατηρούσε σχέσεις με το Πεκίνο, αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα».

Η Κίνα αντέδρασε στην Τακαΐτσι, η οποία επισκέπτεται συχνά το ιερό του πολέμου Γιασουκούνι, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί σύμβολο του παρελθόντος μιλιταρισμού, εκφράζοντας ανησυχία για τη δέσμευση της Ιαπωνίας στην ειρήνη και την αυτοάμυνα.

«Καλούμε την Ιαπωνία να αναλογιστεί την ιστορία της επιθετικότητας, να ακολουθήσει τον δρόμο της ειρήνης και να επιδείξει προσοχή στις δηλώσεις και τις πράξεις της στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνέντευξη Τύπου.

Η επικείμενη συνάντηση με τον Τραμπ δίνει στην Τακαΐτσι την ευκαιρία να περιγράψει τους στόχους της για την περιφερειακή ασφάλεια.

Αναγκαία η στήριξη της αντιπολίτευσης

Ωστόσο, η πολιτική της αδυναμία θα περιορίσει το μέγεθος των υποσχέσεων που μπορεί να δώσει στον Τραμπ όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Τόκιο, Ρίο Σαχάσι.

«Η επιτάχυνση της ενίσχυσης ήταν πάντα στα σχέδια, αλλά το πραγματικό ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός», δήλωσε. «Είναι αμφίβολο αν μια κυβέρνηση με τόσο αδύναμη βάση μπορεί να αποφασίσει να φτάσει στο 3%».

Αν και η Τακαΐτσι κέρδισε αρκετές ψήφους για να γίνει πρωθυπουργός, το κόμμα της θα πρέπει να αναζητήσει την υποστήριξη της αντιπολίτευσης για να περάσει σημαντικά νομοσχέδια, μια πρόκληση που ο Άμπε δεν αντιμετώπισε ποτέ.

Η Τακαΐτσι σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα πακέτο αγορών από τις ΗΠΑ.

«Αν ο Τραμπ την πιέσει για ένα συγκεκριμένο ποσοστό, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πρόωρες τριβές», δήλωσε ο Χόρνουνγκ. «Δεν θα με εξέπληττε αν της έλεγε: είσαι σύμμαχος, πρέπει να φτάσεις το 3%, ακόμα και το 5%».

Για να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της στην πατρίδα της, η Τακαΐτσι σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα πακέτο αγορών από τις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει φορτηγάκια Ford F-150, σόγια, φυσικό αέριο και μια λίστα πιθανών επενδύσεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν νωρίτερα πηγές στο Reuters.